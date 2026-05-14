  • Новость часаПушилин сообщил об ожесточенных боях на подступах к Славянску
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинцы стали «расходником» Франции в Африке
    Россия почти вдвое увеличила экспорт халяльной продукции
    Звезда «Рабыни Изауры» Луселия Сантос захотела снять фильм о женщинах России
    Американский блокбастер честно показал роль России в мировой космонавтике
    Путин заявил о планах создания технологических альянсов России с другими странами
    Путин призвал производить критически важную продукцию внутри страны
    Пашинян высказался о статусе российской военной базы в Армении
    Госдума утвердила Лантратову новым уполномоченным по правам человека
    Фетисов назвал предательством показ в России матчей чемпионата мира по хоккею
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерное оружие – единственная страховка для Глобального Юга

    События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности, только получив в свое распоряжение ядерные заряды.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    19 комментариев
    14 мая 2026, 19:18 • Новости дня

    Дроны ВСУ ранили двух сотрудников Запорожской АЭС в 100 метрах от станции

    При атаке ВСУ в 100 метрах от станции ранены два сотрудника Запорожской АЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два сотрудника Запорожской атомной станции (ЗАЭС) получили ранения в ста метрах от ее периметра во время атаки украинских беспилотников по прилегающей территории, сообщили на предприятии.

    В результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по прилегающей к Запорожской АЭС территории, в 100 метрах от периметра станции были ранены два сотрудника. Они ехали на машине в рамках выполнения своих служебных обязанностей, сообщается в канале станции в Мах.

    На предприятии подчеркнули, что множественные удары украинских дронов серьезно мешали эвакуации пострадавших. Руководство ЗАЭС расценило действия ВСУ как акт терроризма.

    Ранее эксперты МАГАТЭ получили доклад об ударах БПЛА по подстанции «Радуга» в городе Энергодаре, важном месте проживания персонала ЗАЭС. До этого в конце апреля один сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате прилета вражеского дрона. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев назвал удары ВСУ по ЗАЭС верхом безрассудства.

    13 мая 2026, 21:24 • Новости дня
    Мадьяр сообщил о вызове посла России в МИД Венгрии из-за «взрывов в Закарпатье»
    Мадьяр сообщил о вызове посла России в МИД Венгрии из-за «взрывов в Закарпатье»
    @ Boglarka Bodnar/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Венгрии Анита Орбан 14 мая намерена пригласить российского посла для разговора о ситуации на Украине и «взрывах в Закарпатье», сообщил новый премьер-министр страны Петер Мадьяр по итогам заседания правительства.

    «Завтра в 11.00 министр иностранных дел нового правительства Анита Орбан вызовет российского посла в венгерский МИД», – заявил политик, передает ТАСС.

    Премьер также добавил, что Будапешт намерен запросить у главы российской дипмиссии информацию о планах Москвы по завершению вооруженного конфликта на Украине. Мадьяр подчеркнул, что министр будет лично ждать посла для детального прояснения ситуации.

    В апреле посла России вызвали в МИД Румынии после падения беспилотника. В марте МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС.

    Комментарии (19)
    14 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    Российские военные нанесли мощные ракетные удары по инфраструктуре Киева
    Российские военные нанесли мощные ракетные удары по инфраструктуре Киева
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России нанесли мощные ракетные удары по Киеву, поразив ряд важных объектов, сообщили СМИ.

    «Прямое попадание ракеты в АЗС БРСМ», – сообщил Telegram-канал «Киiв Оперативний», передает Lenta.Ru.

    В результате атаки в городе возникли пожары. Среди поврежденных объектов оказался бизнес-центр, который, по предварительным данным, использовался для производства беспилотных летательных аппаратов.

    Помимо столицы, серия взрывов зафиксирована в Харькове. Местные власти подтвердили удары по Новобаварскому и Основянскому районам города. В ночь на 14 мая украинские мониторинговые ресурсы также зафиксировали массовый запуск российских дронов-камикадзе «Герань-2» с нескольких направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заранее предупредило о возможности массированного ракетного удара по центру Киева.

    Накануне Вооруженные силы провели серию результативных атак по тыловой инфраструктуре противника в Харькове и других городах.

    В этот же день украинские СМИ зафиксировали запуск российской стороной сотен беспилотников по западным регионам страны.

