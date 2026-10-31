  • Новость часаАппарат Лантратовой взял на сопровождение эвакуированных из Алешек жителей
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    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

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    31 октября 2026, 16:52 • Новости дня

    Посол Барбин: У России есть данные десятков воюющих за ВСУ наемников из Дании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Москва располагает установочными данными на несколько десятков датских наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

    У России есть информация о нескольких десятках граждан Дании, которые воюют на стороне украинской армии. Об этом сообщил в интервью ТАСС пглава российской дипмиссии в Копенгагене Владимир Барбин.

    «У российской стороны есть установочные данные на несколько десятков датских наемников, принимавших и принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ против нашей страны. Их судьба незавидна. Если им и будет суждено остаться в живых, то дамоклов меч российского правосудия останется висеть над их головами», – заявил Барбин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о задержании вербовавшего наемников для ВСУ иностранца.

    Летом руководство Украины разрешило частным компаниям привлекать в ряды армии иностранных наемников. Весной иностранные наемники в ДНР потеряли смартфон с именами и позывными всего подразделения.

    31 октября 2026, 08:02 • Новости дня
    Дмитриев призвал Европу искупить вину на фоне протестов в Польше

    Глава РФПИ Дмитриев заявил о проблемах Европы из-за протестов в Польше

    Дмитриев призвал Европу искупить вину на фоне протестов в Польше
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию в Польше и заявил, что у Европы не все в порядке.

    Дмитриев отреагировал на слова польского премьер-министра Дональда Туска, который заявил о необходимости отстранить и. о. председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского. «Европа не в порядке: мигранты, разжигание войн, беспорядки и госперевороты», – написал глава РФПИ в соцсети Х, призвав европейцев «искупить свою вину», передает ТАСС.

    В Польше возникло напряжение из-за решения Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего министра в его правительстве Марчина Берека. У здания этого органа в последние недели регулярно проходят протесты. В ночь на субботу ситуация обострилась: к охране территории суда были привлечены дополнительные силы полиции, а протестующие пытались прорваться через ограждение.

    В связи с ситуацией президент Польши Кароль Навроцкий принял решение прервать полет в Сенегал и вернулся в Варшаву. Ряд оппозиционных политиков назвал происходящее в стране попыткой государственного переворота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о нарушении конституционного порядка в стране и насильственном захвате Конституционного суда.

    Президент Польши созывает срочное совещание с участием всех политических сил для разрешения кризиса.

    Президенту Польши попытались преградить путь при входе в здание суда в Варшаве, но с усилием он смог проникнуть внутрь.

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    31 октября 2026, 10:37 • Новости дня
    Зенитные комплексы Skyranger провалили испытания с украинскими операторами

    Welt: Немецкий концерн Rheinmetall признал провал испытаний зенитных комплексов

    Зенитные комплексы Skyranger провалили испытания с украинскими операторами
    @ Uwe Koch/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall признал неудовлетворительными результаты испытаний зенитных комплексов Skyranger в Швеции с участием украинских операторов.

    Комплексы Skyranger пока не достигли необходимого уровня, заявил представитель концерна, пишет Welt am Sonntag.

    Испытания проводились с участием украинских операторов беспилотников, передает РИА «Новости».

    Также представитель Rheinmetall отметил возможную задержку поставок бундесверу 123 колесных бронетранспортеров Boxer на 11 месяцев, возложив часть ответственности за срыв сроков на заказчика из-за его сложной организационной структуры. Бундесвер заказал БТР за 2,7 млрд евро для замены легких боевых машин Wiesel.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг германский оборонный концерн Rheinmetall заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты для вооруженных сил Германии и Нидерландов.

    В воскресенье Министерство обороны Румынии сообщило об отсрочке концерном поставки четырех модернизированных зенитных комплексов.

    Ранее Берлин инициировал программу по оснащению бундесвера 600 комплексами Skyranger.

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    31 октября 2026, 12:06 • Видео
    Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

    В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

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    31 октября 2026, 06:53 • Новости дня
    Военнослужащий рассказал о новой тактике применения дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять новую тактику использования беспилотников, подвешивая их на линиях электропередачи, сообщил военнослужащий группировки «Восток» с позывным Софон.

    По словам Софона, беспилотники противника виснут на проводах ЛЭП вдоль дорог и маршрутов, ожидая цели.

