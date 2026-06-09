  • Новость часаГосдума ограничила количество банковских карт у россиян
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    Россия доказала технологический суверенитет в электроэнергетике
    Эксперт объяснил провал проекта новейшего истребителя Германии и Франции
    Китай осудил планы ЕС задерживать танкеры из России
    Эксперт оценил данные о резком увеличении ядерного арсенала Франции
    При подрыве автомобиля BMW в Балашихе погиб водитель
    Кремль отложил поздравление Пашиняна до официальных итогов выборов
    ЦИК Армении сообщил о пересчете голосов на 555 участках
    ЕС собрался включить в 21-й пакет санкций 90 российских банков
    Зеленский раскрыл детали тайных переговоров с Абрамовичем
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия никому ничего не должна

    Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Пора дать засохнуть антирусским корням ленинизма

    В ленинской трактовке идеи коммунизма есть одна бросающаяся в глаза черта – его антирусский характер. Ленин задолго до современных американских демократов продвигал фактически идею «позитивной дискриминации» (дискриминации, направленной против большинства).

    32 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин Израиль подогревает междоусобный конфликт консерваторов в США

    Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.

    12 комментариев
    9 июня 2026, 14:57 • Новости дня

    ЕК анонсировала запрет помогающих России зарубежных криптовалютных платформ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках 21-го пакета санкций Брюссель намерен полностью ограничить работу криптовалютных площадок из третьих стран за предполагаемые связи с Москвой, следует из предложений главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    Европейский союз подготовил новые ограничения против цифровых активов, передает РИА «Новости».

    По мнению представителей Брюсселя, некоторые зарубежные сервисы якобы способствуют обходу действующих европейских рестрикций.

    «Впервые мы введем возможность полного запрета криптоактивных сервисов третьих стран. Это станет серьезным сдерживающим фактором для государств, на территории которых работают платформы, помогающие России обходить наши санкции», – подчеркнула фон дер Ляйен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку двадцать первого пакета антироссийских санкций.

    Месяцем ранее Евросоюз ввел полный секторальный запрет на деятельность российских криптовалютных платформ.

    В феврале Европейская комиссия предложила полностью пресечь криптовалютные транзакции с Россией для борьбы с обходом ограничений.

    9 июня 2026, 04:20 • Новости дня
    Высказывание Стубба о России назвали худшей из катастроф
    Высказывание Стубба о России назвали худшей из катастроф
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывание президента Финляндии Александра Стубба о том, что угрозы нападения России на страны НАТО нет, да и вообще с соседом давно пора дружить, а не противостоять, повергло западные элиты в ужас, пишет Junge Welt.

    Если бы финский президент Стубб оказался за столом переговоров, то продвигал бы точку зрения консерватора, который усвоил жизненный опыт финской политики: необходимо уметь ладить с соседом по имени Россия, даже если он тебе не нравится, немецкая газета Junge Welt (JW).

    Издание обратилось за комментарием к Карло Масала, профессору Бундесвера в Мюнхене, и он с большим раздражением отреагировал на замечания Стубба. Масала отметил, что смысла  призывать западную общественность, которую только что старательно подготовили к войне с Россией, «просто успокоиться»?

    Он считает бессмысленными миротворческие высказывания Стубба, к тому же без ориентации на слушателя, которому он делает свои заявления.

    «Для тех, кто выступает за эскалацию и требует предоставления Украине полной свободы выбора вариантов союзнических отношений в качестве предварительного условия для переговоров, игнорируя тем самым именно опасения России по поводу безопасности, которые были высказаны еще до начала открытой войны, заявления Штубба представляют собой худшую из возможных катастроф», – заявил профессор.

    Для остальных, считает Масала, это не так, но это не имеет значения.

    «Большинство из политического класса слишком занято военным самовосхвалением, чтобы даже на мгновение задуматься», – резюмирует он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кнайсль призвала страны Евросоюза самостоятельно восстановить диалог с Россией. Стубб признал необходимость диалога с Россией. В Евросоюз готовы принять чертову дюжину ради ослабления России.