    Комментарии (2)
    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 13:21 • Новости дня
    ВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины
    ВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ударными беспилотниками по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

    Кроме того удары наносились по военным аэродромам, используемым в интересах ВСУ объектам топливной и транспортной инфраструктуры.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам сборки, хранения, запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS и 390 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 145 958 беспилотников, 661 ЗРК, 29 288 танков и других бронемашин, 1 718 боевых машин РСЗО, 34 917 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 567 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    До этого ВС России поразили военные аэродромы ВСУ.

    В течение недели до перемирия ВС России нанесли шесть групповых ударов по ВСУ.

    Комментарии (10)
    14 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Пушилин сообщил об ожесточенных боях на подступах к Славянску
    Пушилин сообщил об ожесточенных боях на подступах к Славянску
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Ожесточенные бои на дальних подступах к Славянску сейчас сосредоточены в районе Рай-Александровки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин на полях форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». По его словам, именно это направление остается одним из наиболее напряженных участков фронта.

    «Касаемо данного направления, здесь мы видим, что основные боевые действия идут все-таки на дальних подступах к Славянску, сконцентрированы в районе Рай-Александровки сейчас, ожесточенные боестолкновения», – сказал Пушилин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле российские бойцы заняли новые рубежи на северо-восточных окраинах Рай-Александровки. В начале мая войска России закрепились на востоке данного населенного пункта. Спустя несколько дней украинская армия потеряла контроль над северо-западной частью этого поселка.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 16:15 • Новости дня
    В Киеве российскими БПЛА уничтожен офис производителя дронов Skyeton
    В Киеве российскими БПЛА уничтожен офис производителя дронов Skyeton
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки российскими БПЛА в украинской столице разрушен офис местного разработчика беспилотных летательных аппаратов, компания планирует перенести производство за границу, об этом она сообщила в соцсетях.

    Офис украинской компании Skyeton, специализирующейся на производстве беспилотников, был уничтожен в Киеве в результате серии взрывов. Об инциденте представители разработчика сообщили на своей странице в социальных сетях, пишет ТАСС.

    Сейчас руководство предприятия готовится перенести производственные мощности за пределы страны. Днем ранее, 13 мая, поступали сообщения о многочисленных взрывах в украинской столице.

    Как пишет военкор Александр Коц, офис разработчика дальнобойных дронов Skyteon был уничтожен российскими «Геранями». По его словам, руководство Skyteon заранее учитывало риски подобных атак и заблаговременно распределило производственные мощности по разным регионам страны, а также вывело часть за ее пределы. Таким образом, предприятие пыталось снизить возможные последствия ударов.

    «Даже если это правда и противник не преуменьшает нанесенный ущерб, то почин все равно хороший. Чтобы лишить противника «малого воздуха», надо не дроны сбивать, а валить идеологов, разработчиков и производителей беспилотия», – подчеркнул Коц.

    Компания Skyeton была основана в 2006 году и занимается созданием разведывательных дронов и легких самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Киеве и 14 областях Украины прозвучала воздушная тревога. Позже стало известно, что ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям украинского ОПК. Кроме того, российские военные уничтожили 15 станций Starlink под Харьковом.

    Комментарии (3)
    14 мая 2026, 10:08 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по ремонтирующему F-16 заводу под Киевом
    Подполье сообщило об ударе по ремонтирующему F-16 заводу под Киевом
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар нанесен по авиаремонтному заводу в Жулянах под Киевом, на котором производится ремонт использующихся ВСУ американских истребителей F-16, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев сообщил, что авиаремонтный завод в Жулянах под Киевом подвергся удару, передает РИА «Новости».

    «Ударили по авиаремонтному заводу АРЗ 410 в Жулянах, где ремонтируют американские самолеты F-16», – сообщил он.

    Представитель подполья также добавил, что помимо обслуживания боевой авиации, на территории атакованного предприятия располагаются мощности по производству беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе российские военные вывели из строя Львовский авиационно-ремонтный завод для обслуживания F-16.

    Комментарии (2)
    13 мая 2026, 22:41 • Новости дня
    Эксперт: Новые врио губернаторов приграничья прошли подготовку Донбассом

    Политолог Данилин: Шуваев и Ковальчук смогут укрепить приграничье

    Эксперт: Новые врио губернаторов приграничья прошли подготовку Донбассом
    @ kobzevii, Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Назначение врио губернаторов Белгородской и Брянской областей – это ставка на людей, получивших боевой и управленческий опыт в Донбассе. Такое кадровое решение президента призвано укрепить приграничье, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В среду Владимир Путин назначил врио губернаторов: Александр Шуваев будет руководить Белгородской областью, Егор Ковальчук – Брянской.

