Пожар на авианосце доказывает деградацию ВМС США

Tекст: Александр Тимохин

Несколько дней назад мир облетели кадры обгоревших помещений авианосца «Джеральд Форд» ВМС США. При всей ограниченности пожара, надо признать – горело неплохо. Выгорели спальные помещения, сотни моряков остались без коек, боевые задачи авианосец выполнять более не способен.

После пожара корабль заходил на базу Суда на Крите, якобы на ремонт. Однако за то время, которое он там пробыл, никакой ремонт не сделать. Американцы просто выгружали оставшийся после пожара хлам, включая испорченные изделия, находившиеся в прачечной, откуда огонь и начал распространяться. Реальный ремонт займет не менее года.

ВМС США сегодня являются бледной тенью самих себя в недавнем прошлом. Налицо медленная и неуклонная деградация всех аспектов функционирования ВМС.

Первые признаки того, что ее пытаются преодолеть, появились только в этом году – США запускают серию новых дешевых фрегатов, идет наведение порядка в подводном кораблестроении, начались процессы роботизации. Но в целом картина пока внушает нам – оптимизм, а самим американцам – тревогу. И ярким признаком идущей деградации является то, как сейчас в ВМС США идет борьба за живучесть.

ВМС США всегда уделяли огромное внимание тому, чтобы не только корабли были построены с учетом возможных боевых повреждений, но и чтобы экипажи умели с этими повреждениями справляться. Интенсивность боевой подготовки в части борьбы за живучесть в ВМС США всегда была очень высокой, и велась она в условиях, максимально приближенных к боевым.

В 80-е годы ХХ века боеготовность американцев достигла пика. Предусматривалось все – вплоть до боя против советского десанта, высаженного с вертолетов на потерявший ход от боевых повреждений американский авианосец.

Звучит как сценарий дешевого боевика, но они реально отрабатывали даже это, тренируя штурмы и зачистки своих же кубриков, тамбуров и коридоров. В боевой обстановке навыки американских моряков по спасению собственных кораблей от боевых повреждений каждый раз оказывались на высоте.

17 мая 1987 года в Персидском заливе двумя ракетами «Экзосет» с иракского самолета был поражен фрегат «Старк» (USS Stark, FFG-31). Кораблю были нанесены тяжелые повреждения, возник сильный пожар во внутренних помещениях. Для понимания масштабов – в инциденте погибли 37 человек и 21 был ранен.

Повреждения были настолько обширны, что для предотвращения затопления корабля через пробитый корпус командиру пришлось произвести контрзатопление отсеков противоположного борта, чтобы за счет крена поднять пробоину от ракет на безопасную высоту. С помощью экипажей двух других кораблей фрегат был спасен и позже продолжил службу.

В 1988 году фрегат ВМС США «Сэмюел Робертс» (USS Samuel B.Roberts, FFG-58) подорвался на иранской морской мине в Персидском заливе. Мина проделала в нижней части корпуса дыру в 4,6 метра в поперечнике, турбины были сорваны с мест, корабль потерял ход, началось затопление машинного отделения. У корабля частично оторвало киль – основу силового набора корпуса. Корпус начал расходиться в стороны, возникли пожары.

Любой специалист сказал бы, что это – конец, что в такой ситуации командир должен был отдать приказ о покидании корабля.

Корабль, однако, был спасен. Экипажу понадобилось всего пять минут на восстановление электроснабжения, разваливающийся корпус был стянут тросами, пожары потушены, затопленные отсеки изолированы, и вскоре, используя вспомогательные выдвижные электрические винтовые колонки, корабль ушел своим ходом на базу в Бахрейне. После ремонта корабль продолжил службу.

В ходе войны 1991 года в Персидском заливе произошел подрыв на двух донных минах ракетного крейсера «Принстон» (USS Prienston, CG-59). Взрыв привел к потере хода, заклиниванию одного из рулей, деформации надстройки и потере кораблем электроснабжения в силу затопления одного из помещений с распределительными электрощитами. Корпус деформировало, по нему пошли длинные вертикальные трещины. При этом на этапе развертывания американских сил крейсер должен был обеспечить ПВО союзников от внезапной массированной иракской атаки с воздуха, и его боеспособность являлась критически важной.

Американцы восстановили электроснабжение и работоспособность систем ПВО в течение 15 минут. Потерявший ход корабль продолжил выполнять задачи по ПВО, лежа в дрейфе на кромке минного поля.

Таких примеров было много. Некоторые из них, имевшие место в ходе тайных операций против СССР, командование ВМС США держит в секрете до сих пор, и что-то узнать можно только по косвенным данным типа награждений, упоминаний в речах президента и т. п. Но даже из таких обрывочных сведений видны по настоящему впечатляющие достижения, вроде вытащенных с того света атомных подлодок. И все это делали экипажи погибающих кораблей, сами.

Или такой пример – оценивая гибель британского эсминца «Шеффилд» (HMS Sheffield) британских ВМС во время войны за Фолкленды, американские эксперты едины во мнении, что будь на борту американский экипаж, а не англичане, корабль был бы спасен.

С такой репутацией американцы и вышли из холодной войны – в долгий мир, где им просто негде было проявить эти навыки. Пока они не понадобились.

«Первой ласточкой стал пожар, случившийся в 2020 году на универсальном десантном корабле «Бон Омм Ричард» (USS Bonhomme Richard, LHD-6). Пожар, произошедший в порту, не должен был причинить находящемуся на ремонте кораблю серьезный вред – на борту есть моряки, системы пожаротушения. Более того, ресурсы порта для тушения пожара несопоставимы с тем, что есть на отдельном корабле в море. Но вВ итоге корабль сгорел и списан. ВМС США получили небоевую потерю.

Это было ненормально по американским меркам, но один такой случай еще можно было бы считать разовым инцидентом. И вот началось американское нападение на Иран, в прачечной авианосца «Джеральд Форд» наступает пожар. Как указывают источники американских СМИ в ВМС, произошел отказ системы пожаротушения.

Но за выгоранием помещений на «Форде» стоит нечто большее. Пожар на корабле может иметь страшные масштабы – вплоть до того, что горючие вещества будут воспламеняться от нагретых стенок, за которыми бушует огонь. Но для этого в зону горения должен поступать воздух, который некому перекрыть. Даже если система пожаротушения реально не работает. Экипаж не смог перекрыть поступление воздуха в охваченные огнем отсеки. Почему?

Не смог он и сделать того, что легко сделали бы американцы из 1987 года. Как кратко и эмоционально описал это один из ветеранов ВМС США в ответ на слова о неисправной системе пожаротушения: «Система пожаротушения на корабле – это ты!». И этот принцип, когда-то доведенный в ВМС США до совершенства, тоже не сработал.

Экипаж «Форда» провалил борьбу за живучесть, как ранее моряки, находившиеся на борту «Бон Омм Ричарда». Не в тех масштабах, конечно, но провалил. А это уже система.

В этом же ряду может стоять недавний пожар на эсминце «Хиггинс» (USS Higgins). Огонь затронул главную энергетическую установку и повлёк за собой потерю хода – в мирное время, без боевых повреждений. На корабле, который в производстве десятки лет и конструкция которого отлажена до мелочей. Те, кто вытаскивал с того света «Сэмюела Робертса», видимо, неприятно удивляются сейчас.

Можно констатировать – навыки в борьбе за живучесть в ВМС США деградировали. Возможно, в будущем это даст шансы тем, кто не хочет мириться с американским силовым диктатом – и сможет успешно добить какой-либо поврежденный корабль ВМС США.