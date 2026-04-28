Tекст: Анастасия Куликова

Украинские парламентарии опасаются, что на них ляжет ответственность за ратификацию мирного соглашения с Россией, предусматривающего потерю Украиной территорий. Поэтому многие из законодателей хотят сложить мандаты, заявила депутат Верховной рады от группы «Доверие» Лариса Билозир.

Что примечательно, заявление Билозир последовало вскоре после слов канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Украине придется признать потерю части территорий. «В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в какой-то момент, будем надеяться, мирный договор с Россией. Тогда, возможно, часть территории Украины перестанет быть украинской», – сказал немецкий канцлер.

По его мнению, когда Владимир Зеленский сообщит об этом населению и попытается заручиться поддержкой, проведя референдум, он должен получить возможность вместе с тем сказать народу: «Я открыл для вас путь в Европу». Впрочем, как указал Мерц, для Украины вступление в ЕС ни к 1 января 2027 года, ни к 1 января 2028 года не является реалистичным.

В Киеве заявление немецкого канцлера об уступках территорий сочли ультиматумом Зеленскому. Его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель пишет: «Мерц открыто признал то, о чем шептались многие в Европе… Это откровенное послание из Берлина: территориальные уступки могут стать ценой европейского будущего».

«Мы никогда не откажемся от наших территорий. Никогда не признаем оккупацию. Это наша земля, мы не можем ее продать», – ответил Мерцу глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень экстремистов и террористов). Напомним, что речь идет про российские территории, включенные в перечень регионов Российской Федерации, согласно Конституции страны.

Между тем, как отмечает Berliner Zeitung, Европейский союз увеличил политическое давление на руководство Украины после согласования пакета финансовой помощи в размере 90 млрд евро. «Конфликт на Украине обостряется в финансовом плане: ЕС вкладывает миллиарды, но этого уже недостаточно. Из-за того, что Европа вмешивается, а США уходят, надвигается следующий кризис», – говорится в материале.

Напомним, в марте Верховная рада не смогла принять законопроект о налогах, что было требованием МВФ. После этого Зеленский пригрозил депутатам, что их отправят на фронт, если те не будут должным образом работать. При этом Рада бьет антирекорд по числу депутатов. Парламент нынешнего созыва – самый малочисленный за всю историю: из 450 депутатов, предусмотренных Конституцией, на конец января насчитывалось 393.

Формально во фракции «Слуга народа» едва набирается минимально допустимое число голосов для удержания «монобольшинства» – 226. В реальности же «слуги» утратили монобольшинство в Раде еще осенью 2023 года – из-за оттока депутатов. «По закону в такой ситуации парламент должен был пересобрать коалицию, обновить спикера и сформировать новое правительство. Но на этот шаг никто не пошел – он означал бы утрату контроля над Радой со стороны офиса Зеленского», – отмечал политолог Алексей Нечаев.

Он указывал, что в 2024-2025 годах Банковая просто докупала голоса, делая вид, что «монобольшинство живет и здравствует». Однако ситуация усугубляется: в середине марта сообщалось, что не менее 40 депутатов фракции «Слуга народа» готовы сложить свои мандаты. Газета ВЗГЛЯД писала, что на фоне трехстороннего кризиса между Радой, кабмином и Банковой это может означать, что последний формально легитимный орган власти на Украине окончательно утратит дееспособность, а депутаты разбегутся. Политолог Лариса Шеслер указала, что

украинский парламент – это орган, который состоит из людей, пришедших в Раду для того, чтобы зарабатывать деньги.

«Это не политические деятели, которые защищают интересы населения и общества. Это "коррупционные решалы", которые хотят набить карманы», – заметила она. «Однако с 2022 года их фактически лишили такой возможности: большинство финансовых потоков проходит мимо», – напомнила собеседница. Она назвала это одной из причин, почему многие законодатели хотят сложить с себя полномочия. Причем желающие встречаются как в «Слуге народа», так и в «Европейской солидарности».

Еще одна причина – общественное мнение. «ВСУ терпят поражение на поле боя. Украинскому руководству рано или поздно придется принимать решения по соглашению с Россией, в котором будут прописаны и территориальные уступки Украины. Главный удар примет на себя Верховная рада – единственный условно легитимный орган в стране», – рассуждает политолог.