    «Оба кандидата прошли очень сложный отбор и серьезную карьерную школу. Егор Ковальчук был главой правительства в ЛНР – регионе, который находится в зоне боевых действий. Что касается Александра Шуваева, то он десантник, брал Авдеевку и является одним из самых молодых генерал-майоров», – отметил политолог Павел Данилин.

    При этом, как подчеркнул эксперт, Шуваев – уроженец Белгородской области, «что тоже стало одним из факторов его назначения». Кроме того, он прошел кадровую программу «Время героев», запущенную президентом на базе РАНХиГС для участников СВО. «Надо сказать, он настолько хорошо справлялся, что его наставник губернатор Игорь Кобзев взял Шуваева в качестве своего заместителя в Иркутской области, где генерал-майор курировал отношения с силовиками. Уже тогда было понятно, что Шуваева готовят на вырост. Но публично говорить об этом начали только с апреля», – добавил спикер.

    Что касается врио губернатора Брянской области, то, по словам Данилина, у Ковальчука «за плечами хорошая управленческая и хозяйственная история». «Он был крупным бизнесменом, главой города Миасс, заместителем губернатора Челябинской области, председателем правительства ЛНР. То есть прошел всю карьерную лестницу. Ковальчук – уже второй госслужащий из Челябинской области, который становится губернатором. Глава Ненецкого автономного округа Ирина Гехт также была первым вице-губернатором Челябинской области и затем прошла через работу в правительстве Запорожской области», – напомнил политолог.

    По мнению эксперта, в обоих случаях логику назначения диктовала именно специфика ситуации в приграничных регионах. «Обычного человека туда не назначат. Нужно пройти специальную подготовку, все этапы сложной работы в Донбассе и Новороссии. Этот человек должен обладать высочайшей работоспособностью и уметь находить общий язык с гражданами», – пояснил Данилин.

    «Вячеслав Гладков и Александр Богомаз задавали высокую планку и сохраняют поддержку со стороны общества. Новым врио глав регионов придется соответствовать этому уровню – учиться той эффективной коммуникации, которую демонстрировали оба губернатора. Но главное: в этих двух регионах нужны жесткие, способные и целеустремленные люди, которые смогут укрепить приграничье и выдержать это непростое испытание», – заключил Данилин.

    В среду президент России Владимир Путин принял добровольную отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Указом главы государства временно исполняющим обязанности назначен участник программы «Время героев» Александр Шуваев.

    Шуваев родился в 1981 году в городе Новый Оскол Белгородской области. В 2002 году окончил Рязанский институт Воздушно-десантных войск (ВДВ), а в 2015-м – с отличием Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ. Прошел путь от курсанта до генерал-майора. Воевал на Северном Кавказе, участвовал в принуждении Грузии к миру в августе 2008 года, а также в операции в Сирии. Командовал 51-м гвардейским парашютно-десантным полком в Туле.

    За боевые заслуги удостоен звания Героя Российской Федерации, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова. В январе 2026 года назначен заместителем губернатора Иркутской области, где курировал общественную безопасность, патриотические мероприятия и взаимодействие с силовыми ведомствами.

    Схожие кадровые изменения произошли и в соседнем регионе. Бывший брянский губернатор Александр Богомаз сложил полномочия по собственному желанию. Новым руководителем области в статусе врио президент назначил Егора Ковальчука. Он прошел подготовку в рамках шестого потока программы управленческого резерва государственной службы – образовательного проекта, стартовавшего летом 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (так называемая «школа губернаторов»).

    Ковальчук назвал свое назначение большой честью. Он подчеркнул, что получил возможность продолжить работу в регионе в нынешних непростых условиях. «Конечно, большая честь получить такое предложение и продолжить работу, в общем-то, в непростом регионе в непростой ситуации текущей», – сказал Ковальчук.

    Комментарии (2)
    14 мая 2026, 14:58 • Новости дня
    Звезда «Рабыни Изауры» Луселия Сантос захотела снять фильм о женщинах России
    Звезда «Рабыни Изауры» Луселия Сантос захотела снять фильм о женщинах России
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бразильская актриса Луселия Сантос, известная по сериалу «Рабыня Изаура», посетила Казань и поделилась с журналистами творческими планами, среди которых создание многосерийного проекта о жительницах российской глубинки.

    Исполнительница главной роли в знаменитой теленовелле «Рабыня Изаура» Луселия Сантос стала почетным гостем площадки «Женский взгляд» на Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2026», сообщает Госсовет Республики Татарстан.

