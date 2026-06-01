Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.
В Сербии заговорили об отмене безвизового режима с Россией
Ради вступления в Европейский союз сербские власти рассматривают возможность отказа от свободного въезда для российских граждан.
О возможных изменениях миграционных правил сообщил глава комитета Скупщины по вопросам диаспоры Драган Станоевич, пишут «Известия».
«Власти обсуждают возможную отмену безвизового режима с РФ для вступления в ЕС», – заявил сербский парламентарий.
Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко напомнил, что балканская республика продолжает сопротивляться давлению Запада. Дипломат подчеркнул, что Сербия отказывается присоединяться к антироссийским санкциям.
По словам посла, несмотря на ориентацию части местных политиков на Европу, государство сохраняет сбалансированный многовекторный курс. Российская сторона расценивает такую позицию как доказательство самостоятельной внешней политики Белграда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз потребовал от сербских властей существенно урезать выдачу видов на жительство россиянам.
В Кремле зафиксировали давление западных стран на Белград ради разрыва отношений с Москвой.
Ранее Брюссель посоветовал руководству республики закрыть российские СМИ для ускорения евроинтеграции.