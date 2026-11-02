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Пхеньян назвал учения США и Южной Кореи репетицией ядерной войны
Ким Чон Сик: Учения Iron Mace являются репетицией ядерной войны против КНДР
Командно-штабные учения США и Южной Кореи Iron Mace по интеграции обычных и ядерных сил являются репетицией применения ядерного оружия против КНДР, заявил заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик.
«Военные учения с агрессивным кодовым названием являются самой ужасной репетицией ядерной войны, направленной на применение ядерного оружия против КНДР», – заявил Ким Чон Сик.
Ким Чон Сик подчеркнул, что подобные маневры свидетельствуют о неизменности стремления США «удушить» КНДР за счет ядерного оружия. Он добавил, что, по оценке Пхеньяна, исходящие от Вашингтона и Сеула ядерные угрозы усиливаются с каждым днем, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.
Учения Iron Mace впервые прошли в августе 2024 года и нацелены на отработку взаимодействия обычных и ядерных сил. При администрации президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена эти маневры проводятся в закрытом формате, что, как предполагается, должно снизить вероятность дополнительного обострения с КНДР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны КНДР заявило, что военные Южной Кореи преднамеренно обостряют ситуацию на границе, а активизация действий США и Сеула повышает риск внезапного вооруженного конфликта.
На прошлой неделе Вашингтон и Сеул приступили к проведению совместных военно-воздушных маневров Freedom Flag для отработки самостоятельного планирования операций южнокорейской стороной.