    Британия и Польша подготовили антироссийский военный пакт
    Во Франции испугались выступлений экс-главы RT France на радио и ТВ
    МИД назвал условие обсуждения вывода российских войск из Приднестровья
    В Совфеде заявили о неспособности Украины запугать севастопольцев
    США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
    Индонезия договорилась о закупке российской нефти со скидкой
    Германия договорилась с Канадой о поставках 1 млн тонн СПГ
    Силуанов заявил об изменении параметров федерального бюджета
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Связи России с соседями ждут приливы и отливы

    Отношения России с ее соседями – это волнообразный процесс. За откатами, которые мы видим сейчас, в будущем последует их возвращение в более выгодное для нас русло. Нужно думать вдолгую и не воспринимать трагически каждый «прилив» и «отлив» в наших отношениях.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Сколько на самом деле в России православных

    Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве. Те, кто делает это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет – пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает.

    27 мая 2026, 11:28 • В мире

    На роль нового лидера Израиля нашелся кандидат посильнее Трампа

    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    За пост премьер-министра Израиля развернулась борьба, причем на поединок заявился сам Дональд Трамп, а Биньямину Нетаньяху приходится участвовать прямо из больничной палаты. Схватка жаркая, но исход предрешен. Если, конечно, Израиль намерен сохраниться как государство.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внезапно госпитализирован. Когда об этом стало известно СМИ, правительство выпустило уточняющий релиз, что речь о «неопределенном стоматологическом лечении». В переводе на одесский, это «не дождетесь!»

    Часть недоброжелателей восприняли госпитализацию как подтверждение теории о тяжелой болезни премьера. Другая часть, наоборот, как маневр: ссылка на медицинские показания дала бы 76-летнему политику возможность уйти непобежденным. Эти другие делают вид, будто не знают Биби, его маниакальное стремление к власти и презрение к тем, кто идет на уступки, сдается и пасует. Им и адресовано «не дождетесь».

    Этот человек будет бороться, пока дышит, а ради полномочий пойдет на многое, поэтому истинно опасен на нынешнем посту. До срочной стоматологии он приказал «нажать на педаль» в Южном Ливане и уничтожить там все позиции «Хезболлы». Помимо прочего, это торпедирует последние шансы на мирное соглашение между США и Ираном: оставить в покое Ливан – чуть ли не единственное требование Тегерана, на выполнение которого согласны американцы. Нетаньяху же требует полной свободы действий и является горячим сторонником возобновления войны с иранцами.

    В случае большого затяжного конфликта, вероятно, удастся отложить парламентские выборы, на которых партии Нетаньяху «Ликуд» сулят проигрыш. В противном случае выборы состоятся в сентябре, так как правящая коалиция прямо сейчас разваливается из-за смертоносного для нее вопроса о службе в армии студентов из религиозных учебных заведений. В правительство входят как ортодоксы, которые требуют освободить своих от службы, так и светские националисты, в видении которых все евреи перед армией равны. Компромисс невозможен.

    Политический талант Нетаньяху проявился в том, что он почти четыре года удерживал этих антагонистов вместе и забалтывал смертоносный вопрос. Если выборы не назначат на сентябрь (по закону нужны три месяца после распада коалиции), они пройдут в октябре по изначальному графику. То есть премьер немного потерял – всего пару месяцев власти, так как «Ликуд» кампанию не выиграет, даже если его список возглавит Дональд Трамп.

    Сам президент США убежден, что в Израиле сверхпопулярен – и пошутил, что мог бы стать премьером после Нетаньяху.

    А может, не пошутил – его теперь не поймешь. Но правила израильской политики в любом случае работают иначе, и им обоим осенью на выборах ничего хорошего не светит.

    Следующим премьером Израиля станет кто-то из левого лагеря, вероятнее всего, Нафтали Беннет. Вместе с другим экс-премьером – более либеральным, но менее популярным Яиром Лапидом – он слился в блок под названием «Вместе», главная цель которого убрать Нетаньяху. Биби будет сопротивляться как раненый лев, но это сопротивление обречено. Его уход нужен не просто Беннету и Лапиду, левым и либералам, группам обиженных ортодоксов и многим тысячам в основном светских и пацифистски настроенных евреев, которые в начале месяца митинговали на улицах с требованием отставки премьера.

    Конец эпохи Нетаньяху нужен всему еврейскому государству.

    Расхожая идиома про «козла отпущения» родом как раз из израильского религиозного фольклора. Нетаньяху – хочет или не хочет – станет таким «козлом отпущения». Тем, на кого демонстративно взвалят все грехи последних лет, чтоб самим жить попроще было.

