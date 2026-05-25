Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.3 комментария
Российские войска освободили Добропасово в Днепропетровской области
Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.
Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Васильковки, Гавриловки, Диброва, Егоровки, Маломихайловки, Широкого в Днепропетровской области, Любицкого и Лесного в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.
При этом ВСУ потеряли более 275 военнослужащих и три бронемашины.
Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике бригады теробороны рядом с Бачевском, Кондратовкой и Ободами в Сумской области.
А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Варваровки, Избицкого и Старицы. Противник при этом потерял свыше 170 военнослужащих, две бронемашины и станцию РЭБ.
В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Благодатовки, Великой Шапковки, Нечволодовки, Нижней Журавки и Подлимана в Харьковской области и Сидорово в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.
Потери ВСУ при этом составили свыше 180 военнослужащих и три бронемашины.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Алексеево-Дружковки, Константиновки, Малиновки, Николаевки, Новоселовки, Пискуновки и Рай-Александровки в ДНР.
Противник при этом потерял более 170 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.
Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Белицкого, Василевки, Кутузовки, Золотого Колодезя, Кучерова Яра, Новогригоровки, Райского, Сергеевки и Шевченко в ДНР, Новопавловки и Новоподгородного в Днепропетровской области.
При этом потери украинских вооруженных формирований составили свыше 290 военнослужащих, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.
Напомним, ранее российские войска освободили Верхнюю Терсу в Запорожской области.
Ранее они взяли под контроль Шестеровку в Харьковской области, а до этого освободили харьковскую Волоховку.