    «Зачастую цель – это грузовые машины, на мобильные огневые группы стали тоже охотиться. Они автоматически активируются при обнаружении цели», – сообщил военнослужащий ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу группировка войск «Север» применила новую тактику двойного удара для уничтожения замаскированной техники ВСУ в Харьковской области.

    В тот же день экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» уничтожили передовые ПУ дронов ВСУ в Днепропетровской области.

    Бойцы «Севера» уничтожили более 35 роботов-курьеров ВСУ в октябре.


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    30 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Генштаб Белоруссии оценил обстановку на границе с Украиной

    Генштаб Белоруссии: Обстановка на границе с Украиной непростая, но стабильная

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Владимир Белый заявил, что обстановка на границе с Украиной остается непростой, но прогнозируемой и не переходит в кризисную стадию.

    По его словам, ситуация на южных рубежах республики не может быть полностью спокойной из-за вооруженного конфликта на территории соседней страны, передает РИА «Новости».

    «Обстановка остается непростой, но тем не менее прогнозируемой и стабильной», – сказал Белый в интервью телеканалу ОНТ. Обвинительная риторика Киева о возможных угрозах со стороны Минска связана с внутренними и внешними политическими процессами вокруг Украины, добавил он.

    Первый замминистра обороны отметил, что украинская сторона заминировала и перекопала местность в приграничье, а также подорвала мосты. Белоруссия регулярно фиксирует провокации, однако целенаправленных мер по эскалации со стороны Украины нет.

    Для адекватного реагирования на южном направлении Минск содержит группировку войск прикрытия, опираясь в основном на силы специальных операций. В Гомельской области также завершается формирование нового десантного соединения для защиты кризисных районов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом главнокомандующий ВСУ сообщил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. В июне Владимир Зеленский пригрозил Минску применением силы. В мае украинские власти заявили о разработке плана действий из-за возможного наступления российских войск из Белоруссии.

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    31 октября 2026, 06:12 • Новости дня
    Лавров призвал не верить украинским чиновникам о контактах Москвы и Киева

    Лавров призвал западные СМИ не верить Киеву о контактах с Москвой

    Лавров призвал не верить украинским чиновникам о контактах Москвы и Киева
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел «Группы двадцати» посоветовал западной прессе не доверять украинским чиновникам в вопросах возможных контактов Москвы и Киева.

    «Не верьте им», – ответил Лавров западному журналисту, передает РИА «Новости».

    Представитель прессы заявил, что некие «украинские официальные лица» сообщили о стремлении Киева организовать встречу Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. При этом Москва якобы предпочитает телефонный разговор.

    Когда Лавров попросил уточнить источник информации, журналист лишь снова упомянул «украинских официальных лиц». Ответ российского министра вызвал смех в зале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Лавров предложил Владимиру Зеленскому приехать в Москву для встречи с российским президентом Путиным.

    В пятницу помощник президента Ушаков заявил о решающем значении планируемых трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной.

    Путин заявил о работе России над урегулированием кризиса на Украине.

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    31 октября 2026, 08:07 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударах по киевской ТЭЦ и сухогрузу южнее Одессы

    Минобороны: Российские военные поразили ТЭЦ в Киеве и сухогруз под Одессой

    Минобороны сообщило об ударах по киевской ТЭЦ и сухогрузу южнее Одессы
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли удары беспилотниками по теплоэлектроцентрали в Киеве, цехам сборки дронов в Харькове и сухогрузу южнее Одессы, сообщило Министерство обороны России.

    Вооруженные силы России продолжили удары беспилотниками по логистической и энергетической инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины, а также судам, работающим на нужды украинской армии, сообщает Минобороны.

    В результате атаки в Киеве поражена ТЭЦ-6, обеспечивавшая электричеством объекты военной логистики и места хранения техники. В Харькове удары пришлись на цеха промышленной зоны «Протон», где производились комплектующие для военной техники, и склады сборки беспилотников.

    Кроме того, в 18 км южнее Одессы поражен сухогруз, перевозивший грузы для украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр Киева Виталий Кличко сообщил о проблемах с водоснабжением в украинской столице после трех попаданий беспилотников в объект критической инфраструктуры.

