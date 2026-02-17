Госдума приняла закон «Единой России» о жилье для студенческих семей

Tекст: Елизавета Шишкова

Новый закон, принятый Государственной Думой, устанавливает обязательный единый порядок предоставления общежитий, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Документ разработан Комитетом по молодежной политике и поддержан фракцией «Единая Россия». Закон предусматривает приоритетное предоставление отдельных изолированных жилых помещений студенческим семьям, особенно если в семье есть дети.

Председатель комитета Артем Метелев отметил: «Мы исходим из простого и ясного принципа: государство должно создавать условия для того, чтобы молодые люди могли строить свою жизнь, совмещая личное счастье, получение образования и профессиональный рост». По результатам опроса Молодежного парламента при Госдуме, 65% семейных пар, проживающих в общежитиях, не имеют возможности жить вместе из-за нехватки помещений.

Закон закрепляет обязанность университетов выделять отдельные комнаты для семейных студентов, а при их отсутствии – предоставлять эти помещения другим учащимся. Министерство науки и высшего образования разработает типовой порядок предоставления общежитий. Теперь вузы также должны обеспечивать открытую информацию о количестве семейных жилых блоков, что поможет абитуриентам при выборе вуза.

Замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова подчеркнула, что сегодня в 391 вузе предусмотрено предоставление семейных комнат, а жилой фонд составляет около 6 400 единиц. Закон также наделяет университеты правом расторгать договоры с теми, кто фактически не проживает в общежитии, и передавать эти места нуждающимся студентам.

Изменения внесены в статьи 29 и 39 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Поддержка студенческих семей названа частью системной работы парламентской фракции по укреплению института семьи.