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    8 июня 2026, 10:27 • Новости дня
    ЕС разрешил задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземноморье
    ЕС разрешил задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземноморье
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные корабли Евросоюза в Средиземном море получили право останавливать танкеры с предполагаемой российской нефтью, которую в Брюсселе относят к так называемому теневому флоту.

    Решение о праве военных кораблей ЕС в Средиземном море задерживать иностранные танкеры с предполагаемой российской нефтью принято в рамках операции IRINI, передает ТАСС. Об этом в Никосии заявила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас перед началом неформальной встречи министров обороны стран объединения.

    «Мы также будем обсуждать «теневой флот». Наша операция IRINI изменила правила боевого применения и теперь начнет задерживать суда. Идея в том, чтобы использовать наилучшие практики, которые применяют разные страны», – сказала Каллас. Она подчеркнула, что основной задачей таких действий станет «ограничение возможностей России по финансированию» СВО.

    Операция ЕС IRINI была развернута в Средиземном море в 2020 году для досмотра торговых судов и пресечения незаконных поставок оружия в Ливию, однако достичь поставленных целей ей не удалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза приступили к обсуждению 21-го пакета санкций против России с новыми ограничениями для ее военно-промышленного комплекса и судов, возможно перевозящих российскую нефть.

    Европейская комиссия в 20-м пакете антироссийских санкций намерена обосновать юридические основания для остановки, проверки и возможной конфискации танкеров, по ее мнению, перевозящих российскую нефть.

    Еврокомиссия предоставила странам Евросоюза право самостоятельно решать вопрос о задержании российских танкеров, отнеся такие решения к компетенции национальных властей.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    8 июня 2026, 09:20 • Новости дня
    Каллас назвала условия снятия санкций с России

    Каллас привязала снятие санкций с России к безопасности Евросоюза

    Каллас назвала условия снятия санкций с России
    @ Hannes P. Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Смягчение ограничений и разморозка российских активов должны учитывать ключевые интересы безопасности Европейского союза, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    По словам Каллас, будущее снятие ограничений с России и разморозка активов потребуют соблюдения интересов безопасности Европы, передает РИА «Новости».

    «Когда речь идет о смягчении санкций, когда речь идет о разморозке активов, нам также необходимо видеть уважение ключевых интересов европейской безопасности», – подчеркнула дипломат.

    Каллас считает, что страны объединения уже обсуждают свои подходы на случай возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Эти вопросы фигурируют среди требований, которые европейская сторона намерена учитывать в будущем мирном процессе.

    Ранее Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

    В конце прошлого года Совет ЕС объявил о бессрочной блокировке российских средств.

    Президент Владимир Путин подчеркнул устойчивость развития страны в условиях текущих ограничений.

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    7 июня 2026, 22:13 • Новости дня
    Стармер, Макрон, Мерц и Зеленский встретились по вопросу переговоров с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    На Даунинг-стрит в Лондоне проходит встреча лидеров Британии, Франции и Германии Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца о возможных контактах с Россией, позже к ним присоединился Владимир Зеленский.

    Президент Франции и канцлер Германии Фридрих Мерц прибыли в резиденцию Стармера на Даунинг-стрит для обсуждения потенциальных переговоров с Россией, передает РИА «Новости».

    Лидеры собрались около 18.30 по местному времени (20.30 мск) и начали встречу в формате Е3 без участия Зеленского. Макрон пришел пешком через черный ход с территории британского МИДа, помахал журналистам, после чего его у входа в резиденцию поприветствовал Стармер. Спустя несколько минут прибыл Мерц, которого британский премьер также встретил лично. Для высоких гостей на Даунинг-стрит развернули красный ковер, у входа вывесили флаги четырех стран.

