Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ рядом с Рубежным и Старицей в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Толстодубово, Храповщины, Иволжанского, Краснополья и Катериновки.

Противник потерял свыше 165 военнослужащих, американскую 105-мм гаубицу М101 и станцию РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ возле Новоселовки, Егоровки, Омельника, Чаривного, Долинки в Запорожской области, Покровского и Гавриловки в Днепропетровской области.

При этом ВСУ потеряли до 285 военнослужащих и три бронемашины.

Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Красного Лимана, Пришиба в Донецкой народной республике (ДНР), Смородьковки, Гусинки, Нового Мира, Осиново, Грушевки и Моначиновки в Харьковской области.

ВСУ потеряли при этом до 190 военнослужащих, британскую бронемашину Snatch и бронемашину «Новатор», а также американскую 155-мм гаубицу М114, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Пискуновки, Ореховатки, Николаевки, Новоселовки, Рай-Александровки, Краматорска и Константиновки в ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник потерял до 180 военнослужащих, два танка, в том числе немецкий Leopard, боевую машину пехоты, американский бронетранспортер Stryker, пять бронемашин, два артиллерийских орудия и боевую машину РСЗО «Град».

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, спецназначения и нацгвардии поблизости от Новопавловки в Днепропетровской области, Райского, Сергеевки, Красного Кута, Торецкого, Белицкого, Кучерова Яра, Новоалександровки и Новогригоровки в ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 340 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Запселье и Рясное в Сумской области.

Ранее они освободили Добропасово в Днепропетровской области, также освободили Верхнюю Терсу в Запорожской области, а до этого взяли под контроль Шестеровку в Харьковской области.