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Посол Барбин: У России есть данные десятков воюющих за ВСУ наемников из Дании
Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Москва располагает установочными данными на несколько десятков датских наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.
У России есть информация о нескольких десятках граждан Дании, которые воюют на стороне украинской армии. Об этом сообщил в интервью ТАСС пглава российской дипмиссии в Копенгагене Владимир Барбин.
«У российской стороны есть установочные данные на несколько десятков датских наемников, принимавших и принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ против нашей страны. Их судьба незавидна. Если им и будет суждено остаться в живых, то дамоклов меч российского правосудия останется висеть над их головами», – заявил Барбин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о задержании вербовавшего наемников для ВСУ иностранца.
Летом руководство Украины разрешило частным компаниям привлекать в ряды армии иностранных наемников. Весной иностранные наемники в ДНР потеряли смартфон с именами и позывными всего подразделения.