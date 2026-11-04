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    4 ноября 2026, 14:00 • Экономика

    Рубль стал второй самой сильной валютой в мире

    Рубль стал второй самой сильной валютой в мире
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    В октябре рубль стал второй валютой в мире по динамике укрепления к доллару. Первое место отошло колумбийскому песо. Обычно с начала осени российская валюта слабеет. Но на этот раз все пошло по другому сценарию. Чего эксперты ждут от рубля в ноябре и декабре?

    В октябре рубль стал второй в мире валютой по укреплению к доллару. Рубль укрепился почти на 5%. Лидер рейтинга колумбийское песо, рубль – на втором месте, на третьем – норвежский крона, на четвертом и пятом местах – шведская крона и канадский доллар.

    Причины укрепления этих валют несколько различаются, хотя есть и схожие с рублем моменты.

    «Колумбийское песо поддерживали высокая ключевая ставка 12,25%, приток капитала и дорогая нефть. Норвежская крона выиграла от роста цен на нефть и газ, а канадский доллар дополнительно поддержало повышение ставки Банком Канады до 2,5% 28 октября. Шведская крона укреплялась на фоне улучшения экономических перспектив страны. А общего с российским рублем больше всего у валют Норвегии и Колумбии, поскольку они также выигрывают от высоких сырьевых цен и процентных ставок», – пояснил Владимир Чернов, аналитик Freedom Global.

    «По сути, почти все эти валюты относятся к группе сырьевых валют, и они выигрывают в курсе, когда цены на нефть активно растут. Общими факторами здесь являются дорогой сырьевой экспорт и жесткая денежная политика местного ЦБ. Но механизм отличается: для песо важен приток иностранных инвестиций, а для рубля – прежде всего экспортная выручка и ограниченный спрос на валюту внутри страны», – отметил Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

    Главной причиной укрепления рубля стали высокие цены на нефть, которые увеличили валютную выручку российских экспортеров. Причем речь идет о высоких ценах на нефть, которые были в сентябре, потому что в октябре как раз приходит выручка за сентябрьские поставки.

    Дополнительную поддержку оказали квартальные налоговые платежи, включая налог на дополнительный доход, которые стимулировали конвертацию валюту в рубли, говорит Потавин. Этот фактор даже перевесил повышенный спрос на валюту со стороны государства, так как Минфин в октябре увеличил покупку валюты в разы.

    Дополнительную поддержку рублю оказали также высокая ключевая ставка 14%, сдерживающая спрос на импорт и иностранную валюту, а также ожидание продвижения переговоров по Украине, отмечает Чернов.

    При этом есть страны, национальные валюты которых ослабели относительно доллара, как, например, в Бразилии, где сырьевая поддержка не сработала. «26 октября бразильский реал резко ослаб из-за неожиданного переизбрания Лулы да Силвы во втором туре президентских выборов, хотя многие заранее ставили на победу Флавиу Болсонару, рассчитывая на сокращение государственных расходов. После объявления результата рынок испугался увеличения бюджетных расходов, роста госдолга и сохранения высоких процентных ставок. Это вызвало одновременные продажи бразильского реала, местных акций и облигаций», – заметил Потавин.

    Крепкий рубль при этом доставляет проблемы компаниям с высокой долей экспортной выручки. «Больше всего крепкий рубль невыгоден экспортерам нефти, газа, металлов, угля и удобрений, поскольку валютную выручку они переводят в рубли, а значительная часть расходов остается рублевой. Например, при экспортной выручке в 1 млрд долларов компания получает 85 млрд рублей по курсу 85 рублей за доллар, но только 80 млрд рублей по курсу 80 рублей. Разница составляет 5 млрд рублей, или почти 6% рублевой выручки, при неизменных долларовых поступлениях», – пояснил Чернов.

    «Российский бюджет при прочих равных также недополучает рублевые поступления относительно сценария более слабого курса. Но оценивать потери только по курсу нельзя: рост нефтяных цен способен частично или полностью компенсировать этот эффект»,

    – считает Потавин.

    Для импортеров и россиян в целом крепкий рубль, наоборот, выгоден, так как снижает стоимость зарубежных товаров и оборудования, добавляет Чернов.

    Что же ждет рубль в ноябре и декабре этого года?

    «В ноябре, вероятнее всего, рубль все еще останется в периоде укрепления, но при этом с меньшей поддержкой, чем сейчас. Как минимум, потому, что Минфин продолжит скупать валюту по бюджетному правилу. В декабре исторически наблюдается сезонное ослабление, поскольку, как правило, растет предновогодний спрос, бюджетные расходы и импортные платежи. При этом такое ослабление не обязательно будет сильным, так как динамика действительно остается нетрадиционной – основными драйверами будут выступать цена на нефть и геополитические новости», – полагает Мария Иванеева, директор по страхованию торговых кредитов брокера Mains.

    «В ноябре ожидаю курс доллара преимущественно в диапазоне 80-85 рублей. В декабре вероятно умеренное ослабление рубля до 83-88 рублей за доллар. При снижении нефтяных цен или ухудшении геополитической ситуации доллар может приблизиться к 90 рублям. Однако при сохранении высоких цен на нефть резкого ослабления российской валюты до конца года не ожидаю»,

    – говорит Чернов.

    Потавин из «Финам« прогнозирует на ноябрь 80-84 рубля за доллар, потому что ожидает увеличения покупок государством валюты до 300-330 млрд рублей. При том, что в октябре покупки валюты уже выросли в пять раз, до 280 млрд рублей. Для рубля увеличение покупок – фактор, сдерживающий его укрепление: государство будет забирать с рынка больше валюты, частично компенсируя приток экспортной выручки от высоких цен на нефть, поясняет эксперт.

    «В декабре более вероятно умеренное сезонное ослабление курса рубля при росте спроса на валюту. Декабрьская сезонность не исчезла, но не является законом: дорогая нефть в конце года и слабый импорт могут ее перекрыть. А существенное изменение внешних санкций, нефтяных цен или геополитики способно внести значительные корректировки в курс рубля», – заключает Потавин.

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