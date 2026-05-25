Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Васильковки, Гавриловки, Диброва, Егоровки, Маломихайловки, Широкого в Днепропетровской области, Любицкого и Лесного в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

При этом ВСУ потеряли более 275 военнослужащих и три бронемашины.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике бригады теробороны рядом с Бачевском, Кондратовкой и Ободами в Сумской области.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Варваровки, Избицкого и Старицы. Противник при этом потерял свыше 170 военнослужащих, две бронемашины и станцию РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Благодатовки, Великой Шапковки, Нечволодовки, Нижней Журавки и Подлимана в Харьковской области и Сидорово в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

Потери ВСУ при этом составили свыше 180 военнослужащих и три бронемашины.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Алексеево-Дружковки, Константиновки, Малиновки, Николаевки, Новоселовки, Пискуновки и Рай-Александровки в ДНР.

Противник при этом потерял более 170 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Белицкого, Василевки, Кутузовки, Золотого Колодезя, Кучерова Яра, Новогригоровки, Райского, Сергеевки и Шевченко в ДНР, Новопавловки и Новоподгородного в Днепропетровской области.

При этом потери украинских вооруженных формирований составили свыше 290 военнослужащих, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

Напомним, ранее российские войска освободили Верхнюю Терсу в Запорожской области.

Ранее они взяли под контроль Шестеровку в Харьковской области, а до этого освободили харьковскую Волоховку.