Каким будет курс рубля в 2026 году

Tекст: Ольга Самофалова

Российский рубль в 2025 году показал лучшую динамику среди всех валют развивающихся стран. Курс рубля вырос почти на 40%: если в начале года доллар стоил 109,7 рубля, то завершил вблизи 78,5, хотя под конец декабря и с некоторой волатильностью.

В том, что в последнюю неделю года курс штормило, нет ничего необычного. «Повышенная волатильность в конце года является сезонной, типичной для этого периода. Она возникает на фоне необходимости закрывать позиции по валютному хеджированию, а также в целом производить расчеты в рамках внешнеэкономической деятельности. Для этого времени характерно снижение объемов торгов, что приводит к дополнительному росту волатильности», – объясняет руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Крепкий рубль вкупе с жесткой политикой ЦБ помог России снизить инфляцию до менее 6% к концу года. Однако в укреплении рубля есть негативные стороны. «Крепкий рубль не приносит пользы бюджету. По сравнению с плановыми показателями один лишь крепкий курс рубля привел к неполучению бюджетом доходов на 1,7–2,1 трлн рублей в 2025 году», – говорит Естифеев.

«Традиционно падение курса доллара на российском рынке на один рубль дает 150-160 млрд недополученных доходов. В 2024 году средний курс был около 92,5 рубля. В 2025-м он выходит в район 84 в среднем по году. Соответственно при разнице в 8,5 рубля бюджет в сравнении с прошлым годом недополучил 1,3-1,4 трлн рублей – при прочих равных (без учета падения цены самой нефти и проблем с санкциями и поставками)», – посчитал Александр Бахтин, инвестиционный стратег ООО «Гарда Капитал».

В высоком курсе доллара заинтересованы российские экспортеры и Минфин, а в низком – импортеры и Минэкономразвития. Путем разных сценарных анализов равновесным обычно признается диапазон 90-95 рублей, отмечает Бахтин. Евстифеев считает, что комфортный курс доллара для большинства экономических агентов находится на уровне 95-105 рублей.

Вернется ли к трехзначным уровням курс? СЕО европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко считает, что рубль будет оставаться крепким и в новом году. «В первые три месяца нового года курс составит 78–83 рубля за доллар, с первым кварталом ближе к верхней границе – около 83. И в ближайшее время оснований для резких перемен, скорее всего, нет и не будет», – говорит она.

По ее мнению, Банк России и Министерство финансов к концу года пришли к консенсусу, что слабый рубль может ударить по экономике.

«По оценкам, озвученным заместителем председателя ЦБ Заботкиным, ослабление рубля на 5% может дать до 1% инфляции. Поэтому я не ожидаю значительных колебаний курса в начале 2026 года,

иначе это сильно ударит по инфляции, таргетирование которой является главной целью ЦБ. Кроме того, экономический рост в России составил менее 1%, и в 2026 году ситуация будет очень похожей, поэтому в ослаблении рубля нет никакого смысла – за этим не последует увеличение ВВП», – заключает эксперт.

По мнению Естифеева, в начале 2026 года рубль будет находиться под давлением сокращения объемов продажи валюты со стороны Минфина и ЦБ, а также от экспортеров в рамках реакции на низкие цены на российскую нефть в ноябре-декабре и сокращение объемов энергетического экспорта. На этом фоне курс доллара может подняться до 84-87 рублей, считает Евстифеев.

«Зимние месяцы традиционно негативны для курса рубля. Российская валюта часто слабеет в это время, в том числе из-за сезонных эффектов, роста импорта, инфляционных скачков, снижения мировых цен на топливо после крупных осенних закупок. В целом вполне логично было бы увидеть пару доллар/рубль в январе большую часть времени выше 80 рублей», – прогнозирует Бахтин.

Далее главными определяющими факторами для рубля станут геополитика и внешняя торговля. «Геополитика интересна для рубля с точки зрения возможности смягчения санкций и возвращения широкого круга нерезидентов на внутренний рынок, а внешняя торговля – достаточным предложением валюты, чтобы перекрыть спрос со стороны импортеров и населения», – говорит Евстифеев.

«На рынке есть консенсус, что рубль сильно переоценен, и в какой-то момент курсы базовых валют против российской пойдут быстро вверх. Случится ли это именно весной, никто не знает. Но, опять же, было бы логично ожидать, что напряжение вырвется в ближайшие месяцы. И если не в январе, то скорее весной, чем летом или еще позднее. Пауза в девальвации рубля слишком затянулась», – рассуждает Бахтин.

В третьем квартале курс доллара повысится до 93,5 рубля за доллар, в четвертом квартале – до 94,5 рубля,

прогнозирует Евстифеев. На рубль будет оказывать давление смягчение политики ЦБ РФ, поскольку рублевые инвестиции станут менее прибыльными, плюс часть инвестиционного спроса может переключиться на иностранную валюту, что приведет к плавному ослаблению рубля к концу 2026 года, заключает он.

«Осенью и к концу года с высокой вероятностью мы увидим доллар заметно выше текущих значений. Потому что рубль перекуплен, а также из-за накопленной инфляции и того очевидного факта, что ставка ЦБ больше не будет так сильно сдерживать девальвацию, как прежде. При 12% курс выше 90 рублей за доллар более чем реален», – заключает Бахтин.