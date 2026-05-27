Песков исключил решение судьбы Армении в ЕАЭС на будущем саммите

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Ереван продолжит работу в ЕАЭС, передает РИА «Новости».

«Нет, ни в коем случае. Это неправильно, так нельзя говорить. Армения остается в ЕАЭС, Армения будет участвовать – на рабочем уровне», – заявил представитель Кремля в ответ на просьбу пояснить, можно ли говорить, что судьба Армении в ЕАЭС фактически определится на ближайшем саммите объединения.

Песков добавил, что уговаривать Армению остаться никто не собирается, поскольку главным приоритетом остается внутренняя интеграция.

«Опять же, для нас главное, чтобы действия какой-то страны не вредили нашей интеграции, потому что для нас важнее эта интеграция, это абсолютный приоритет», – указал Песков.

В апреле 2025 года президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил закон о намерении вступить в Евросоюз. При этом само объединение не предлагало Еревану членство. Ранее Владимир Путин отмечал невозможность одновременного нахождения страны в таможенном союзе с ЕС и ЕАЭС. Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в Казахстане 28 и 29 мая. Премьер-министр Никол Пашинян пропустит мероприятие из-за предвыборной кампании, делегацию возглавит вице-премьер Мгер Григорян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил президента России в сохранении членства республики в ЕАЭС.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой указал на риски утраты Ереваном экономических выгод от евразийской интеграции.

Эксперты спрогнозировали потерю почти 40% всей внешней торговли страны в случае выхода из объединения.