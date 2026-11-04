СБУ: У тайной тюрьмы Нацгвардии под Киевом задержаны еще два человека

Tекст: Вера Басилая

Служба безопасности Украины задержала еще двух человек после беспорядков в поселке Петропавловская Борщаговка Киевской области. Задержанным предъявлены обвинения, им грозит до восьми лет лишения свободы, передает ТАСС.

Вторым задержанным оказался водитель скорой помощи. В СБУ заявили, что он провел разведку у пункта временного расположения Нацгвардии накануне столкновений. Также задержана женщина, которая призывала к блокированию и повреждению автобуса.

В СБУ назвали задержанных «организаторами беспорядков». Женщине и двум ее сообщникам предъявлены обвинения в препятствовании законной деятельности ВСУ и несанкционированном распространении информации об их движении. Готовится предъявление обвинений еще одной участнице протестов.

Всего по делу задержаны три человека. Первой была арестована медработница Валентина Молодая, приехавшая к дому, где удерживали мобилизованных. Суд отправил ее под стражу без права залога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинский сайт «Миротворец» внес в базу данных приехавшую к дому в Борщаговке женщину-медика.

Заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Рудницкий сообщил о возбуждении уголовных дел против участников протестной акции.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил об ожидаемости бунта из-за существования тюрем для насильно мобилизованных.