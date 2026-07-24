Глава парламента Крыма назвал маразмом новые санкции Евросоюза

Каллас: Евросоюз введет санкции против НПЗ в России и Белоруссии

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, новые санкции затронули более ста банков и криптооператоров, а также НПЗ из России и Белоруссии, передает РИА «Новости».

Каллас назвала 21-й пакет санкций крупнейшим разовым пакетом санкций за последние четыре года. Он насчитывает свыше 218 позиций. Глава евродипломатии также сообщила, что ограничения затронут 40 морских судов и более 50 предприятий ВПК.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз приступил к подготовке нового пакета санкций против России, при том, что предыдущий, 21-й, еще не прошел процедуру формального утверждения и не вступил в силу.

В четверг в ЕС утвердили урезанный пакет санкций против России без газового эмбарго.