Верховный лидер Ирана пригрозил США ответом более широкого масштаба

Верховный лидер Ирана предупредил о масштабном ответе в случае агрессии США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи предупредил о более масштабном ответе в случае агрессии США, передает ТАСС.

«Осуществление Ираном контроля над Ормузским проливом и уничтожение американских военных баз в странах региона были ответом на агрессию и преступления США в ходе третьей навязанной войны», – заявил Хаменеи.

По его словам, действия Ирана – часть борьбы против империализма по собственной инициативе, которая в случае повторения агрессии «примет гораздо более широкие масштабы».

События в Персидском заливе развеяли «миф о непобедимости США», отметил руководитель Ирана. Те, кто думает уступками Вашингтону положить конец враждебности в отношении иранского народа, «глубоко ошибаются», добавил Хаменеи.

При этом единственным путем к сдерживанию является продолжение стратегии «сильного Ирана» для всестороннего прогресса страны, сообщил верховный лидер в годовщину захвата посольства США в Тегеране в 1979 году. Хаменеи призвал население поддерживать власти, пишет РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о распоряжении верховного лидера урегулировать конфликт с Соединенными Штатами посредством диалога.

На прошлой неделе Хаменеи распорядился отвечать на любую угрозу со стороны противника без географических ограничений. В тот же день Иран на переговорах согласился сократить до двух дней срок реализации плана по открытию Ормузского пролива.