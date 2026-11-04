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    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО
    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета
    Венгрия заявила о планах отказаться от энергоносителей из России
    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    2 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    4 ноября 2026, 14:51 • Новости дня

    Ростех впервые представил скоростной охотничий патрон и стрелковый комплекс

    Ростех показал на выставке новый охотничий патрон со скоростью более 1000 м/с

    Tекст: Мария Иванова

    Госкорпорация «Ростех» на международной выставке ORELEXPO впервые показала скоростной охотничий патрон Igla Rocket и гражданский стрелковый комплекс, призванный заменить иностранные аналоги.

    Госкорпорация «Ростех» на выставке ORЁLEXPO продемонстрировала гражданский стрелковый комплекс IGLA и новый охотничий патрон Igla Rocket с начальной скоростью полета пули более 1000 метров в секунду, сообщает Ростех.

    Новый комплекс полностью закрывает потребность в ушедших иностранных аналогах под патрон калибра 308Win. Главной особенностью разработки стала синергия оружия и боеприпасов, которая обеспечивает точность на уровне лучших снайперских решений. При этом комплекс совместим с продукцией других брендов.

    Винтовка IGLA выполнена в стиле хай-тек и доступна в версиях со стволами 420 и 600 миллиметров. Оружие обладает высокой кучностью и стабильностью стрельбы, легко разбирается на две части одним движением для удобной перевозки, а цевье из легкого сплава адаптировано под дополнительное оборудование.

    Помимо скоростного патрона Rocket, бренд представил еще четыре вида боеприпасов калибра 308Win, включая спортивные Match. Также на выставке впервые показали пистолетные патроны 9 мм Luger и 12-й калибр, в том числе специальные антидроновые боеприпасы для поражения беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» анонсировал демонстрацию двух новых дальнобойных карабинов на международной выставке ORELEXPO в Москве.

    В январе предприятие разработало первые партии многопульных патронов против беспилотников.

    В прошлом году Ростех сообщил о способности антидроновых боеприпасов IGLA поражать цели на дистанции до 100 метров.

    4 ноября 2026, 06:34 • Новости дня
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области

    ВС России начали наступление под Запорожьем на фронте в 30 км

    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие ВС России начали наступление у Юрковки в Запорожской области на широком фронте около 30 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши бойцы действуют у Юрковки широким плацдармом – порядка 30 км. Следовательно, здесь у украинского командования появляется ряд проблем в том, чтобы сдержать натиск наших войск», – сообщил Марочко ТАСС.

    По его словам, попытки ВСУ провести контратаки в районе населенного пункта Орехов и Юрковки не принесли существенных результатов.

    «Те контратаки противника у Юрковки, которые они осуществляют, не имели существенных результатов. Замысел украинского командования не был достигнут. Более того, наши военнослужащие сейчас расширили зону контроля в районе Новопавловки, которая находится юго-восточнее от Юрковки», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре начштаба Герасимов заявил о продвижении войск в направлении Сум. Ударные дроны поразили технику ВСУ в 60 км от фронта в Запорожской области. Военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Дружковкой.

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    3 ноября 2026, 18:25 • Новости дня
    МИД отметил обострение обстановки у границ КНДР

    МИД счел законными меры КНДР по укреплению обороноспособности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Сеул прекратить опасные военные игры и уважать право Пхеньяна на обеспечение собственной безопасности.

    Обстановка на Корейском полуострове продолжает обостряться из-за масштабных военных маневров США и Южной Кореи вблизи границ с КНДР, говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    «В складывающейся ситуации рассматриваем принимаемые Пхеньяном меры по укреплению своей безопасности и обороноспособности как абсолютно законные и оправданные, осуществляемые в полном соответствии с предусмотренным Уставом ООН правом на самооборону», – заявила дипломат.