    Грехов много. Оппозиция напирает на проступки перед своими: непопулярные реформы в области юстиции, коррупцию (куда ж без нее) и то, что премьер проморгал вторжение ХАМАС в 2023-м и не смог довести до логического конца нападение на Иран в 2026-м. Но для внешнего наблюдателя все гораздо страшнее, даже если не употреблять слово «геноцид», от которого в Израиле все, кроме арабов, встают на дыбы и делают оскорбленное лицо.

    Уничтожение городов, массовые убийства, оккупация Ливана и Сирии, аннексия арабских земель – это неполный список главных достижений. Фон для премьерства Нетаньяху составили убитые бомбами иранские школьницы и униженные на камеру арабские школьники, демонстративно поруганные христианские святыни и тюрьмы с изощренными пытками типа «сексуальное насилие с использованием собаки» («нечистым» животным в исламе), о чем писала магистральная газета США The New York Times (правительство Израиля пообещало с журналистами судиться).

    Это многовато для небольшой страны за два года. Кредит лояльности к еврейскому государства почти исчерпан: даже принципиально поддерживающая его Германия перешла к открытой критике, а ряд других стран Запада – к бойкоту и санкциям. Поэтому евреям нужны перезагрузка и новое правительство, которое повернется лицом к миру и осудит перегибы старого. Иначе для Израиля и опасно, и дорого.

    Временное обновление нужно даже тем, кто обновлением запугивает – правым радикалам типа Бецалеля Смотрича (министр финансов) и Итамара Бен-Гвира (министр общественной безопасности), ставших звездами мировой ксенофобии: олицетворяя фанатичную нетерпимость радикальных сионистов, ведут себя, будто ожившие антисемитские карикатуры. Входя в раж, эта парочка сжигает остатки репутации Израиля просто ради того, чтоб лишний раз плюнуть в лицо соседу.

    Если продолжить в таком же темпе, это плохо кончится и для еврейских радикалов, и для Израиля в целом. Политическая токсичность перерастет в международную изоляцию по типу той, что применили к ЮАР. Она стала редким примером единодушия стран НАТО, советского блока и «движения неприсоединения», хотя режим апартеида верил, что такое единодушие вовсе невозможно, а экономическая значимость Южной Африки надежно ее защищает.

    Кой кому сходило с рук и кой чего похуже апартеида, но злодейства должны быть менее системными и демонстративными, а агрессивная война чередоваться с показательной дипломатией. Когда Нетаньяху и Ко отпихнут ногой в сторону пустыни, сменщики (тот же Беннет), осудив воинственность предшественников, вряд ли при этом деоккупируют Южный Ливан и сектор Газа, в лучшем случае начнут переговоры «как цивилизованные люди с цивилизованными людьми», которые продлятся до тех пор, пока власть не перейдет опять к правой коалиции и Израиль не возобновит войны с соседями для отбрасывания их в развитии.

    Потом это повторится еще и еще. В израильском колесе сансары одни разрушают, а последующие извиняются, чтоб отдача была поменьше. Когда за месяцы мирной жизни поднакопится средств и репутационных баллов, их опять потратят на убийство врагов, которые никогда не закончатся.

    Нетаньяху не верит в нескончаемость арабов и персов и с маниакальным упорством пытается доиграть израильскую игру до победы в пределах своей жизни. Увы ему. Но он несомненно войдет в историю Израиля как политик, втянувший в войну за свои интересы США с тремя авианосными группами. А в историю российско-израильских отношений как тот, кто не искал конфликта с Москвой из-за Украины, чего нельзя сказать про многих из «миротворческого» окружения бывшего-будущего премьера Беннета.

    Штурмовики группы «Центр» вышли к днепропетровской Новопавловке
    Армении спрогнозировали потерю 40% товарооборота при выходе из ЕАЭС
    Переброшенную на передовую роту ВСУ полностью уничтожили за сутки
    Стоимость связи дронов Пентагона со SpaceX выросла в пять раз
    Парламент Шотландии поддержал призыв к референдуму о независимости
    Сотрудники Samsung добились гигантских премий
    НАСА заказало вездеходы и дроны для создания масштабной базы на Луне

    Нефтяной рынок обречен на новый порядок

    На Ближнем Востоке замаячил мирный договор, который может вернуть судоходство через Ормузский пролив в прежнее русло. Однако эксперты уверены, что глобальный рынок нефти как прежде уже никогда не будет, ящик Пандоры уже открыт. И дело даже не в том, введет или нет Иран плату за проход торговых судов через пролив. Какова теперь новая нормальность? Подробности

    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву

    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    • Самая приятная женщина США уходит в отставку

      Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    • США нашли Ирану нового лидера

      Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