Шеслер допускает, что найдутся те, кто станет обвинять парламентариев в предательстве и измене национальным интересам. «Многие депутаты этого боятся. Они не хотят принимать на себя ответственность, при этом не получая взамен какой-то финансовой награды», – уточнила спикер. По ее мнению, заявление Ларисы Билозир, в котором озвучена эта проблема, адресовано в первую очередь Владимиру Зеленскому. «Речь идет о том, что

Зеленскому не удастся переложить всю ответственность за принятие решений на Верховную раду, а самому остаться беленьким и чистеньким»,

– считает спикер. Несколько иной точки зрения придерживается политолог Иван Лизан. По его мнению, отказ украинских депутатов брать ответственность за уступку территорий – лишь благовидный повод сложить мандат.

«Если бы киевская власть уже приняла решение вывести войска с территорий четырех регионов, вошедших в состав РФ, было бы согласованное и парафированное соглашение между Россией и Украиной, за которое Раде предстояло бы голосовать, скажем, через месяц – это одно дело. Но такого документа нет, да и переговоры не ведутся», – отметил он.

Собеседник напомнил, что исторически в депутаты на Украине шли миллионеры, латифундисты. «Они избирались в парламент для того, чтобы иметь депутатскую неприкосновенность, лоббировать свои законопроекты, а также получать деньги за свой голос по чужим проектам», – уточнил эксперт.

«Так было вплоть до избрания последнего – действующего – состава. На выборах в 2019 году миллионеров отодвинули. В Раду попали случайные люди: свадебные фотографы, мелкие прохиндеи, мошенники. Эти люди стремились стать солидными и получать в дополнение к официальной зарплате депутата деньги в конверте за голосование», – добавил Лизан.

По его словам, поначалу новые законодатели «получили свое», но затем ситуация кардинально поменялась. «Число конвертов стремительно снизилось к нулю. Депутаты вынуждены голосовать за то, что спустят сверху – то есть представители офиса Зеленского или правительства. Более того, НАБУ проводит расследования, да еще и руководство фракций оказывает давление», – детализировал политолог.

«Жить украинским парламентариями в таком формате придется неопределенно долгое время. На этом фоне у них возникает вопрос: а зачем такое "счастье"? Отсюда и массовые попытки, что называется, спрыгнуть с темы и выдумывание поводов к этому.

Депутаты пока не говорят в открытую, что они устали и им не нравятся условия труда. Вместо этого звучат заявления о якобы нежелании подыгрывать Москве, когда придет время»,

– указал собеседник. Как бы то ни было, на Украине нет никого, кто мог бы взять на себя ответственность за работу по ратификации возможного соглашения с Россией, считает Лизан. «Зеленский заинтересован в бесконечной войне до последнего украинца. Спикер Рады Руслан Стефанчук – несамостоятельная фигура», – перечислил он.

Шеслер, в свою очередь, упомянула комментарий Владимира Путина «нравится – не нравится, терпи, моя красавица» по поводу выполнения Киевом Минских договоренностей. «Кому-то на Украине все же придется взять на себя ответственность. Вероятно, им окажется Зеленский. На это намекают и в Европе», – отметила она.

«Если же дойдет до ратификации возможного соглашения между Россией и Украиной в Раде, то, я думаю, представители фракции Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России) или Юлии Тимошенко могут проголосовать против, представив себя "непримиримыми патриотами"», – добавила эксперт.

«Отказ властей Украины брать на себя ответственность за все, происходящее в республике, – это однозначный и неоспоримый признак тотального кризиса государственности, системы власти и механизмов управления страной»,

– пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру». Он указал, что Верховная рада – «последний легитимный орган власти на Украине» – также включилась в межведомственные распри. «Согласно украинскому законодательству, в нынешней ситуации лишь Рада правомочна принимать какие-либо решения», – напомнил спикер.

Более того, именно Раде придется ратифицировать возможное соглашение между Россией и Украиной. «Если украинские депутаты попытаются покинуть перед этим парламент, их, вероятно, принудят вернуться. Если законодатели все-же перестанут выполнять свои обязанности, возможно, будет создан переходный орган», – предположил политолог.