    Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    Дмитрий Родионов Франция воюет с Россией в Африке руками украинцев

    «Сирийский сценарий» в Мали не сорван, а лишь отложен. А следом Франция и Запад попытаются отыграться за проигрыш России в соседних Буркина-Фасо, Нигере, ЦАР. В этом уже можно не сомневаться.

    Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    28 апреля 2026, 14:58 • В мире

    Украинская Рада испугалась ответственности за мир с Россией

    Украинская Рада испугалась ответственности за мир с Россией
    Tекст: Анастасия Куликова

    Депутаты Верховной рады опасаются брать на себя ответственность за ратификацию мирного соглашения с Россией и хотят сдать мандаты. С таким заявлением выступила украинский нардеп Лариса Билозир после слов канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Киеву придется пойти на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта. Что на самом деле стоит за нежеланием украинских парламентариев признавать потери территории?

    Украинские парламентарии опасаются, что на них ляжет ответственность за ратификацию мирного соглашения с Россией, предусматривающего потерю Украиной территорий. Поэтому многие из законодателей хотят сложить мандаты, заявила депутат Верховной рады от группы «Доверие» Лариса Билозир.

    Что примечательно, заявление Билозир последовало вскоре после слов канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Украине придется признать потерю части территорий. «В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в какой-то момент, будем надеяться, мирный договор с Россией. Тогда, возможно, часть территории Украины перестанет быть украинской», – сказал немецкий канцлер.

    По его мнению, когда Владимир Зеленский сообщит об этом населению и попытается заручиться поддержкой, проведя референдум, он должен получить возможность вместе с тем сказать народу: «Я открыл для вас путь в Европу». Впрочем, как указал Мерц, для Украины вступление в ЕС ни к 1 января 2027 года, ни к 1 января 2028 года не является реалистичным.

    В Киеве заявление немецкого канцлера об уступках территорий сочли ультиматумом Зеленскому. Его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель пишет: «Мерц открыто признал то, о чем шептались многие в Европе… Это откровенное послание из Берлина: территориальные уступки могут стать ценой европейского будущего».

    «Мы никогда не откажемся от наших территорий. Никогда не признаем оккупацию. Это наша земля, мы не можем ее продать», – ответил Мерцу глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень экстремистов и террористов). Напомним, что речь идет про российские территории, включенные в перечень регионов Российской Федерации, согласно Конституции страны.  

    Между тем, как отмечает Berliner Zeitung, Европейский союз увеличил политическое давление на руководство Украины после согласования пакета финансовой помощи в размере 90 млрд евро. «Конфликт на Украине обостряется в финансовом плане: ЕС вкладывает миллиарды, но этого уже недостаточно. Из-за того, что Европа вмешивается, а США уходят, надвигается следующий кризис», – говорится в материале.

    Напомним, в марте Верховная рада не смогла принять законопроект о налогах, что было требованием МВФ. После этого Зеленский пригрозил депутатам, что их отправят на фронт, если те не будут должным образом работать. При этом Рада бьет антирекорд по числу депутатов. Парламент нынешнего созыва – самый малочисленный за всю историю: из 450 депутатов, предусмотренных Конституцией, на конец января насчитывалось 393.

    Формально во фракции «Слуга народа» едва набирается минимально допустимое число голосов для удержания «монобольшинства» – 226. В реальности же «слуги» утратили монобольшинство в Раде еще осенью 2023 года – из-за оттока депутатов. «По закону в такой ситуации парламент должен был пересобрать коалицию, обновить спикера и сформировать новое правительство. Но на этот шаг никто не пошел – он означал бы утрату контроля над Радой со стороны офиса Зеленского», – отмечал политолог Алексей Нечаев.

    Он указывал, что в 2024-2025 годах Банковая просто докупала голоса, делая вид, что «монобольшинство живет и здравствует». Однако ситуация усугубляется: в середине марта сообщалось, что не менее 40 депутатов фракции «Слуга народа» готовы сложить свои мандаты. Газета ВЗГЛЯД писала, что на фоне трехстороннего кризиса между Радой, кабмином и Банковой это может означать, что последний формально легитимный орган власти на Украине окончательно утратит дееспособность, а депутаты разбегутся. Политолог Лариса Шеслер указала, что

    украинский парламент – это орган, который состоит из людей, пришедших в Раду для того, чтобы зарабатывать деньги.

    «Это не политические деятели, которые защищают интересы населения и общества. Это "коррупционные решалы", которые хотят набить карманы», – заметила она. «Однако с 2022 года их фактически лишили такой возможности: большинство финансовых потоков проходит мимо», – напомнила собеседница. Она назвала это одной из причин, почему многие законодатели хотят сложить с себя полномочия. Причем желающие встречаются как в «Слуге народа», так и в «Европейской солидарности».  

    Еще одна причина – общественное мнение. «ВСУ терпят поражение на поле боя. Украинскому руководству рано или поздно придется принимать решения по соглашению с Россией, в котором будут прописаны и территориальные уступки Украины. Главный удар примет на себя Верховная рада – единственный условно легитимный орган в стране», – рассуждает политолог.

    Шеслер допускает, что найдутся те, кто станет обвинять парламентариев в предательстве и измене национальным интересам. «Многие депутаты этого боятся. Они не хотят принимать на себя ответственность, при этом не получая взамен какой-то финансовой награды», – уточнила спикер. По ее мнению, заявление Ларисы Билозир, в котором озвучена эта проблема, адресовано в первую очередь Владимиру Зеленскому. «Речь идет о том, что

    Зеленскому не удастся переложить всю ответственность за принятие решений на Верховную раду, а самому остаться беленьким и чистеньким»,

    – считает спикер. Несколько иной точки зрения придерживается политолог Иван Лизан. По его мнению, отказ украинских депутатов брать ответственность за уступку территорий – лишь благовидный повод сложить мандат.