    Перед началом сессий она пообщалась с журналистами и выразила восхищение столицей региона.

    «В Казани я в первый раз, уже успела немного прогуляться по городу и была приятно удивлена. Казань оказалась невероятно красивой, я не ожидала увидеть такую архитектуру и удивительную атмосферу», – рассказала актриса. Она добавила, что вечерний город с подсветкой произвел на нее особое впечатление.

    В ходе беседы звезда коснулась глобальных социальных проблем и борьбы женщин за равные права. По ее мнению, бразильянкам до сих пор приходится отстаивать свои позиции в политике и на рынке труда, добиваясь пока лишь небольших успехов. «Они добиваются лишь небольших, но всё же успехов», – заключила она.

    Помимо работы в кино и театре, гостья форума активно занимается экологией, более десяти лет защищая леса Амазонки. Говоря о творческих планах, она призналась, что мечтает снять фильм или сериал о женщинах России, особенно из отдаленных сел и деревень.

    «Я очень хочу снять фильм о женщинах России. Мне интересны жительницы не только крупных городов, но и отдалённых уголков страны – сел и деревень. Моя идея – прийти в дом к каждой из жительниц большой России. Ведь именно эти женщины, скорее всего, смотрели меня в сериале «Рабыня Изаура». Я хочу провести с героиней 24 часа: снимать, как она живёт, слушать её историю и наблюдать за тем, как меня принимают в её доме. Возможно, получится даже многосерийный проект», – рассказала Луселия Сантос.

    Ранее актер Стивен Сигал на просветительском марафоне «Знание. Первые» сообщил о съемках документального фильма про Донбасс. До этого итальянский режиссер Фабио Масса выразил интерес к созданию картины на российскую социальную тематику.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    Роскачество ввело мусульманский стандарт для клиник и санаториев

    Роскачество запустило стандарт MuslimFriendly для клиник и санаториев России

    Роскачество ввело мусульманский стандарт для клиник и санаториев
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый стандарт MuslimFriendly появился в российских клиниках и санаториях, предоставляя пациентам-мусульманам подтверждение комфортных условий лечения и проживания, сообщили в Роскачестве.

    Роскачество запустило добровольную сертификацию MuslimFriendly для медицинских учреждений, включая массажные салоны, санатории и российские клиники, сообщила ТАСС пресс-служба организации.

    «Орган по сертификации "Роскачество-Халяль" расширил область добровольной сертификации "Муслим Френдли" (MuslimFriendly). Теперь российские клиники, санатории и медицинские центры могут официально подтвердить соответствие критериям гостеприимства по отношению к пациентам-мусульманам», – говорится в сообщении.

    В организации подчеркнули, что решение направлено на усиление позиций отечественной медицины на рынке экспорта медицинских услуг. По итогам 2025 года объем такого экспорта превысил 616 млн долларов, увеличившись на 31% к уровню 2023 года. Основной прирост обеспечивают пациенты из стран СНГ, государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии с преимущественно мусульманским населением, а потенциал рынка к 2030 году оценивается до 7,6 млрд долларов ежегодно.

    При этом в Роскачестве отметили, что стандарт не меняет норм российского законодательства в сфере здравоохранения и не затрагивает светские принципы организации медицинской помощи внутри страны.

    Стандарт включает требования к пространству, питанию и работе персонала. В медучреждениях должны быть оборудованные места для намаза, условия для омовения, обеспечена приватность пациентов и исключены изображения людей и животных в интерьере, а также организовано халяльное меню с раздельными зонами приготовления и приема пищи и без запрещенных продуктов.

    Кроме того, прописано обучение персонала нормам взаимодействия с пациентами-мусульманами, право пациентки на выбор врача-женщины и женской медицинской бригады при деликатных процедурах, а также замена спиртосодержащих средств на халяльную альтернативу при ее наличии. В стандарт включена адаптация расписания процедур с учетом времени намаза и информирование пациентов о созданных условиях.

    Ранее Роскачество запустило сертификацию отелей и ресторанов по стандарту MuslimFriendly. Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас больше четверти россиян выбирают продукцию с отметкой «Халяль», хотя доля мусульман в стране составляет около 15%.