    Она отметила, что Вашингтон и Сеул отрабатывают превентивные удары по КНДР, в том числе с применением ядерного оружия. Частота и масштабы таких учений нарастают, охватывая сушу, воздушное, морское и киберпространство. В частности, в октябре прошли учения Iron Mace и Hoguk, а совместные маневры Freedom Flag продлятся до 6 ноября. В сентябре также состоялись трехсторонние учения Freedom Edge с участием Японии.

    «Призываем Сеул вместо поиска надуманных предлогов для обвинения КНДР и декларативных призывов к миру немедленно прекратить опасные военные игрища и провокации, особенно в демилитаризованной зоне, уважать суверенное право Пхеньяна обеспечивать свою безопасность всеми доступными средствами», – подчеркнула спикер МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик назвал командно-штабные учения США и Южной Кореи репетицией применения ядерного оружия против КНДР.

    В пятницу Министерство обороны КНДР заявило о преднамеренном обострении ситуации на границе южнокорейскими военными.

    Ранее Национальное агентство разведки Южной Кореи сообщило о возможной передаче лидером КНДР Ким Чен Ыном позиции Пхеньяна по переговорам с Соединенными Штатами.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 17:23 • Новости дня
    Al Arabi Al Jadeed: США и Иран пошли на уступки по ядерной программе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Соединенные Штаты одобрили проект соглашения с Ираном, предполагающий взаимные уступки по ядерной программе и разморозке иранских активов, пишет газета Al Arabi Al Jadeed.

    Вашингтон одобрил проект соглашения с Тегераном, предложенный катарскими посредниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Arabi Al Jadeed. «Вашингтон и Тегеран пошли на взаимные уступки по иранской ядерной программе и замороженным финансам Ирана. Тегеран объявит о своих уступках по ядерной программе взамен на получение части замороженных средств», – сообщил источник издания.

    В настоящее время американская и иранская стороны обсуждают формат объявления о достижении договоренностей. Ожидается, что реализация меморандума пройдет в несколько этапов, после чего стороны вернутся к переговорному процессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил об отсутствии влияния резких высказываний в СМИ на переговоры между США и Ираном.

    В воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о продолжении консультаций с Вашингтоном через катарских посредников.

    В субботу госсекретарь США Марко Рубио отметил отсутствие конкретных сроков достижения договоренностей с Тегераном.

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    3 ноября 2026, 17:29 • Новости дня
    Кадыров показал кадры уничтожения точки взлета беспилотников ВСУ

    Спецназ «Ахмат» уничтожил позиции операторов украинских дронов под Харьковом

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись уничтожения бойцами спецназа «Ахмат» украинского опорного пункта и точки взлета беспилотников на Харьковском направлении.

    Российские военные нанесли удар по передовому опорному пункту украинской армии, где находилась живая сила противника и велась активная деятельность, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

    «На территории опорника обнаружили точку взлета беспилотников, а также выгрузку боеприпасов и горюче-смазочных материалов. В результате совместных действий авиации и операторов ударных дронов обнаруженные объекты были уничтожены», – написал глава Чечни.

    По его словам, операцию провел отряд «Апостол» спецназа «Ахмат» Минобороны. Он добавил, что попытка наладить работу на переднем крае обернулась для противника ощутимыми потерями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские силовые структуры зафиксировали переброску батальона беспилотных систем теробороны Украины в Сумскую область из-за потерь.

    Подразделения группировки войск «Север» поразили более 500 замаскированных блиндажей ВСУ в Харьковской области.

    В среду операторы дронов научились обнаруживать склады противника по следам роботов снабжения.

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    3 ноября 2026, 20:25 • Новости дня
    Генассамблея ООН приняла резолюцию Белоруссии о запрете новых видов ОМУ

    Комитет ГА ООН принял резолюцию Минска о запрете новых видов ОМУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов принял инициированную Белоруссией резолюцию о запрете разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения.

    В поддержку инициативы выступили 177 государств, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел республики. В белорусском дипведомстве отметили, что такие результаты голосования свидетельствуют о востребованности и значимости документа для международных усилий по укреплению режима разоружения и нераспространения.

