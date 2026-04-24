Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5%
Совет директоров Банка России 24 апреля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 14,5% годовых.
В заявлении регулятора отмечается, что это уже восьмое подряд снижение ставки. Решение объясняется тем, что динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг, хотя показатели устойчивого роста цен пока остаются на уровне 4–5% в пересчете на год.
По оценке Центробанка, сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики. Банк России будет оценивать возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на следующих заседаниях, исходя из динамики инфляции, инфляционных ожиданий и рисков, связанных с внешними и внутренними факторами.
Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку на уровне 14–14,5% в 2026 году и 8–10% в 2027 году, а годовая инфляция, по прогнозу, снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. При этом устойчивая инфляция должна приблизиться к 4% во втором полугодии, а затем выйти на целевой уровень в 2027 году и далее. За первый квартал 2026 года рост цен с учетом сезонности достиг 8,7% в пересчете на год, что объясняется разовыми факторами, такими как повышение НДС и индексация регулируемых цен.
Инфляционные ожидания населения снизились, однако ожидания бизнеса существенно не изменились, а на финансовом рынке немного выросли, отмечает Банк России. По оценке на 20 апреля, годовая инфляция составила 5,7%. В целом инфляционные ожидания остаются повышенными, что может затруднить устойчивое замедление роста цен.
Экономика России в первом квартале 2026 года показала признаки замедления, что связано с подстройкой к налоговым изменениям, сокращением рабочих дней и неблагоприятной погодой. Прогноз по росту ВВП на 2026 год сохраняется в диапазоне 0,5–1,5%. На рынке труда дефицит кадров сокращается, уровень безработицы остается на исторически низком уровне, но рост зарплат опережает рост производительности.
Денежно-кредитные условия смягчились, но по-прежнему сохраняют жесткость: процентные ставки снизились в большинстве сегментов рынка, однако неценовые условия кредитования остались без изменений. Кредитная активность остается сдержанной, в том числе из-за рекордного авансирования госрасходов в первом квартале, а склонность населения к сбережениям по-прежнему высокая.
Банк России подчеркивает, что проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными и связаны с внешнеэкономической неопределенностью, высокими ожиданиями инфляции и быстрым ростом зарплат. При этом бюджетная политика должна способствовать снижению инфляции, если ее параметры сохранятся заявленными. В случае увеличения расходов и роста структурного дефицита может потребоваться более жесткая политика.
Накануне заседания глава РСПП Александр Шохин предложил снизить ключевую ставку сразу на один процентный пункт.
В марте Центробанк установил этот показатель на уровне 15% годовых.
Месяцем ранее регулятор уменьшил ставку до 15,5%.