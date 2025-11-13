Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.2 комментария
В НАТО начали поиск дешевых способов борьбы с дронами
В НАТО ищут более экономичные методы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, так как перехват дронов истребителями обходится слишком дорого, сообщила заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская в интервью финской телерадиокомпании Yle.
По ее словам, североатлантический альянс ищет более экономичные средства борьбы с беспилотниками вместо практики перехвата дронов истребителями, передает ТАСС.
По словам Шекеринской, государства альянса хотят внедрять технологии, которые позволят «сократить расходы на создание систем противодействия дронам». Она подчеркнула, что в НАТО стремятся найти способы, которые позволят предупредить или избежать несанкционированных вторжений дронов в воздушное пространство.
Замгенсека НАТО также добавила, что страны блока активно обмениваются между собой технологическими решениями для борьбы с БПЛА и тестируют «новые, более технически продвинутые решения». По ее словам, эти технологии уже используются в рамках операции альянса под названием «Восточный часовой».
Как писала газета ВЗГЛЯД, над аэропортом Мюнхена замечали военные и разведывательные беспилотники.
Полиция Мюнхена установила лазерный радар у взлетно-посадочной полосы аэропорта.
В Германии полицейские задержали оператора-любителя за запуск дрона у аэропорта Франкфурта.