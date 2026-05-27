На роль нового лидера Израиля нашелся кандидат посильнее Трампа

Tекст: Дмитрий Бавырин

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внезапно госпитализирован. Когда об этом стало известно СМИ, правительство выпустило уточняющий релиз, что речь о «неопределенном стоматологическом лечении». В переводе на одесский, это «не дождетесь!»

Часть недоброжелателей восприняли госпитализацию как подтверждение теории о тяжелой болезни премьера. Другая часть, наоборот, как маневр: ссылка на медицинские показания дала бы 76-летнему политику возможность уйти непобежденным. Эти другие делают вид, будто не знают Биби, его маниакальное стремление к власти и презрение к тем, кто идет на уступки, сдается и пасует. Им и адресовано «не дождетесь».

Этот человек будет бороться, пока дышит, а ради полномочий пойдет на многое, поэтому истинно опасен на нынешнем посту. До срочной стоматологии он приказал «нажать на педаль» в Южном Ливане и уничтожить там все позиции «Хезболлы». Помимо прочего, это торпедирует последние шансы на мирное соглашение между США и Ираном: оставить в покое Ливан – чуть ли не единственное требование Тегерана, на выполнение которого согласны американцы. Нетаньяху же требует полной свободы действий и является горячим сторонником возобновления войны с иранцами.

В случае большого затяжного конфликта, вероятно, удастся отложить парламентские выборы, на которых партии Нетаньяху «Ликуд» сулят проигрыш. В противном случае выборы состоятся в сентябре, так как правящая коалиция прямо сейчас разваливается из-за смертоносного для нее вопроса о службе в армии студентов из религиозных учебных заведений. В правительство входят как ортодоксы, которые требуют освободить своих от службы, так и светские националисты, в видении которых все евреи перед армией равны. Компромисс невозможен.

Политический талант Нетаньяху проявился в том, что он почти четыре года удерживал этих антагонистов вместе и забалтывал смертоносный вопрос. Если выборы не назначат на сентябрь (по закону нужны три месяца после распада коалиции), они пройдут в октябре по изначальному графику. То есть премьер немного потерял – всего пару месяцев власти, так как «Ликуд» кампанию не выиграет, даже если его список возглавит Дональд Трамп.

Сам президент США убежден, что в Израиле сверхпопулярен – и пошутил, что мог бы стать премьером после Нетаньяху.

А может, не пошутил – его теперь не поймешь. Но правила израильской политики в любом случае работают иначе, и им обоим осенью на выборах ничего хорошего не светит.

Следующим премьером Израиля станет кто-то из левого лагеря, вероятнее всего, Нафтали Беннет. Вместе с другим экс-премьером – более либеральным, но менее популярным Яиром Лапидом – он слился в блок под названием «Вместе», главная цель которого убрать Нетаньяху. Биби будет сопротивляться как раненый лев, но это сопротивление обречено. Его уход нужен не просто Беннету и Лапиду, левым и либералам, группам обиженных ортодоксов и многим тысячам в основном светских и пацифистски настроенных евреев, которые в начале месяца митинговали на улицах с требованием отставки премьера.

Конец эпохи Нетаньяху нужен всему еврейскому государству.

Расхожая идиома про «козла отпущения» родом как раз из израильского религиозного фольклора. Нетаньяху – хочет или не хочет – станет таким «козлом отпущения». Тем, на кого демонстративно взвалят все грехи последних лет, чтоб самим жить попроще было.

Грехов много. Оппозиция напирает на проступки перед своими: непопулярные реформы в области юстиции, коррупцию (куда ж без нее) и то, что премьер проморгал вторжение ХАМАС в 2023-м и не смог довести до логического конца нападение на Иран в 2026-м. Но для внешнего наблюдателя все гораздо страшнее, даже если не употреблять слово «геноцид», от которого в Израиле все, кроме арабов, встают на дыбы и делают оскорбленное лицо.

Уничтожение городов, массовые убийства, оккупация Ливана и Сирии, аннексия арабских земель – это неполный список главных достижений. Фон для премьерства Нетаньяху составили убитые бомбами иранские школьницы и униженные на камеру арабские школьники, демонстративно поруганные христианские святыни и тюрьмы с изощренными пытками типа «сексуальное насилие с использованием собаки» («нечистым» животным в исламе), о чем писала магистральная газета США The New York Times (правительство Израиля пообещало с журналистами судиться).

Это многовато для небольшой страны за два года. Кредит лояльности к еврейскому государства почти исчерпан: даже принципиально поддерживающая его Германия перешла к открытой критике, а ряд других стран Запада – к бойкоту и санкциям. Поэтому евреям нужны перезагрузка и новое правительство, которое повернется лицом к миру и осудит перегибы старого. Иначе для Израиля и опасно, и дорого.

Временное обновление нужно даже тем, кто обновлением запугивает – правым радикалам типа Бецалеля Смотрича (министр финансов) и Итамара Бен-Гвира (министр общественной безопасности), ставших звездами мировой ксенофобии: олицетворяя фанатичную нетерпимость радикальных сионистов, ведут себя, будто ожившие антисемитские карикатуры. Входя в раж, эта парочка сжигает остатки репутации Израиля просто ради того, чтоб лишний раз плюнуть в лицо соседу.

Если продолжить в таком же темпе, это плохо кончится и для еврейских радикалов, и для Израиля в целом. Политическая токсичность перерастет в международную изоляцию по типу той, что применили к ЮАР. Она стала редким примером единодушия стран НАТО, советского блока и «движения неприсоединения», хотя режим апартеида верил, что такое единодушие вовсе невозможно, а экономическая значимость Южной Африки надежно ее защищает.

Кой кому сходило с рук и кой чего похуже апартеида, но злодейства должны быть менее системными и демонстративными, а агрессивная война чередоваться с показательной дипломатией. Когда Нетаньяху и Ко отпихнут ногой в сторону пустыни, сменщики (тот же Беннет), осудив воинственность предшественников, вряд ли при этом деоккупируют Южный Ливан и сектор Газа, в лучшем случае начнут переговоры «как цивилизованные люди с цивилизованными людьми», которые продлятся до тех пор, пока власть не перейдет опять к правой коалиции и Израиль не возобновит войны с соседями для отбрасывания их в развитии.

Потом это повторится еще и еще. В израильском колесе сансары одни разрушают, а последующие извиняются, чтоб отдача была поменьше. Когда за месяцы мирной жизни поднакопится средств и репутационных баллов, их опять потратят на убийство врагов, которые никогда не закончатся.

Нетаньяху не верит в нескончаемость арабов и персов и с маниакальным упорством пытается доиграть израильскую игру до победы в пределах своей жизни. Увы ему. Но он несомненно войдет в историю Израиля как политик, втянувший в войну за свои интересы США с тремя авианосными группами. А в историю российско-израильских отношений как тот, кто не искал конфликта с Москвой из-за Украины, чего нельзя сказать про многих из «миротворческого» окружения бывшего-будущего премьера Беннета.