    В число 20 соавторов документа наряду с Белоруссией вошли Россия, Китай, Казахстан, Пакистан и ряд других стран Азии, Африки и Латинской Америки. Широкая география соавторства демонстрирует универсальный характер инициативы и ее способность объединять мир вокруг недопущения разработки новых систем ОМУ, указали в министерстве.

    Минск продолжит последовательно выступать за укрепление международной безопасности, развитие конструктивного диалога и объединение усилий государств в целях предотвращения появления новых видов ОМУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД России сообщил о давлении на ряд государств из-за их поддержки резолюции Генассамблеи ООН о прекращении блокады Кубы.

    В четверг Москва вместе с подавляющим большинством стран поддержала резолюцию о прекращении американской блокады Кубы.

    В среду Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Вашингтону снять экономическую блокаду с Кубы.

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    3 ноября 2026, 17:44 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз под Одессой и логистический центр в Бердичеве

    ВС России поразили логистический центр «Новой почты» в Житомирской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру в Бердичеве и сухогрузу под Одессой, доставлявшим военные грузы для украинской армии.

    Российские военные продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и морским судам, которые задействованы для доставки грузов военного назначения украинской армии, сообщает Минобороны в Max.

    Днем вторника в результате атаки был поражен логистический центр «Новая почта» в городе Бердичеве Житомирской области. На его территории хранились и распределялись военные грузы, которые западные страны поставляли Вооруженным силам Украины.

    Кроме того, в акватории Черного моря в 24 км южнее Одессы дроны поразили сухогруз. Судно доставляло на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство обороны России сообщило о поражении беспилотниками морского сухогруза с военными грузами для украинской армии в 16 км от Одессы.

    В субботу Министерство обороны сообщило о поражении перевозившего военные грузы морского судна.

    В пятницу российские беспилотники поразили еще одно доставлявшее военные грузы морское судно.

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    3 ноября 2026, 17:18 • Новости дня
    Британский самолет-разведчик впервые с сентября заметили над Черным морем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint впервые с конца сентября совершил полет над нейтральными водами Черного моря.

    «Самолет Boeing RC-135W Rivet Joint прилетел к Черному морю с военной базы Уоддингтон, расположенной в Британии, после чего стал совершать полет над центральной частью акватории с запада на восток и обратно, не входя при этом в воздушное пространство какой-либо из стран», – сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

    Он добавил, что борт продолжает работу на высоте около 10 км. Кроме того, южнее над акваторией с 09:40 мск курсирует зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II. Он постоянно базируется на аэродроме в румынской Констанце и движется с запада на восток и обратно на высоте около 11 км, пояснил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Североатлантический альянс решил направить морские патрульные самолеты и беспилотники для укрепления восточного фланга в Черном море.

    Ранее американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II начал патрулирование над акваторией.

    В пятницу американское воздушное судно этого типа приступило к патрулированию над Черным морем.

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    3 ноября 2026, 23:08 • Новости дня
    На Украине после ударов ВС России начали отключать от света целые области

    Украинский эксперт: После разрушения энергосистемы на Украине «вырубают» целые области

    Tекст: Катерина Туманова

    В Полтавской и Сумской областях Украины ввели специальные графики аварийных отключений (СГАВ), по которым из-за повреждений энергообъектов отключают не отдельные районы, а целые области, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на экспертов.

    «СГАВ – это когда вырубают все, что только можно, никаких графиков вообще не будет», – заявил украинский эксперт энергорынка и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, слова которого приводит «Страна.ua».

    По его словам, пойти на такие крайние меры оператора заставили значительные повреждения энергообъектов по всей стране. Чтобы стабилизировать систему, попросту «вырубают» целые области.

    СГАВ предусматривают отключение объектов критической инфраструктуры и потребителей, пользующихся электроэнергией, импортированной из Европы. В отличие от обычных аварийных отключений, они могут запускаться на неограниченный период.

