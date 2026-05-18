Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.5 комментариев
Минэкономразвития указало на аргументы в пользу снижения ключевой ставки
Решетников: Все больше аргументов в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки
Сейчас все больше и больше аргументов в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.
Решетников в интервью РБК заявил: «Инфляция устойчиво замедляется – год к году 5,5% на 12 мая. Это ниже уровня конца прошлого года», – передает ТАСС.
По его словам, ценовое давление на розничный рынок со стороны поставщиков постепенно уменьшается. Индекс цен производителей по итогам первого квартала снизился на 4% в промышленности и на 0,6% в обрабатывающем секторе. Кроме того, почти не растет кредитование бизнеса и населения. Глава ведомства подчеркнул, что выбор конкретного сценария смягчения политики остается исключительной прерогативой Банка России.
Стратегия регулятора может включать как резкое снижение ставки с последующей паузой, так и постепенное изменение показателей. Главной совместной задачей властей остается обеспечение сбалансированного роста экономики при удержании инфляции в рамках целевых значений. Для достижения этого результата необходимо расширять внутреннее производство и повышать производительность труда на фоне кадрового дефицита.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Решетников спрогнозировал рост экономики без резкого повышения цен. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала сознательное охлаждение перегретой экономики единственным способом остановки инфляции. В апреле совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку до 14,5% годовых.