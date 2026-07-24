Иран пригрозил ударами по союзникам США

Глава МИД Ирана предостерег страны от помощи США в агрессии

Tекст: Мария Иванова

Тегеран оставляет за собой право применять все необходимые меры самообороны и будет рассматривать участников агрессии как законные цели, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на заседании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества в киргизской Чолпон-Ате, передает ТАСС.

«Иран вновь подтверждает свою твердую решимость защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность страны и заявляет, что любое участие, сотрудничество или содействие в совершении агрессии против Ирана повлечет за собой международную ответственность для соответствующих сторон», – подчеркнул дипломат.

Арагчи обратился к участникам ШОС с призывом укреплять сплоченность и не позволять силе подменять право, а агрессии заменять дипломатию. Он отметил, что стабильное будущее возможно лишь при защите верховенства закона и равенства государств.

Конфликт между США, Израилем и Ираном обострился в конце февраля. Несмотря на подписанный в июне меморандум о прекращении боевых действий, 8 июля Вашингтон возобновил массированные удары по иранской территории, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном.

Власти Израиля выразили готовность присоединиться к новым американским атакам.

Иранский МИД пообещал наносить ответные удары по территориям содействующих противнику государств.