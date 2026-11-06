Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.0 комментариев
МИД заявил об отсутствии данных об исках компаний ЕС к России
МИД: У Москвы нет данных об исках европейских компаний о компенсации ущерба
У Министерства иностранных дел нет информации о наличии исков от компаний Евросоюза с требованием компенсации понесенного в стране ущерба, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
«На текущий момент у нас нет данных о наличии или отсутствии соответствующих исковых требований», – сказал Биричевский РИА «Новости».
Дипломат отметил непропорциональность попыток европейского бизнеса компенсировать потери таким способом реальному ущербу, который несут компании из ЕС из-за проводимой Евросоюзом антироссийской политики.
Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против России ввел меры, которые позволят компаниям ЕС требовать через местные суды компенсацию за ущерб, понесенный в результате введенных Москвой ответных ограничений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил о подготовке Москвой дополнительных мер защиты на случай изъятия Евросоюзом основной части замороженных российских активов.
Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский назвал планы Еврокомиссии присвоить российские активы абсолютно бесперспективными.
Ранее западные политики разработали план передачи заблокированных российских активов из депозитария Euroclear в новую структуру Евросоюза для последующего финансирования нужд Киева.