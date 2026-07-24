Куда справедливее в наши дни будет праздновать не само провальное декабристское восстание, погубившее почти 1300 ни в чем не повинных русских солдат, а другую дату – 200-летие приговора 125 участникам заговора, объявленного 24 июля 1826 года.0 комментариев
Иран пригрозил ударами по союзникам США
Глава МИД Ирана предостерег страны от помощи США в агрессии
Любая страна, оказавшая Вашингтону поддержку в нанесении ударов по исламской республике, автоматически превратится в законную цель для иранских вооруженных сил, заявил министр иностранных дел Аббас Арагчи на заседании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Чолпон-Ате.
Тегеран оставляет за собой право применять все необходимые меры самообороны и будет рассматривать участников агрессии как законные цели, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на заседании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества в киргизской Чолпон-Ате, передает ТАСС.
«Иран вновь подтверждает свою твердую решимость защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность страны и заявляет, что любое участие, сотрудничество или содействие в совершении агрессии против Ирана повлечет за собой международную ответственность для соответствующих сторон», – подчеркнул дипломат.
Арагчи обратился к участникам ШОС с призывом укреплять сплоченность и не позволять силе подменять право, а агрессии заменять дипломатию. Он отметил, что стабильное будущее возможно лишь при защите верховенства закона и равенства государств.
Конфликт между США, Израилем и Ираном обострился в конце февраля. Несмотря на подписанный в июне меморандум о прекращении боевых действий, 8 июля Вашингтон возобновил массированные удары по иранской территории, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном.
Власти Израиля выразили готовность присоединиться к новым американским атакам.
Иранский МИД пообещал наносить ответные удары по территориям содействующих противнику государств.