    Переговоры лидеров Британии, Франции и Германии стартовали без Зеленского и продолжались почти час до его приезда. Украинский президент появился на Даунинг-стрит примерно к 19.20, уже после начала обсуждений Е3 о возможных контактах с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что лидеры Франции, Германии и Британии встретятся с Зеленским в Лондоне и обсудят более значимую роль Европы в потенциальных переговорах с Россией.

    Советник по безопасности премьера Британии Джонатан Пауэлл заранее прибыл в резиденцию на Даунинг-стрит для участия в переговорах по Украине и опередил других политических лидеров.

    Мерц заявил о готовности Европы участвовать в мирных переговорах по украинскому кризису при условии полной остановки боевых действий.

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    9 июня 2026, 11:55 • Новости дня
    Китай осудил планы ЕС задерживать танкеры из России

    МИД КНР раскритиковал планы ЕС по задержанию танкеров с российской нефтью

    Китай осудил планы ЕС задерживать танкеры из России
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай выступает против незаконных односторонних санкций и возможных действий Евросоюза в отношении судов, перевозящих российскую нефть в Средиземном море, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзян.

    Линь Цзянь, комментируя планы Евросоюза, заявил, что китайские власти выступают категорически против незаконных односторонних ограничительных мер, не имеющих оснований в международном праве, передает РИА «Новости».

    В ходе брифинга китайскому дипломату задали вопрос о недавнем заявлении главы европейской дипломатии Каи Каллас. Ранее она сообщила о намерении разрешить досмотр и задержание танкеров, транспортирующих российскую нефть в акватории Средиземного моря.

    «Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН», – подчеркнул Линь Цзянь.

    Ранее Евросоюз разрешил задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    До этого французские военно-морские силы задержали судно Tagor в Атлантическом океане.

    Европейская комиссия намеревалась юридически обосновать перехват российских кораблей в новом пакете санкций.

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    9 июня 2026, 05:05 • Новости дня
    Германия и Франция отказались от создания истребителя шестого поколения
    Германия и Франция отказались от создания истребителя шестого поколения
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Париж и Берлин приняли решение прекратить совместную разработку военного самолета нового поколения из-за непреодолимых разногласий между оборонными компаниями, сообщили источники.

    Германия и Франция договорились свернуть проект по разработке истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS), сообщили собеседники Reuters.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон пришли к такому решению после того, как участникам программы не удалось преодолеть многомесячный тупик в переговорах.

    Речь идет о масштабном проекте стоимостью около 100 млрд евро, в котором также принимает участие Испания. В Елисейском дворце пояснили, что европейский авиастроительный концерн Airbus и французская компания Dassault Aviation не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский концерн Airbus заявлял о возможном партнерстве со шведской компанией Saab для создания боевого самолета.

    Французская сторона выражала готовность разработать истребитель нового поколения самостоятельно. Газета Financial Times осенью прошлого года писала о вероятном крахе этой совместной инициативы.

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    9 июня 2026, 08:12 • Новости дня
    Евродепутат назвал слова венгерского премьера угрозой газовой политике ЕС

    Евродепутат Мюллер назвал слова венгерского премьера угрозой газовой политике ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявление главы венгерского правительства о продолжении импорта энергоносителей из России вызвало резкую критику и опасения относительно единства европейского энергетического курса.

    Польский представитель в Европейском парламенте Петр Мюллер счел позицию премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра опасной для устойчивости европейской политики, передает Lenta.Ru. Политик выразил серьезные сомнения в готовности некоторых стран отказаться от поставок из Москвы.

    «Европейская комиссия неоднократно заявляла о необходимости полной независимости Европейского союза от российского ископаемого топлива и поэтапного прекращения импорта российского газа, нефти и сжиженного природного газа. Однако публичные дискуссии по этому вопросу демонстрируют признаки подрыва устойчивости этой политики», – подчеркнул парламентарий в своем запросе.