    Как пояснил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, Полтавская и Сумская области очень слабые по энергообеспечению, а перетоки электроэнергии идут через столичный регион, создавая дополнительную нагрузку на сеть.

    Главная причина ухудшения ситуации в энергосистеме сейчас – попытки энергетиков балансировать ее блоками АЭС, поскольку не хватает генерации ТЭС и ГЭС, добавил он.

    «Резко снижать мощность блоков АЭС энергетики не могут, потому что это чревато последствиями – при попытках потом поднять мощность, 2-3 блока может попросту «отвалиться». Поэтому сглаживают потребление, вводя СГАВ», – пояснил Корольчук.

    Ранее «Страна.ua» сообщала со ссылкой на регионального энергооператора Украины ДТЭК о более чем 20 ударах по энергосистеме Украины за сутки. По его информации, удары наносились и по объектам производства электроэнергии, и по подстанциям.

    Самая сложная ситуация – в Киеве: продолжаются экстренные отключения, и невозможно предоставить прогнозируемые графики наладки. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе «аварийная ситуация» с электроснабжением и перебои с водой.

    «Повреждены как генерация, так и передача электроэнергии по всей стране. Также <...> в последние дни повреждены объекты киевского регионального энергоузла. Поэтому «Укрэнерго» ввело экстренные отключения электроэнергии… Аварийная ситуация привела к перебоям с водоснабжением в столице, а также в работе общественного электротранспорта», – написал он. В некоторых районах, по его словам, разворачивают пункты обогрева.

    Серьезные разрушения зафиксированы и в Днепропетровской области, повреждены объекты в Одесской области и других регионах.

    Ранее Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по энергетическому комплексу Украины, в результате которого были поражены несколько ТЭС и подстанций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило 3 ноября о нанесении массированного удара по энергетическому комплексу Украины: ракеты поразили Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, Криворожскую и Приднепровскую ТЭС в Днепропетровской области, Харьковскую ТЭС, подстанции «Змиевская» и «Лосево» в Харьковской области.

    В результате Днепропетровск лишился крупнейшего источника генерации энергии, Харьков остался без тепла, а большая часть Винницкой области – без света.

    После атаки на энергообъект в Житомире город оказался полностью обесточенным. Экстренные отключения света начались в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях Украины.

    Вместе с тем «Герани» накрыли подстанции в западной части Украины, которые связывают энергосистему регионов с крупными АЭС.

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    4 ноября 2026, 02:55 • Новости дня
    WSJ: Новый оборонный план НАТО подразумевает удары вглубь России

    Tекст: Катерина Туманова

    Североатлантический альянс пересматривает стратегию противодействия России, в том числе рассматривая возможность нанесения ударов вглубь российской территории, сообщила WSJ.

    Конфликты на Украине и на Ближнем Востоке заставляют НАТО переосмыслить способы противостояния возможному нападению со стороны Москвы. В частности, альянс планирует «снять перчатки» и наносить удары вглубь российской территории, пишет The Wall Street Journal.

    В июне высокопоставленные офицеры и официальные лица из стран Североатлантического альянса собрались на первый в истории НАТО симпозиум по ударам вглубь территорий. Мероприятие провел верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич.

    В ходе дискуссий и военных игр участники обсудили тему, которую до недавнего времени мало кто стал бы рассматривать открыто.

    В новой оборонной концепции удары предполагается наносить не только по территории военных действий, но и в тыловые зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Британия, Франция и другие европейские страны запланировали размещение военных на Украине после конфликта.

    До этого главком НАТО в Европе Гринкевич заявил о необходимости подготовки альянса к вооруженному конфликту с Россией. В октябре страны НАТО приступили к консультациям о необходимом количестве военной техники и финансировании на случай вероятного столкновения с Россией.