    В пятницу Минобороны заявило о массированном ударе по объектам ВПК и энергетики Украины, портовой инфраструктуре и сухогрузу в Черном море.

    Во вторник Министерство обороны сообщило об ударах беспилотниками по предприятиям украинского ВПК, портовой инфраструктуре и морским судам.

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    31 октября 2026, 15:26 • Новости дня
    Друг рассказал о погибшем на мине-ловушке сапёре в Алешках
    Друг рассказал о погибшем на мине-ловушке сапёре в Алешках
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе разминирования дорог перед проведением гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области погиб российский сапер Андрей Ведерников из-за срабатывания оставленной украинскими военными мины-ловушки, у него остались жена и две дочери, сообщил товарищ погибшего с позывным «Физрук».

    Сапер Андрей Ведерников погиб в Алешках из-за срабатывания оставленной украинскими военными мины-ловушки на одном из перекрестков, сообщает WarGonzo.

    «Это был опытный военнослужащий. Он прослужил в войсках четыре года. У него остались жена и две дочери», – рассказал товарищ погибшего с позывным «Физрук».

    По его словам, дороги в Алешках были полностью заминированы вооруженными силами Украины. До объявления режима тишины в городе сохранялась высокая плотность огня, а украинские дроны-разведчики постоянно вели наблюдение за местностью.

    Дороги были завалены сгоревшими автомобилями, поэтому быстро и безопасно преодолеть опасные участки было невозможно. Кроме того, противник устанавливал на все предметы датчики движения и звука, что превратилось в настоящий террор для местных жителей.

    В субботу самолеты с эвакуированными жителями города Алешки Херсонской области, решившими выехать на Украину, приземлились в аэропорту Гомеля.

    В пятницу Министерство обороны подтвердило гибель российского сапера Андрея Ведерникова при разминировании дороги в Алешки. В четверг российские инженерно-саперные подразделения группировки «Днепр» провели разминирование ведущих к населенному пункту дорог.

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    31 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    ВС России поразили объекты транспортной инфраструктуры ВСУ
    ВС России поразили объекты транспортной инфраструктуры ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры.

    Кроме того, удары наносились по местам хранения и БПЛА, и наземных робототехнических комплексов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 604 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 276 332 беспилотника, 672 ЗРК, 31 467 танков и других бронемашин, 1 794 боевые машины РСЗО, 36 845 орудий полевой артиллерии и минометов, 76 019 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    ВС России за неделю нанесли два массированных и девять групповых ударов.

    В пятницу сообщалось, что российские военные поразили предприятия по сборке БПЛА на Украине.

    На этой неделе Южный мост в Киеве был поражен в результате массированного удара ВС России.

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    31 октября 2026, 04:15 • Новости дня
    Профсоюзы анонсировали отправку второго грузовика с гумпомощью в Алешки

    Профсоюзы анонсировали новую отправку гумпомощи жителям Алешек

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев сообщил о планах направить второй грузовик с гуманитарной помощью для эвакуированных жителей города Алешки.

    Груз будет распределяться по местам временного размещения граждан в Херсонской и Ростовской областях, передает ТАСС.

    «Мы соберем конвои и точно так же будем поддерживать тех, кто нуждается в помощи. Надеюсь, что второй грузовик с гуманитарной помощью отправится совсем скоро. Пока что мы не знаем, где будут размещаться эвакуированные, поэтому мы сейчас задействуем и Херсонскую область, и Ростовскую область. Наши грузовики поедут туда. Дальше помощь будет распределяться по местам временного размещения граждан», – заявил Черногаев.

    Председатель ФНПР отметил, что в состав гуманитарной помощи войдут продукты питания, бытовые предметы, средства гигиены и вещи первой необходимости.

    Ранее профсоюзы уже направили первый грузовик с гуманитарным грузом для жителей Алешек. Эту машину встретили в Федерации профсоюзов Ростовской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области.

    Омбудсмен предложила ежемесячно организовывать передачу гуманитарной помощи местным жителям.

    Для реализации этих задач и обеспечения безопасности эвакуации российские инженерно-саперные подразделения группировки «Днепр» разминировали дороги к Алешкам.