    Мюллер обратился к руководству Еврокомиссии с призывом официально затребовать у Будапешта четкий план исключения российских ресурсов из национального баланса. Кроме того, он настаивает на принятии жестких мер для обеспечения полного эмбарго на ввоз энергоносителей в страны объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предрек возобновление закупок российского газа европейскими странами после завершения украинского конфликта.

    Ранее политик допустил сохранение импорта энергоресурсов из России для нужд Будапешта.

    Подобная позиция нового венгерского лидера вызвала серьезную обеспокоенность на Украине.

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    8 июня 2026, 19:03 • Новости дня
    Евросоюз исключил авиакомпании Киргизии из черного списка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брюссель принял решение вычеркнуть киргизские авиапредприятия из ограничительного перечня, открыв им доступ к воздушному пространству европейских государств.

    О снятии ограничений сообщила пресс-служба главы киргизского государства, передает ТАСС. Теперь местные компании смогут беспрепятственно совершать рейсы на территорию европейского объединения.

    «Киргизская Республика исключена из списка авиаперевозчиков, в отношении которых действует запрет на выполнение полетов в Европейский союз», – отмечается в официальном сообщении.

    В уведомлении генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии уточняется, что послабления затрагивают все сертифицированные в республике организации. Таким образом, действующий ранее запрет на полеты полностью аннулирован.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил логику отношений Бишкека и Москвы на фоне санкций Евросоюза против Киргизии.

    Российское внешнеполитическое ведомство высоко оценило недавнее избрание республики в Совет Безопасности ООН.

    Ранее европейские власти запретили полеты над своей территорией турецкой авиакомпании Southwind Airlines из-за связей с Россией.

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    6 июня 2026, 17:57 • Новости дня
    Ответ Варшавы на героизацию ОУН Зеленским напугал Киев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участие Владимира Зеленского в героизации деятелей ОУН (запрещенная в РФ террористическая организация) обострило конфликт с Польшей и, как считают эксперты, поставило под вопрос европейские перспективы Киева.

    Действия лидера Украины Владимира Зеленского по героизации ОУН (запрещенная в РФ террористическая организация)  может закрыть Киеву дорогу в ЕС, пишет Strana.ua, на которую ссылается РИА «Новости». В материале подчеркивается: «По мнению экспертов, ссора с Варшавой может не только лишить Киев польский военной помощи, но и стать препятствием на пути в ЕС и НАТО», – говорится в публикации.

    Отмечается, что действия главы киевского режима обострили давний конфликт с президентом Польши Каролем Навроцким. Он, как напоминает издание, неоднократно выступал против вступления Украины в Европейский союз и Североатлантический альянс.

    При этом напряженность между Киевом и Варшавой из-за героизации ОУН названа лишь одной из граней противоречий. Авторы статьи указывают, что в случае присоединения Украины к ЕС эти страны могут превратиться в серьезных экономических соперников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск осудил решение Киева присвоить подразделению ВСУ имя УПА.

    Ранее директор Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил о необходимости личных извинений Зеленского перед Каролем Навроцким из-за героизации украинских националистов.

    А депутат Европарламента от польской коалиции «Конфедерация» Анна Брылка инициировала процедуру лишения Зеленского Европейского ордена за заслуги после присвоения подразделению ВСУ наименования в честь УПА.

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    8 июня 2026, 21:57 • Новости дня
    Украинские военные возмутились мирным планом «евротройки»

    Украинские военные возмутились планом заморозки фронта от лидеров ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    В рядах украинских военнослужащих и националистов нарастает возмущение из-за предложенного сценария «евротройки», предусматривающими прекращение боевых действий по текущей линии фронта, сообщили в российских силовых структурах.

    Среди бойцов ВСУ усиливается недовольство обсуждаемыми сценариями урегулирования конфликта, передает РИА «Новости». Особое внимание привлекло изменение риторики лидеров Германии, Франции и Британии после недавней встречи в Лондоне.

    «В закрытых чатах украинские националисты не понимают, зачем им рисковать собственной жизнью даже на прифронтовых территориях, если они всё равно в конечном итоге отойдут России», – сообщил источник агентства в российских силовых структурах.