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    3 ноября 2026, 16:17 • Новости дня
    Армия Болгарии получила первую партию американских бронемашин Stryker

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Болгарии получили первую партию боевых бронированных машин Stryker из США, сообщает телеканал Nova.

    На официальной церемонии на военном заводе «Терем» в Велико-Тырново, где собирают машины, присутствовали министр обороны Димитар Стоянов, командующий вооруженными силами адмирал Эмил Ефтимов и представители Госдепартамента США, передает РИА «Новости».

    Первые восемь машин уже собраны, пять из них переданы механизированной бригаде сухопутных войск на военной базе в Карлово. Приобретение машин Stryker является частью обязательств Болгарии перед коллективной обороной НАТО и укреплением обороноспособности пехоты.

    В 2023 году Болгария подписала контракт на закупку 183 боевых машин Stryker на сумму более 1,4 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство Болгарии одобрило присоединение страны к рамочному соглашению о закупке зенитно-ракетных систем ближнего и среднего радиуса действия VL MICA для военно-морских сил.

    В начале прошлого месяца правительство Болгарии предложило парламенту одобрить приобретение зенитных ракетных комплексов IRIS-T у ФРГ.

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    4 ноября 2026, 00:42 • Новости дня
    Ульянов: ВСУ открыли охоту на гражданский персонал ЗАЭС

    Ульянов заявил о целенаправленной охоте ВСУ на персонал ЗАЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Украины буквально ведут охоту на гражданский персонал Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «Сегодня украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль, погибли два человека. Одной из погибших была женщина, сотрудница Запорожской атомной электростанции», – написал Ульянов в соцсети X.

    Он подчеркнул, что ВСУ «буквально охотятся за гражданским персоналом станции».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник руководство ЗАЭС пообещало сообщить инспекторам МАГАТЭ о гибели сотрудницы из-за атаки украинского дрона.

    В результате атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль погибли два человека, среди которых сотрудница ЗАЭС.

    В октябре дрон ВСУ целенаправленно ударил по сварщику Запорожской атомной электростанции, мужчина погиб.

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    4 ноября 2026, 08:20 • Новости дня
    Командира бригады ВСУ сняли с должности за потерю позиций в Сумской области

    Комбрига ВСУ в Сумской области уволили за плохие результаты

    Tекст: Катерина Туманова

    Штурмовые подразделения российской группировки войск «Север» продвинулись на участках наступления в Сумской и Харьковской областях при поддержке авиации и беспилотников, узнав об увольнении комбрига ВСУ под Сумами за неудовлетворительные результаты.

    «За неудовлетворительные результаты на фронте и утрату позиций в Сумской области снят с должности командир 116 обр ТРО полковник Максим Литвиненко. Вместо него комбригом назначен полковник Михаил Кирдан, ранее занимавший должность начальника штаба 114 обр ТРО», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении штурмовики ведут стрелковые бои в районе Хотени. В Шосткинском районе боевики ВСУ предприняли попытку контратаки в районе Уланово, но успеха не имели и с потерями отошли.

    На Харьковском направлении российские военные сосредоточили усилия на ликвидации крупных скоплений сил противника. В ответ Кабинет министров Украины экстренно выделил Харьковской областной администрации 102,2 млн гривен из резервного фонда на возведение фортификационных сооружений.

    Авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в ряде населенных пунктов Харьковской области. В районе Колодезного уничтожено крупное скопление 3-й отдельной танковой бригады ВСУ.

    На Липцовском направлении штурм-группы «Северян» продвинулись до 300 м южнее Алисовки. На Волчанском и Великобурлукском направлениях бойцы наращивают наступление в южном направлении: есть продвижение в районе Приколотного, Гарбузовки и Шевченково Первого.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 140 человек (из них более 60 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, батальон БПЛА был переброшен в Сумскую область из-за потерь ВСУ. Боец с позывным Карта рассказал об уничтожении более 500 замаскированных блиндажей ВСУ в Харьковской области. В понедельник ВС России  уничтожили пять скрытых пунктов запуска тяжелых беспилотников ВСУ в Харьковской области.