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    30 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Мэр Алешек рассказал о доставке гуманитарной помощи в город

    Мэр Алешек: Режим тишины позволил доставить гумпомощь и вывезти жителей города

    Мэр Алешек рассказал о доставке гуманитарной помощи в город
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Благодаря соблюдению режима тишины в Алешки смогли доставить весь необходимый гуманитарный груз, сообщил глава города Руслан Хоменко. Одновременно из города вывезли людей, которые ранее хотели, не могли безопасно уехать.

    «В городе была очень сложная ситуация, но благодаря режиму тишины удалось завезти все необходимое. Обстановку оцениваю позитивно. Обе стороны выполняют обязательства», – цитирует Хоменко РИА «Новости».

    Вместе с гуманитарной колонной из Алешек в Армянск выехал житель города Евгений. Он рассказал, что дальше планирует отправиться в Скадовск, продолжить учебу и жить в России. «Учиться, потом как-то развиваться, жить, как обычно люди живут», – поделился он планами, уточнив, что профессию пока не выбрал.

    Раньше Евгений опасался покидать город из-за отсутствия безопасного маршрута. По его словам, российские военнослужащие помогали жителям с продуктами, гуманитарными грузами и медицинской помощью.

    В составе колонны также вывезли пенсионерку из села Солонцы Алешковского района. Она решила поехать в Симферополь. «Вывезли нас в безопасную зону и привезли сюда. Все нормально», – рассказала женщина.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что координирующую роль в организации гуманитарной миссии сыграла первая леди США Мелания Трамп. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 23 октября объявил о введении режима тишины на херсонском направлении с 04:00 мск 27 октября для проведения гуманитарной операции в районе Алешек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о выезде из Алешек всех желавших покинуть город. Она объявила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.

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    30 октября 2026, 22:54 • Новости дня
    Госдепартамент одобрил продажу Украине 500 ракет для комплексов Patriot

    Госдеп: США одобрили продажу Украине 500 ракет для комплексов Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный департамент США согласовал возможную продажу Украине 500 зенитных ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot стоимостью 2,1 млрд долларов, о чем сообщил на своем сайте.

    «Государственный департамент США принял решение одобрить возможную продажу иностранным военным правительству Украины для закупки ракет PATRIOT Advanced Capability-3 (PAC-3) с сегментным усилением (MSE) и сопутствующего оборудования. Предполагаемая общая стоимость проекта составляет 2,1 млрд долларов, полностью финансируемых партнерами и союзниками», – сообщил Госдепартамент США.

    Для оплаты будут использованы средства Канады, Германии и Норвегии через программу JUMPSTART, а также национальные фонды, обеспеченные кредитом Евросоюза на поддержку Украины. Американские средства в сделке не задействованы.

    В Госдепартаменте отметили, что продажа улучшит возможности Киева по противоракетной обороне. Главным подрядчиком выступит компания Lockheed Martin.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине 26 октября обвинили Хегсета в задержке поставок Киеву ракет для Patriot.

    В сентябре Европейская комиссия выделила Киеву дополнительные 6,1 млрд евро на приобретение систем противовоздушной обороны. Евросоюз одобрил исключение для приобретения украинскими властями комплектующих для систем Patriot за счет кредитных средств.

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    30 октября 2026, 19:33 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила выделить Украине 45 млрд евро кредита в 2027 году

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия предложила Совету Евросоюза одобрить выделение Украине в 2027 году 45 млрд евро, которые остались от утвержденного ранее кредита на 90 млрд евро.

    «Принятый сегодня пакет мер включает предложение Совету ЕС одобрить оставшуюся часть кредита в размере 45 млрд евро на 2027 год», – приводит РИА «Новости» сообщение Еврокомиссии.

    Планируется, что выделяемая сумма будет разбита на две части. Бюджетная поддержка Киева составит до 13,3 млрд евро, а 31,7 млрд евро пойдут на военные расходы.

    Ранее Евросоюз согласовал предоставление Украине кредита на 90 млрд евро на 2026–2027 годы, из которых 60 млрд предназначены для военных расходов, а 30 млрд – для бюджетной поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Лондон выразил намерение обсудить с Евросоюзом участие в кредитной программе на 90 млрд евро для Украины.

    В апреле Евросоюз увязал выплаты макрофинансовой помощи Киеву с налоговой и антикоррупционной реформами.

