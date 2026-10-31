Tекст: Тимур Шайдуллин

У России есть информация о нескольких десятках граждан Дании, которые воюют на стороне украинской армии. Об этом сообщил в интервью ТАСС пглава российской дипмиссии в Копенгагене Владимир Барбин.

«У российской стороны есть установочные данные на несколько десятков датских наемников, принимавших и принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ против нашей страны. Их судьба незавидна. Если им и будет суждено остаться в живых, то дамоклов меч российского правосудия останется висеть над их головами», – заявил Барбин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о задержании вербовавшего наемников для ВСУ иностранца.

Летом руководство Украины разрешило частным компаниям привлекать в ряды армии иностранных наемников. Весной иностранные наемники в ДНР потеряли смартфон с именами и позывными всего подразделения.