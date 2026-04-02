Освобождение ЛНР ставит важные задачи в Харьковской области

Tекст: Андрей Резчиков

Подразделения группировки «Запад» завершили освобождение Луганской народной республики, сообщили в среду в Минобороны России. Факт полного контроля над территорией ЛНР подтвердил глава республики Леонид Пасечник в эфире Первого канала.

Процесс освобождения ЛНР занял несколько лет и включал ряд ключевых этапов. В феврале 2022 года, в ходе начала специальной военной операции, были освобождены города Счастье, Станица Луганская, Старобельск и Сватово.

В июле 2022 года российские войска и подразделения Народной милиции ЛНР установили контроль над Лисичанском. После осени 2022 года линия фронта стабилизировалась, однако часть населенных пунктов на западе республики (в районе Макеевки и Невского) оставалась в зоне боевых действий. В этот период российские войска планомерно улучшали тактическое положение, отбивая контратаки противника.

В октябре 2025 года на форуме «Валдай» президент Владимир Путин отметил, что практически вся территория ЛНР очищена от националистов, а стратегическая инициатива на фронте повсеместно остается за Россией. На тот момент, по его оценке, под контролем ВСУ оставалось около 0,13% территории республики. Речь шла о самом западе – вдоль административной границы с Харьковской областью и ДНР, так называемом «треугольнике».

Ключевым стало освобождение Сватовско-Кременского участка (запад Сватовского района) – сел Стельмаховка и Мясожаровка. Эти небольшие населенные пункты удерживались ВСУ дольше многих городов. Бои здесь носили позиционный характер на протяжении почти двух лет. Село Макеевка (не путать с одноименным городом в ДНР) также было одним из последних опорных пунктов украинской армии на территории республики.

Поселок Белогоровка, неоднократно переходивший из рук в руки, имел стратегическое значение как господствующая высота, позволяющая контролировать подступы к Лисичанску.

В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, фактически озвучил позицию главы государства: теперь речь идет о необходимости вывода украинских войск за административные границы ДНР, чтобы остановить активную фазу боевых действий. Он отметил, что такое решение Владимира Зеленского могло бы спасти жизни большого количества людей и главное – «позволить остановить горячую фазу этой войны».

Завершение освобождения Луганской народной республики – важный этап, но не финальная точка на этом участке фронта, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Как отмечает военный эксперт Василий Дандыкин, теперь линия боевого соприкосновения отодвинута от критической инфраструктуры республики и проходит ближе к естественным рубежам – к реке Оскол и лесным массивам. «Однако это не означает, что можно останавливаться», – подчеркивает он.

Российской армии, по его оценкам, предстоит заходить в новые районы Харьковской области, «выгонять противника и создавать зону безопасности». «Тактическая задача группировки "Запад" сместилась с обороны освобожденных территорий именно на создание буферной зоны», – рассуждает Дандыкин.

С ним согласен военный эксперт Юрий Кнутов. Он называет освобождение ЛНР большой победой, но предостерегает: дальность огневого поражения объектов в республике хоть и сократилась, однако у противника по-прежнему есть возможность наносить удары. «Поэтому вопрос буферной зоны актуальности не теряет», – говорит он.

По мнению Кнутова, российским войскам не следует останавливаться на достигнутом рубеже. «5, 10, 20 километров – такая зона позволит уже говорить о безопасности. Только после ее формирования можно будет приступать к полному разминированию территории и возвращению мирного населения», – подчеркивает собеседник.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко обращает внимание на географическую логику дальнейших действий. Выход на границы ЛНР, по его словам, автоматически означает выход к реке Оскол. «Необходимо продвигаться именно к Осколу на всем его протяжении – от верхнего течения до впадения в Северский Донец на территории ДНР и далее на север, вплоть до Купянска.

Оскол – это естественная преграда, серьезная для данной местности река, которая позволит создать устойчивую линию обороны»,

– поясняет эксперт. При этом он указывает на возникающую проблему: «Мы можем пройти вперед на 10, 20, 50 или 150 километров, но после этого освобожденная территория становится нашей землей, а значит, сама начинает нуждаться в собственной зоне безопасности. Освободим Харьков – он тоже будет нуждаться в зоне безопасности. Освободим Одессу – и она тоже. Поэтому задача будет оставаться актуальной до тех пор, пока существует киевский режим».

С точки зрения оперативной логистики, подчеркивает Дандыкин, важнее всего продолжение наступления к Изюму. Там проходят ключевые транспортные артерии – железные и шоссейные дороги, которые обеспечивают снабжение группировки противника в ДНР. «Лишив их этой возможности, взяв под контроль трассы снабжения – сначала огневой, а затем и физический, – мы перерезаем коммуникации. ВСУ будут за это драться, но по-другому нельзя», – полагает эксперт.

Освобождение ЛНР, безусловно, снижает нагрузку на тыловые районы республики. «Там были жуткие, страшные бои – Сватово, Кременная, Серебрянское лесничество. Кусочек земли, но бои шли тяжелейшие, потому что враг понимал оперативно-тактическую важность этого участка», – напоминает Дандыкин. Кнутов добавляет, что

после освобождения ЛНР российские войска могут сосредоточить усилия на других направлениях.

«Это в первую очередь освобождение территории ДНР, а также Запорожья и Херсона. На всех этих участках продвижение идет устойчиво, стабильно. С учетом просыхания земли и появления "зеленки" интенсивность боевых действий возрастет», – ожидает спикер.

Что касается ДНР, ключевое значение, по его словам, приобретает охват Славянско-Краматорской агломерации. «Лобовые атаки на Славянск натолкнутся на сверхмощные укрепления, создававшиеся годами. Это тяжелый путь, сопряженный с большими потерями. Более перспективным является движение с Красного Лимана на запад, в тыл агломерации. Там мощных долговременных укреплений нет, есть лишь временные позиции», – поясняет Кнутов.

Мы уже ведем бои в этом направлении, добавляет он, и противник вынужден перебрасывать туда значительные силы. «Отрезав украинскую группировку от боеприпасов, продовольствия и возможности ротации, мы применяем классическую схему изматывания с последующим "откусыванием" слабо защищенных участков. Эту схему мы используем последние два года, и противопоставить ей противник практически ничего не может», – резюмирует эксперт.