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    31 октября 2026, 07:35 • Новости дня
    «Северяне» под Харьковом узнали, как командиры ВСУ мотивируют солдат воевать

    ВС России узнали о методах мотивации солдат ВСУ под Харьковом

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях и узнали, как командиры ВСУ борются с массовыми случаями членовредительства среди личного состава, пытающегося спастись от боев.

    «В 127 отмбр ВСУ командование бригады записывает военнослужащих, находящихся в госпиталях, как самовольно оставивших часть. Таким образом командиры пытаются бороться с массовыми случаями членовредительства среди личного состава, который отказывается идти на позиции», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Харьковском направлении за сутки «Северяне" продвинулись на Липцовском направлении на двух участках по лесопосадкам. Общее продвижение составило до 300 м. На Волчанском и Великобурлукском направлениях идут ожесточенные стрелковые бои в районе Приколотного. Есть продвижение в районе Гарбузовки.

    В Черниговской области расчеты БПЛА «Герань» ударили по позициям 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ в районе Березна и Мена.

    В Сумском районе штурм-группы «Северян» с тяжелыми боями продвигаются в районе Хотени и Великой Рыбицы. В Шосткинском районе позиционные бои идут в районе поселения Коренек. В Краснопольском районе артиллерия и расчеты FPV разбили позиции ВСУ в направлении Турьи, поддерживая продвижение штурмовиков.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу операторы беспилотников «Северян» уничтожили более 35 наземных роботизированных комплексов ВСУ в Харьковской области. Расчеты ударных беспилотников «Молния-2» применили новую тактику двойного удара для уничтожения техники ВСУ.


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    31 октября 2026, 00:13 • Новости дня
    Лавров: Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимиру Зеленскому следует приехать в Москву, если он хочет провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным. При этом Москва готова гарантировать его безопасность.

    «Президент Путин говорил, если он хочет встретиться, пусть приезжает в Москву. Мы гарантируем его сохранность и безопасность, которые, как я понимаю, в Киеве гарантировать нельзя», – заявил Лавров по итогам совещания глав МИД стран G20 в Атланте, передает РИА «Новости».

    Министр отметил, что позиция Москвы при подготовке трехсторонней встречи в Абу-Даби остается понятной, однако ежедневные рассуждения Зеленского о получении дальнобойного оружия для ударов по России не помогают продвижению к диалогу.

    Глава МИД указал и на испорченную репутацию Франции и Германии как гарантов прошлых договоренностей. Он подчеркнул, что за последние 12 лет у европейцев было достаточно шансов.

    «Они делом доказали, что их репутация не может не учитываться, когда они в очередной раз захотят какими-то гарантами поработать», – сказал Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о возможном включении представителей европейских стран в трехсторонние переговоры.

    Помощник президента Ушаков назвал планируемые переговоры между Россией, США и Украиной имеющими решающее значение.

    В среду официальный представитель МИД Захарова обвинила Зеленского в попытке сорвать усилия Москвы и Вашингтона по возобновлению консультаций об урегулировании конфликта.

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    30 октября 2026, 22:34 • Новости дня
    Врачи в Симферополе начали осмотр эвакуированных жителей Алешек

    Врачи в Симферополе приступили к осмотру эвакуированных жителей Алешек

    Tекст: Вера Басилая

    В пункте временного размещения в Симферополе медики приступили к обследованию жителей города Алешки Херсонской области, которых вывезли в рамках гуманитарной миссии.

    Эвакуированные проходят диагностику, в том числе с применением мобильного флюорографа, на каждого человека заводят медицинскую карту, передает ТАСС.

    Одна из женщин в первые минуты пребывания в пункте попросила измерить ей давление, чтобы принять таблетку. Она прибыла в Симферополь вместе с супругом и собакой по кличке Миша.

    В Алешках прошла гуманитарная миссия по поддержке гражданского населения. Временное прекращение огня на херсонском направлении действует с 27 октября до 1 ноября. Для всех желающих организована добровольная эвакуация, а решившим остаться в городе доставили продукты, медикаменты и вещи первой необходимости.

    Подготовка миссии велась с мая при содействии уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца и при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. В состав посетившей Алешки делегации вошли представители мировых СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из Алешек.

    Пожелавших покинуть город жителей доставили в пункт временного размещения в Симферополе.

    Глава Алешек Руслан Хоменко рассказал о доставке необходимого гуманитарного груза благодаря соблюдению режима тишины.

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