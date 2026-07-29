Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.17 комментариев
Медведев назвал число антироссийских санкций
Медведев: Против России введено около 30 тыс. санкций
Порядка 30 тыс. ограничительных мер действует сейчас против России, давление на страну оказывается «со всех углов», заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Выступая в среду на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», Медведев заявил о беспрецедентном санкционном давлении на Россию, передает РИА «Новости».
«Количество санкций, введенных против Российской Федерации, запредельное. Вот нет ни одной страны в мире, да и в истории такого не было, чтобы было такое количество санкций – около трех десятков тысяч введено. Мы чувствуем давление политическое со всех углов», – сказал председатель партии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев назвал все введенные против России санкции незаконными и не имеющими юридической силы.
Медведев охарактеризовал беспрецедентное санкционное давление западных стран как начало открытой войны против России.
По данным портала Castellum общее число неторговых санкций против России с 2014 года превысило 30 тысяч.