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    4 ноября 2026, 07:43 • Новости дня
    Замкомандира назвал самые громкие операции Добровольческого корпуса

    Замкомандира назвал громкие операции Добровольческого корпуса

    Tекст: Катерина Туманова

    Самыми громкими операциями Добровольческого корпуса Минобороны за три года стали проходы через трубы в Авдеевку и Суджу, заявил заместитель командира по военно-политической работе корпуса Анатолий Бибилов.

    «Основные операции, которые известны всем, – это, в первую очередь, Авдеевка, знаменитая труба Авдеевская, ну и знаменитая труба – это Суджа», – сказал Бибилов в интервью ТАСС.

    Он подчеркнул, что эти операции были спланированы Добровольческим корпусом и командирами бригад. Они реализовывались во взаимодействии с другими подразделениями Минобороны, находившимися на этих направлениях.

    Бибилов также упомянул участие корпуса в освобождении Часова Яра и выполнение задач в Курской, Запорожской и Херсонской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре российские добровольцы отразили массированную атаку украинских дронов. Российский боец счел взаимодействие войск в зоне СВО фантастикой. Полковник ГРУ рассказал о роли спецназа в ходе СВО.


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    4 ноября 2026, 09:21 • Новости дня
    В российском Добровольческом корпусе заметили бойцов из Европы и Латинской Америки

    В Добровольческий корпус вступили бойцы из Европы и Латинской Америки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заместитель командира Добровольческого корпуса Минобороны по военно-политической работе Анатолий Бибилов заявил, что в рядах подразделения служат добровольцы из стран Европы, Латинской Америки и ближнего зарубежья.

    «Есть французы, есть испанцы, есть из Латинской Америки. Если брать Европу, то есть немцы, есть ребята из Венгрии, есть из Финляндии. Фактически из всех стран Европы. Нельзя сказать, что их немереное количество, но они есть, и это их принципиальная позиция», – заявил Бибилов в интервью ТАСС.

    По его словам, география прибывающих в корпус добровольцев весьма обширна и включает в том числе Канаду. Заместитель командира добавил, что к подразделению также присоединяются граждане стран ближнего зарубежья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Бибилов назвал проходы через трубы в Авдеевку и Суджу самыми громкими операциями Добровольческого корпуса Минобороны за три года.

    В сентябре министр обороны Андрей Белоусов отменил форму уведомления о досрочном увольнении иностранцев с видом на жительство из ВС России.

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    4 ноября 2026, 10:58 • Новости дня
    В Белоруссии начался сбор командного состава армии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Белоруссии начался оперативный сбор командного состава вооруженных сил, участники которого изучат опыт современных конфликтов и методы противодействия беспилотникам, сообщили в министерстве обороны страны.

    Мероприятие пройдет в два этапа. На первом участники изучат порядок организации боевого слаживания с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Запланированы практические занятия с привлечением механизированных и танковых подразделений, ПВО, разведки и инженерных войск, передает РИА «Новости» со ссылкой на белорусское ведомство.

    В ходе второго этапа офицерам расскажут о развитии военно-политической обстановки вокруг Белоруссии. Отдельное внимание будет уделено противодействию беспилотным летательным аппаратам и демонстрации перспективных разработок для борьбы с этой угрозой.

    «Современные тенденции развития средств вооруженной борьбы показывают активное внедрение противоборствующими сторонами на Украине новых технологий», – заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

    Он добавил, что данные технологии позволяют вести бесконтактные боевые действия с применением инноваций для разведки, нанесения огневого поражения и перемещения ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил отправлять нарушителей дисциплины на промышленных предприятиях в армию.

    Осенью глава государства анонсировал масштабную проверку боевой готовности вооруженных сил республики.

    В сентябре белорусский лидер сообщил о тайном прохождении военной службы его младшим сыном.

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