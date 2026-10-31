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Партия Моравецкого инициировала вотум недоверия правительству Туска
Партия бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого «Развитие плюс» направила в Сейм ходатайство о голосовании по вотуму недоверия правительству Дональда Туска на фоне кризиса вокруг Конституционного суда.
«Мы направляем ходатайство о вотуме недоверия в отношении правительства Туска», – написал Моравецкий в социальной сети X. Он предложил сформировать до парламентских выборов техническое правительство под руководством бывшего вице-председателя партии «Право и справедливость» Марека Юрека, передает ТАСС.
Для вынесения вотума недоверия Сейм должен проголосовать простым большинством голосов (231 из 450). В настоящее время у правящей коалиции Туска 240 мест в Сейме. Предыдущее голосование по вопросу доверия правительству запрашивал сам Туск после выборов президента в июне 2025 года.
Политический кризис в Польше возник после решения Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего члена его кабмина Мачея Берека. У здания инстанции последние недели регулярно проходили протесты. 30 октября глава Минюста республики Вальдемар Журек направил ходатайство об отстранении от обязанностей и лишении иммунитета и. о. председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского. К охране территории суда были привлечены дополнительные силы полиции. В ночь на 31 октября протестующие собрались у здания суда и пытались прорваться через ограждение, полицией были задержаны три человека.
В связи с обострением кризиса президент Польши Кароль Навроцкий прервал поездку в Сенегал и вернулся в Варшаву. Ряд оппозиционных политиков назвал происходящее попыткой государственного переворота.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Польши Кароль Навроцкий провел встречи с руководителями парламентских фракций из-за обострения конституционного кризиса в стране.
Евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала немедленно приостановить полномочия премьер-министра Дональда Туска.
В пятницу толпа протестующих попыталась ворваться в здание Конституционного суда в Варшаве.