    Комментарии (3)
    14 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    В Совфеде допустили возобновление дипломатических отношений с Грузией
    В Совфеде допустили возобновление дипломатических отношений с Грузией
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Дарья Григоренко

    Диалог между Москвой и Тбилиси демонстрирует позитивную динамику, что создает предпосылки для обсуждения восстановления официальных дипломатических связей двух государств, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

    Карасин на полях форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» сообщил о возможности возобновления дипломатических отношений между Россией и Грузией, передает ТАСС.

    «Насчет установления официальных дипломатических отношений – мысли такие наверняка появляются, но есть целый ряд факторов, которые надо еще обсуждать», – подчеркнул парламентарий. Сенатор также подтвердил наличие положительной динамики в двусторонних контактах.

    Политик обратил внимание на то, что де-факто дипломатические представительства уже функционируют. Российские и грузинские дипломаты работают в столицах обеих стран под эгидой Швейцарии, перемещаясь на автомобилях со швейцарскими номерами.

    Карасин добавил, что в настоящее время успешно решаются различные бытовые и хозяйственные вопросы. Кроме того, активно развивается двусторонний туризм, причем как со стороны россиян, так и со стороны грузинских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил о готовности Москвы к нормализации двусторонних отношений.

    Комментарии (2)
    14 мая 2026, 02:17 • Новости дня
    Словакия ввела уголовное наказание за осквернение советских памятников

    Tекст: Вера Басилая

    Парламент Словакии ввел уголовную ответственность за осквернение памятников Второй Мировой войны, заявил вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар.

    Парламент Словакии ввел уголовную ответственность за осквернение памятников Второй Мировой войны, передает ТАСС. Информацию об этом подтвердил вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар.

    Политик заявил, что акты вандализма в отношении мемориалов советским воинам-освободителям в Восточной Европе заслуживают решительного осуждения. «Ведь в том, что сегодня у кого-то есть иной идеологический взгляд на ситуацию и на войну на Украине, не виноваты люди, которые похоронены в этих памятных местах», – подчеркнул Гашпар.

    Он добавил, что павшие молодые бойцы отдали свои жизни за свободу и победу над фашизмом в Европе. Вице-спикер отметил, что парламент считает защиту исторической памяти настолько важной задачей, что повреждение подобных монументов теперь квалифицируется как уголовное преступление.

    Президент России Владимир Путин поблагодарил Словакию за сохранение памятников и могил советских воинов.

    Комментарии (2)
    13 мая 2026, 22:55 • Новости дня
    Госдума приняла закон о списании долгов участникам спецоперации

    Tекст: Вера Басилая

    Госдума окончательно одобрила закон, освобождающий военнослужащих и их супругов от выплаты просроченных займов при заключении годового контракта с 1 мая.

    Законопроект о прекращении кредитных обязательств военнослужащих прошел финальное чтение, передает РИА «Новости». Документ разработала межфракционная группа депутатов для поддержки бойцов и их семей. Нововведение касается граждан, подписавших договор с военным ведомством на срок от одного года, начиная с 1 мая.

    Согласно тексту документа, участники спецоперации и их супруги полностью освобождаются от выплаты задолженностей. Главным условием является наличие судебного решения о взыскании или исполнительного листа, выданного до даты заключения контракта. При этом общая сумма прощенных займов не может превышать десять млн рублей.

    Предыдущая версия законодательства позволяла аннулировать долги лишь тем, кто отправился на службу после первого декабря 2024 года. Утвержденная норма начнет действовать со дня ее официального опубликования.

    В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин утвердил закон о списании просроченных кредитов до 10 млн рублей для участников спецоперации.

    Весной прошлого года Минэкономразвития проработало особые условия внесудебного банкротства для военнослужащих.

    В конце апреля текущего года в России заработали два новых закона о поддержке семей участников СВО.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 11:01 • Новости дня
    Шойгу назвал оставшуюся под контролем ВСУ долю территории ДНР

    Шойгу: Под контролем ВСУ осталось чуть более 15% территории ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ЛНР полностью освобождена, под оккупацией ВСУ остается чуть более 15% территории ДНР, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи в Бишкеке поделился актуальными данными о ходе спецоперации, передает РИА «Новости».

    «Полностью освобождена территория Луганской Народной Республики, а в Донецкой остается немногим более 15% земель», – подчеркнул он в беседе с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества.

    Политик также отметил неспособность киевских властей к ведению конструктивных переговоров. По его словам, главной причиной такого поведения является лицемерная поддержка со стороны европейских государств. Страны Евросоюза и Североатлантического альянса намеренно затягивают противостояние, продолжая активно снабжать украинскую армию вооружением.