    По его словам, европейские лидеры публично перестали требовать возвращения к границам 1991 или 2022 года. Основным вариантом теперь называется остановка боев по текущей линии фронта. Западные политики также прекратили обсуждать будущее освобожденных российской армией частей Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

    В минувшее воскресенье Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры. По итогам встречи было объявлено о планах совместного производства вооружений для Украины и поддержке прямого диалога между Киевом и Москвой при участии Европы и США.

    Ранее лидеры Британии, Франции и Германии встретились с Владимиром Зеленским в Лондоне.

    По итогам переговоров политики опубликовали совместное заявление об условиях долгосрочного мира на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на расхождение между мирной риторикой европейских стран и их реальными действиями.

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    6 июня 2026, 16:24 • Новости дня
    Рейтинг канцлера Германии Мерца упал до исторического минимума

    Bild: Уровень недовольства работой Мерца достиг рекордной отметки

    Tекст: Мария Иванова

    Подавляющее большинство жителей Германии выразили резкое недовольство работой нового главы правительства, обрушив его рейтинг одобрения до критических 15%.

    Уровень неодобрения деятельности канцлера ФРГ Фридриха Мерца достиг максимальной отметки, передает ТАСС.

    Согласно результатам недавнего социологического опроса, лишь 15% граждан положительно оценивают его работу. По сравнению с концом апреля этот показатель снизился на четыре процентных пункта.

    Деятельностью главы правительства недовольны 77% респондентов, что стало абсолютным антирекордом. Остальные участники исследования затруднились с ответом. При этом работу всего кабинета министров отрицательно оценивают 78% немцев, а поддерживают – только 16%.

    Падение рейтинга фиксируется даже среди сторонников правящих партий. «Правительство, которому не удается убедить даже собственных избирателей, потерпит неудачу. Масштаб недовольства выходит далеко за рамки того, что обычно бывает на второй год пребывания у власти нового федерального правительства», – констатировал руководитель института INSA Херман Бинкерт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая уровень недовольства немцев деятельностью канцлера достиг 83%. Позже попытка политика восстановить доверие граждан привела к волне общественного возмущения из-за бестактного ответа онкобольной избирательнице.

    В середине прошлого месяца участники публичного мероприятия в Вюрцбурге освистали главу немецкого правительства.

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    6 июня 2026, 17:12 • Новости дня
    Глава Пентагона заявил о вторжении опасных идеологий в Европу

    Министр обороны США Хегсет заявил о вторжении опасных идеологий в Европу

    Tекст: Мария Иванова

    Массовое прибытие лодок с нелегальными мигрантами к берегам Испании, Италии, Греции и Болгарии стало серьезным вызовом, требующим немедленных действий от европейских властей, заявил министр обороны США Пит Хегсет.

    Глава американского военного ведомства Пит Хегсет во время выступления на севере Франции по случаю 82-й годовщины высадки союзников в Нормандии выразил обеспокоенность миграционным кризисом, передает ТАСС. Он уверен, что государства Европы подвергаются серьезной угрозе.

    «К сожалению, сегодня другие европейские берега подвергаются натиску со стороны иных опасных идеологий. В Испанию, Италию, Грецию и Болгарию прибывают лодки и люди», – заявил министр.

    Руководитель Пентагона задался вопросом о том, когда европейские власти предпримут реальные шаги для борьбы с этим вторжением, и выразил надежду, что время для решительных действий еще не упущено.

    Кроме того, Хегсет напомнил о важности взаимной поддержки. По его словам, Вашингтон всегда готов прийти на помощь партнерам, однако ожидает аналогичной готовности и от своих союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Пит Хегсет анонсировал прекращение военного субсидирования богатых стран-союзниц.

    Ранее Вашингтон назвал европейские государства инкубатором террористических угроз из-за неконтролируемой миграции.

