ЕС приготовил Зеленскому антикоррупционный ошейник

Tекст: Анастасия Куликова

Евросоюз планирует ужесточить условия предоставления финансовой помощи Украине в рамках кредита на 90 млрд евро. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, обсуждаемый в Еврокомиссии план предполагает привязку части выплат к выполнению дополнительных налоговых требований.

Речь идет о 8,4 млрд евро макрофинансовой помощи, которые Киев рассчитывает получить в 2026 году. Для получения средств украинские власти должны повысить налог на добавленную стоимость (НДС) до 20% для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения и имеющих годовой доход выше 4 млн гривен (6,8 млн рублей). По расчетам Минфина Украины, изменения принесут бюджету более 40 млрд гривен ежегодно.

По словам неназванного чиновника, Киев испытывает схожее давление со стороны Международного валютного фонда (МВФ) по отдельной кредитной программе более чем на 8 млрд долларов. МВФ ранее выделил 1,5 млрд долларов. Следующий транш примерно на 700 млн долларов остается под вопросом, поскольку Украина пропустила мартовский срок для изменения налогового законодательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в марте Рада не смогла принять законопроект о налогах – это было требованием МВФ. После этого Владимир Зеленский пригрозил депутатам, что их отправят на фронт, если они не будут должным образом работать. В министерствах финансов главных доноров Украины считают, что налоговые послабления для бизнеса в военное время «истощают бюджет, искажают конкуренцию и способствуют сохранению масштабной теневой экономики».

Помимо налоговых изменений, у Евросоюза есть еще одно требование. По информации издания «Страна», ЕС увязал выделение Киеву средств с проведением антикоррупционных реформ. В частности, предполагается расширение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) – появится возможность предъявлять обвинения депутатам Верховной рады без участия генерального прокурора.

Кроме того, в рамках реформ офис генпрокурора, Государственное бюро расследований, МВД, Высшая квалификационная комиссия судей, а также Конституционный суд должны перейти под внешнее управление. «Речь идет о передаче контроля над указанными выше органами среде, которая ранее была связана с Демпартией США, а теперь патронируется Евросоюзом. Именно эта среда раскручивает коррупционный скандал «Миндичгейт», составляя костяк сложившейся в прошлом году ситуативной «антизеленской коалиции», – говорится в материале.

Как отмечает «Страна», реализация «реформ» приведет к полной утрате Владимиром Зеленским контроля над правоохранительной и судебной системами и превратит его в «британскую королеву» без реальных полномочий. Зеленский и его окружение, полагает издание, намерены саботировать требования ЕС, рассчитывая, что Европа не осмелится из-за этого прекратить финансирование Украины во время войны.

На этом фоне «антизеленская коалиция» решила слить «пленки Миндича». Вечером 28 апреля были опубликованы разговоры бизнесмена Тимура Миндича с занимавшим должность главы минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Они обсуждали компанию по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич.

Компания получает крупнейшие контракты от военного ведомства. Бизнесмен жалуется действующему министру обороны, что FirePoint не дофинансируют, и требует решить вопрос с поставкой бронежилетов, которые государство не принимает из-за низкого качества. Умеров при этом не возражает.

В опубликованных кадрах Миндич также обсуждает с некоей женщиной строительство и обустройство четырех особняков. По данным издания, речь идет о домах самого Зеленского, экс-руководителя его офиса Андрея Ермака, Миндича и занимавшего на тот момент пост министра национального единства Алексея Чернышова. Беседа ведется о бассейнах, плитке, террасе и необходимости в охране.

Кроме того, выяснилось, что Зеленский во время недавней поездки в Эр-Рияд и Баку использовал неизвестный VIP-самолет, где предположительно могли перевозиться значительные суммы наличными, а также некое конфиденциальное имущество. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Публикацию новой серии «пленок Миндича» на фоне обсуждения ужесточения условий по выделению финансовой помощи Украине едва ли можно считать совпадением, говорит политолог Владимир Корнилов. «Любопытно, что украинские эксперты выдвигают версию: «слив» – дело рук самого Миндича и его компании. Таким образом они намекают Зеленскому: если тот ничего не будет делать в защиту своих товарищей, его ждут серьезные последствия», – сказал эксперт.

Впрочем, по его мнению, речь, скорее всего, идет о давлении Европы на Зеленского с целью сделать более подконтрольными силовые структуры формально независимой Украины. «Те, кто оперирует этими записями, продолжат использовать этот инструмент, требуя от него уступок и шагов в нужном направлении. Разумеется, этот «дамоклов меч» заставляет Зеленского нервничать», – добавил Корнилов.

