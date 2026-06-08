Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.0 комментариев
Израиль прекратил удары по Ирану по просьбе США
Руководство Израиля приняло решение отказаться от дальнейших ударов по Ирану, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленный источник.
Этот шаг был сделан в ответ на личную просьбу президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».
«По просьбе Трампа Израиль прекращает удары по Ирану. Удары по югу Ливана продолжатся в ближайшие дни в полную силу», – отмечается в сообщении телеканала.
Ранее президент США призвал Иран и Израиль немедленно прекратить взаимные удары.
Месяцем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался останавливать боевые действия против «Хезболлы» в Ливане.
Весной пресс-служба израильской армии сообщила о продолжении военных операций на ливанской территории.