    В начале мая глава Пентагона распорядился вывести пять тысяч американских военнослужащих с территории Германии.

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    6 июня 2026, 17:27 • Новости дня
    Матвиенко сравнила разговоры о «нападении России на ЕС» с прогнозом погоды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на ПМЭФ, что разговоры о «нападении» России служат обоснованием роста военных расходов в ЕС.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала обсуждения в Евросоюзе якобы готовящегося «нападения» России.

    В интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову на ПМЭФ в Петербурге она в шутливой форме отреагировала на слова латвийского военачальника Каспарса Пуданса о возможном ударе России «сегодня вечером». «Звучит как прогноз погоды», – сказала Матвиенко.

    Она отметила, что подобные заявления европейских политиков прежде всего адресованы внутренней аудитории. По ее словам, властям стран ЕС нужно объяснить населению, зачем резко увеличиваются расходы налогоплательщиков на наращивание производства вооружений, и угрозой со стороны России такие траты как раз и пытаются оправдать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий ВС Латвии Каспарс Пуданс заявил о возможности нападения России на Европу «уже сегодня вечером» и назвал особой зоной риска Прибалтику. Он же ранее признал преимущество России над НАТО в ведении боевых действий с применением дронов.

    Позже президент России Владимир Путин рассмеялся в ответ на обвинения в подготовке военного конфликта с Европой и назвал такие утверждения абсолютным бредом.

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    6 июня 2026, 17:23 • Новости дня
    Папа римский призвал Европу не объединяться против других мировых держав

    Папа римский призвал Европу не объединяться против других держав

    Tекст: Мария Иванова

    Выступая в мадридском королевском дворце, глава католической церкви призвал строить европейское единство на благо человечества, избегая враждебного противопоставления остальным государствам.

    Во время выступления в мадридском королевском дворце понтифик обратился к общественности, передает РИА «Новости».

    «Я также призываю... продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи», – подчеркнул Лев XIV.

    Священнослужитель добавил, что безопасность часто ошибочно ассоциируется с наращиванием вооружений и строительством преград. По его мнению, настоящая стабильность рождается из умения сотрудничать и развиваться плечом к плечу.

    В качестве исторического примера понтифик напомнил об опыте Пиренейского полуострова. Там, несмотря на конфликты, предпринимались попытки наладить мирное сосуществование между христианами, мусульманами и иудеями. В рамках текущей поездки глава Ватикана также планирует посетить Барселону и Канарские острова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони встала на сторону понтифика после резких высказываний президента США.

    До этого глава католической церкви призвал не считать свои антивоенные проповеди заочным ответом американскому лидеру.

    На специальном молебне об установлении мира Лев XIV строго осудил манию всемогущества.

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    8 июня 2026, 09:41 • Новости дня
    В ЕС предложили кандидатуру переговорщика с Россией

    Евродепутат Картайзер назвал Юнкера подходящим переговорщиком с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обладает необходимым опытом и личными связями с российским руководством для успешного возобновления диалога между Москвой и Брюсселем, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

    Люксембургский парламентарий Фернан Картайзер на полях Петербургского международного экономического форума оценил перспективы дипломатического урегулирования, передает РИА «Новости». Политик уверен в необходимости привлечения авторитетных деятелей к процессу нормализации отношений.

    «Я действительно считаю, что господин Юнкер был бы хорошим кандидатом», – заявил собеседник агентства.

    Депутат пояснил свой выбор тем, что экс-глава Еврокомиссии лично знаком с президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Кроме того, Жан-Клод Юнкер имеет огромный стаж работы в высших институтах Европейского союза.

    На полях ПМЭФ Фернан Картайзер обвинил главу евродипломатии Каю Каллас в срыве диалога с Москвой.

    До этого Евросоюз рассматривал на роль посредника бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель.

    Депутат немецкого парламента Клаус Эрнст осудил отказ европейских чиновников от кандидатуры Герхарда Шредера.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему предложил Герхарда Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС.

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