    Ранее весной президент Владимир Путин оценивал долю удерживаемой украинскими силами территории ДНР в 15-17%. В свою очередь, Министерство обороны официально объявляло о полном освобождении ЛНР еще в начале апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля Минобороны России сообщило о завершении освобождения Луганской народной республики.

    Месяцем ранее президент Владимир Путин оценил долю подконтрольной Киеву территории ДНР в 15-17 процентов.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    Командир СБУ получил пожизненный срок за атаку на Белгородскую область

    Командир СБУ Борщ получил пожизненный срок за атаку на Белгородскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Второй Западный окружной военный суд в заочном режиме рассмотрел дело начальника штаба украинского механизированного батальона СБУ Александра Борща и назначил ему пожизненное лишение свободы.

    По данным суда, по приказу полковника в 2023 году была совершена атака на Белгородскую область, передает ТАСС.

    «Военный суд рассмотрел в заочном режиме в отсутствие подсудимого уголовное дело в отношении начальника штаба механизированного батальона 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины 43-летнего полковника Александра Борща. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего смерть человека). Суд заочно приговорил Борща к наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых шести лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии особого режима», – сообщила пресс-секретарь суда.

    Кроме того, военный суд удовлетворил гражданский иск о возмещении имущественного ущерба, а также иски о выплате компенсации морального вреда. Общая сумма взысканий превысила 2,7 млн рублей.

    В 2024 году Второй западный окружной военный суд заочно приговорил командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача к пожизненному сроку за организацию обстрелов Белгородской области.

    Ранее суд в ДНР приговорил разведчика запрещенного в России «Азова» к 20 годам колонии.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 04:32 • Новости дня
    Киев усилил атаки дронами по восстановленному Мариупольскому драмтеатру

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские ударные беспилотники регулярно пытаются атаковать недавно отстроенное здание Мариупольского драматического театра, однако все БПЛА успешно уничтожаются на подлете, сообщил гендиректор драмтеатра Игорь Солонин.

    Системы противовоздушной обороны систематически сбивают вражеские дроны самолетного типа возле здания Мариупольского драматического театра, передает РИА «Новости». Генеральный директор учреждения Игорь Солонин сообщил, что аппараты уничтожаются буквально в 100 метрах от объекта.

    «Рядом с театром живет у нас актриса, говорит, периодически слышит работу дронов, вы знаете, они как мопеды жужжат. Вот слышно. Потом начинает работать ПВО, сбивает их», – рассказал руководитель. Он добавил, что вокруг расположены только жилые дома, поэтому целью является именно театр.

    Постоянные налеты вызывают серьезные опасения у творческого коллектива. Директор отметил, что сотрудники переживают за безопасность недавно восстановленного здания, которое вызывает раздражение у киевских властей.

    Здание было взорвано изнутри боевиками ВСУ весной 2022 года. После освобождения города театр полностью восстановили.

    Напомним, восстановленный Мариупольский драмтеатр открылся для зрителей в конце прошлого года.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Совфеде допустили возобновление дипломатических отношений с Грузией
    В Киеве российскими БПЛА уничтожен офис производителя дронов Skyeton
    Пашинян: Армения не хочет попасть под вторичные санкции из-за России
    Направлявшийся в Бразилию путешественник Саша Конь погиб от удара дрона ВСУ
    Сын Мадуро рассказал о наказе отца народу Венесуэлы
    Роскачество ввело мусульманский стандарт для клиник и санаториев
    Москвичи назвали неочевидные способы борьбы с выгоранием

    Почему Россия не наращивает добычу нефти

    Добыча членов ОПЕК сократилась до самого низкого уровня за 35 лет по понятным причинам. Россия могла вы воспользоваться ситуацией и нарастить свою добычу, пока цены высокие. Однако она этого не делает. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Перейти в раздел

    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

    В России успешно испытано самое мощное в мире средство доставки ядерного оружия. Чем уникален и как устроен ракетный комплекс «Сармат», чем он может быть полезен даже без оснащения ядерными боевыми блоками – и почему появление новой МБР у России весьма своевременно именно в текущую политическую эпоху? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинцы стали «расходником» Франции в Африке

    Прокси-война Франции в странах Сахеля вступила в новую фазу. Париж привлек в регион украинских наемников, на плечи которых публично возлагают ответственность за сотрудничество с исламистскими группировками в Мали. Эксперты предупреждают: случаев использования ВСУ западными странами в других точках мира будет только больше. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации