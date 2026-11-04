По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.2 комментария
Ростех впервые представил скоростной охотничий патрон и стрелковый комплекс
Ростех показал на выставке новый охотничий патрон со скоростью более 1000 м/с
Госкорпорация «Ростех» на международной выставке ORELEXPO впервые показала скоростной охотничий патрон Igla Rocket и гражданский стрелковый комплекс, призванный заменить иностранные аналоги.
Госкорпорация «Ростех» на выставке ORЁLEXPO продемонстрировала гражданский стрелковый комплекс IGLA и новый охотничий патрон Igla Rocket с начальной скоростью полета пули более 1000 метров в секунду, сообщает Ростех.
Новый комплекс полностью закрывает потребность в ушедших иностранных аналогах под патрон калибра 308Win. Главной особенностью разработки стала синергия оружия и боеприпасов, которая обеспечивает точность на уровне лучших снайперских решений. При этом комплекс совместим с продукцией других брендов.
Винтовка IGLA выполнена в стиле хай-тек и доступна в версиях со стволами 420 и 600 миллиметров. Оружие обладает высокой кучностью и стабильностью стрельбы, легко разбирается на две части одним движением для удобной перевозки, а цевье из легкого сплава адаптировано под дополнительное оборудование.
Помимо скоростного патрона Rocket, бренд представил еще четыре вида боеприпасов калибра 308Win, включая спортивные Match. Также на выставке впервые показали пистолетные патроны 9 мм Luger и 12-й калибр, в том числе специальные антидроновые боеприпасы для поражения беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» анонсировал демонстрацию двух новых дальнобойных карабинов на международной выставке ORELEXPO в Москве.
В январе предприятие разработало первые партии многопульных патронов против беспилотников.
В прошлом году Ростех сообщил о способности антидроновых боеприпасов IGLA поражать цели на дистанции до 100 метров.