    «Если бы киевская власть уже приняла решение вывести войска с территорий четырех регионов, вошедших в состав РФ, было бы согласованное и парафированное соглашение между Россией и Украиной, за которое Раде предстояло бы голосовать, скажем, через месяц – это одно дело. Но такого документа нет, да и переговоры не ведутся», – отметил он.

    Собеседник напомнил, что исторически в депутаты на Украине шли миллионеры, латифундисты. «Они избирались в парламент для того, чтобы иметь депутатскую неприкосновенность, лоббировать свои законопроекты, а также получать деньги за свой голос по чужим проектам», – уточнил эксперт.

    «Так было вплоть до избрания последнего – действующего – состава. На выборах в 2019 году миллионеров отодвинули. В Раду попали случайные люди: свадебные фотографы, мелкие прохиндеи, мошенники. Эти люди стремились стать солидными и получать в дополнение к официальной зарплате депутата деньги в конверте за голосование», – добавил Лизан.

    По его словам, поначалу новые законодатели «получили свое», но затем ситуация кардинально поменялась. «Число конвертов стремительно снизилось к нулю. Депутаты вынуждены голосовать за то, что спустят сверху – то есть представители офиса Зеленского или правительства. Более того, НАБУ проводит расследования, да еще и руководство фракций оказывает давление», – детализировал политолог.

    «Жить украинским парламентариями в таком формате придется неопределенно долгое время. На этом фоне у них возникает вопрос: а зачем такое "счастье"? Отсюда и массовые попытки, что называется, спрыгнуть с темы и выдумывание поводов к этому.

    Депутаты пока не говорят в открытую, что они устали и им не нравятся условия труда. Вместо этого звучат заявления о якобы нежелании подыгрывать Москве, когда придет время»,

    – указал собеседник. Как бы то ни было, на Украине нет никого, кто мог бы взять на себя ответственность за работу по ратификации возможного соглашения с Россией, считает Лизан. «Зеленский заинтересован в бесконечной войне до последнего украинца. Спикер Рады Руслан Стефанчук – несамостоятельная фигура», – перечислил он.

    Шеслер, в свою очередь, упомянула комментарий Владимира Путина «нравится – не нравится, терпи, моя красавица» по поводу выполнения Киевом Минских договоренностей. «Кому-то на Украине все же придется взять на себя ответственность. Вероятно, им окажется Зеленский. На это намекают и в Европе», – отметила она.

    «Если же дойдет до ратификации возможного соглашения между Россией и Украиной в Раде, то, я думаю, представители фракции Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России) или Юлии Тимошенко могут проголосовать против, представив себя "непримиримыми патриотами"», – добавила эксперт.

    «Отказ властей Украины брать на себя ответственность за все, происходящее в республике, – это однозначный и неоспоримый признак тотального кризиса государственности, системы власти и механизмов управления страной»,

    – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру». Он указал, что Верховная рада – «последний легитимный орган власти на Украине» – также включилась в межведомственные распри. «Согласно украинскому законодательству, в нынешней ситуации лишь Рада правомочна принимать какие-либо решения», – напомнил спикер.

    Более того, именно Раде придется ратифицировать возможное соглашение между Россией и Украиной. «Если украинские депутаты попытаются покинуть перед этим парламент, их, вероятно, принудят вернуться. Если законодатели все-же перестанут выполнять свои обязанности, возможно, будет создан переходный орган», – предположил политолог.

    ФСБ: Жену российского военного осудили в Молдавии по надуманному обвинению
    Набиуллина объяснила борьбу с инфляцией метафорой про чашу с пуншем
    ЕС пригрозил Израилю санкциями из-за российского зерна
    Эстония пообещала «жесткий» 21-й пакет санкций ЕС против России
    В Швейцарии закрыли дело против Гульнары Каримовой
    Орешкин: К концу века половина китайских городов опустеет
    Ученые раскрыли секрет господства динозавров на древней Земле

    Как США наживаются на войне на Ближнем Востоке

    США воспользовались моментом и нарастили экспорт энергоресурсов до рекордных значений. Они начали захватывать рынки сбыта ОПЕК, своего главного оппонента на мировом рынке нефти. А с другой стороны – впрыскивать на рынок еще больше американского СПГ. Это позволяет местным компаниям зарабатывать дополнительные миллиарды. Как долго продлится этот успех? Подробности

    Германия прощупывает российские «красные линии» с помощью чеченского террориста

    В Германии снова испытывают терпение России. На этот раз один из самых радикально настроенных депутатов Бундестага встретился со знаковой фигурой чеченского терроризма 1990-х годов – Ахмедом Закаевым. Эта встреча «могла стать своеобразным мерилом российской реакции», говорят эксперты и объясняют, какое отношение к происходящему имеет официальный Берлин. Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Украинская Рада испугалась ответственности за мир с Россией

    Депутаты Верховной рады опасаются брать на себя ответственность за ратификацию мирного соглашения с Россией и хотят сдать мандаты. С таким заявлением выступила украинский нардеп Лариса Билозир после слов канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Киеву придется пойти на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта. Что на самом деле стоит за нежеланием украинских парламентариев признавать потери территории? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