Сам факт того, что Евросоюз выдвигает условия для выдачи Киеву финансирования по «многострадальному кредиту», говорит о многом, продолжил политолог. «По всей видимости, у самой Европы теперь возникли вопросы к этому займу и к схеме его предоставления», – предположил спикер.

«Допускаю, что европейские страны, которые сталкиваются с серьезным финансово-экономическим кризисом, не будут торопиться с выдачей уже обещанных Украине средств. Вместо этого могут последовать новые мелочные условия к украинским властям – чтобы затянуть время», – рассуждает аналитик.

Корнилов также высмеял антикоррупционную реформу, которая среди прочего предполагает переход Конституционного суда под внешнее управление: «Дело в том, что этого суда нет вообще в природе – он существует только на бумаге. Но, как мы понимаем, это никого не волнует – ни в Европе, ни на Украине».

По прогнозам политолога, в случае задержки Евросоюзом выделения средств Киеву Зеленский займется тем, в чем он мастер: будет ездить по европейским столицам, от которых зависит выдача кредита, выпрашивать, угрожать, шантажировать. «За последние несколько лет он привык так работать и, собственно, будет действовать в том же направлении», – считает Корнилов.

Несколько иной точки зрения придерживается экономист Иван Лизан. По его мнению, ужесточение условий предоставления Киеву макрофинансовой помощи со стороны Евросоюза не должно вызывать удивления.

«Изначально было понятно, что украинская сторона не получит сразу всю сумму в 8,4 млрд евро – деньги станут выделять траншами и с привязкой к выполнению политических требований», – пояснил собеседник, подчеркнув, что в отношениях ЕС и Украины ничего не изменилось. Условием первого платежа является введение налоговых изменений, на чем настаивают и МВФ, и сторонники «антикоррупционной реформы», указал эксперт.

«После 2014 года в украинскую экономику пустили транснационалов. Теперь требование – сдать не просто экономику, а уже и политический контроль. Дело в том, что по мере деградации экономики основным средством пополнения бюджета стали косвенные налоги: НДС, акцизы и пошлины. Соответственно, вопрос в том, чтобы повысить эффективность расходования денег, которые собираются внутри Украины, а также поступают извне», – детализировал Лизан.

По его оценкам, было бы странно, если бы кредиторы, взявшие Украину на содержание и даже проведшие ради ее спасения четвертую за 12 лет реструктуризацию внешнего долга, не поставили бы ребром антикоррупционный вопрос. «Другое дело, что с украинской коррупцией будут бороться еще те воры и коррупционеры, но это, что называется, издержки профессии», – иронично заметил спикер.

Впрочем, если Киев выполнит требования ЕС, это будет иметь ряд последствий. «Если у НАБУ и САП появится возможность предъявлять обвинения депутатам Верховной рады без участия генерального прокурора и в целом замкнут на себя все процессы по делу, парламентарии могут еще в более массовом порядке писать заявления и слагать мандаты», – считает аналитик.

Что касается налоговых изменений, они приведут к тому, что «бизнес в стране позакрывается», отметил он, добавив, что выстоят только крупные корпорации. «Кого интересует жизнь мелких предпринимателей? После «смерти» ФОП (аналог ИП в России) владельцами и сотрудниками займется ТЦК: всех отловят и заставят воевать», – уточнил Лизан.

По его мнению, такой сценарий вполне реален, потому что киевским властям очень нужны деньги. «В бюджете Украины дыра в 60 млрд долларов. Европа и МВФ закроют треть. С мая-июня стоит ожидать отмену целых программ, жесточайшую экономию, повышение тарифов, сокращение субсидирования», – прогнозирует аналитик.

В силу критической зависимости от внешних поступлений Киеву придется принять и выполнить требования ЕС. «Откосить», как это неоднократно бывало раньше, едва ли получится. Поэтому с депутатами по налоговым изменениям сторгуются, и те проголосуют», – считает экономист.

Владимира Зеленского, которого фактически цепляют на антикоррупционный ошейник, такие перспективы, по оценке Лизана, устраивают. «Его интерес в том, чтобы извне поступали средства, а его самого называли «президентом». Если под это дело надо отловить еще несколько сотен тысяч человек и отправить их на фронт или провести какие-то реформы, он воспринимает это как часть контракта с Западом, как сделку», – заключил эксперт.