  ПВО за ночь сбила 129 украинских дронов над регионами России
    Путин рассказал, кем хотел стать в детстве
    Костюм Nike задержанного Мадуро стал хитом продаж
    Зеленский назначил канадскую внучку бандеровца советником по экономике
    Россия в ООН потребовала от США немедленно освободить Мадуро и его жену
    Путин поручил модернизировать меры поддержки семей
    Мадуро нанял адвоката Ассанжа
    Мировые СМИ: США разрушают собственный глобальный порядок
    Отставку главы СБУ объяснили британской волей и слабостью Зеленского
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мигранты теряют статус «свободного радикала»

    Россия ждет тех, кто готов стать частью её культуры, уважать её законы и традиции. Для остальных есть гостевая виза, ограниченные сроки пребывания и билет домой.

    8 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Похищение Мадуро доказало отсутствие международного права

    Юристы и политические обозреватели достаточно давно пишут о том, что они называют эрозией международного права, при этом как бы допуская, что когда-то это право работало. На самом деле оно не работало никогда.

    15 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Мариупольский драмтеатр как признак нормальности

    Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.

    7 комментариев
    6 января 2026, 10:10 • Экономика

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам?

    Российский рубль в 2025 году показал лучшую динамику среди всех валют развивающихся стран. Курс рубля вырос почти на 40%: если в начале года доллар стоил 109,7 рубля, то завершил вблизи 78,5, хотя под конец декабря и с некоторой волатильностью.

    В том, что в последнюю неделю года курс штормило, нет ничего необычного. «Повышенная волатильность в конце года является сезонной, типичной для этого периода. Она возникает на фоне необходимости закрывать позиции по валютному хеджированию, а также в целом производить расчеты в рамках внешнеэкономической деятельности. Для этого времени характерно снижение объемов торгов, что приводит к дополнительному росту волатильности», – объясняет руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    Крепкий рубль вкупе с жесткой политикой ЦБ помог России снизить инфляцию до менее 6% к концу года. Однако в укреплении рубля есть негативные стороны. «Крепкий рубль не приносит пользы бюджету. По сравнению с плановыми показателями один лишь крепкий курс рубля привел к неполучению бюджетом доходов на 1,7–2,1 трлн рублей в 2025 году», – говорит Естифеев.

    «Традиционно падение курса доллара на российском рынке на один рубль дает 150-160 млрд недополученных доходов. В 2024 году средний курс был около 92,5 рубля. В 2025-м он выходит в район 84 в среднем по году. Соответственно при разнице в 8,5 рубля бюджет в сравнении с прошлым годом недополучил 1,3-1,4 трлн рублей – при прочих равных (без учета падения цены самой нефти и проблем с санкциями и поставками)», – посчитал Александр Бахтин, инвестиционный стратег ООО «Гарда Капитал».

    В высоком курсе доллара заинтересованы российские экспортеры и Минфин, а в низком – импортеры и Минэкономразвития. Путем разных сценарных анализов равновесным обычно признается диапазон 90-95 рублей, отмечает Бахтин. Евстифеев считает, что комфортный курс доллара для большинства экономических агентов находится на уровне 95-105 рублей.

    Вернется ли к трехзначным уровням курс? СЕО европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко считает, что рубль будет оставаться крепким и в новом году. «В первые три месяца нового года курс составит 78–83 рубля за доллар, с первым кварталом ближе к верхней границе – около 83. И в ближайшее время оснований для резких перемен, скорее всего, нет и не будет», – говорит она.

    По ее мнению, Банк России и Министерство финансов к концу года пришли к консенсусу, что слабый рубль может ударить по экономике.

    «По оценкам, озвученным заместителем председателя ЦБ Заботкиным, ослабление рубля на 5% может дать до 1% инфляции. Поэтому я не ожидаю значительных колебаний курса в начале 2026 года,

    иначе это сильно ударит по инфляции, таргетирование которой является главной целью ЦБ. Кроме того, экономический рост в России составил менее 1%, и в 2026 году ситуация будет очень похожей, поэтому в ослаблении рубля нет никакого смысла – за этим не последует увеличение ВВП», – заключает эксперт.

    По мнению Естифеева, в начале 2026 года рубль будет находиться под давлением сокращения объемов продажи валюты со стороны Минфина и ЦБ, а также от экспортеров в рамках реакции на низкие цены на российскую нефть в ноябре-декабре и сокращение объемов энергетического экспорта. На этом фоне курс доллара может подняться до 84-87 рублей, считает Евстифеев.

    «Зимние месяцы традиционно негативны для курса рубля. Российская валюта часто слабеет в это время, в том числе из-за сезонных эффектов, роста импорта, инфляционных скачков, снижения мировых цен на топливо после крупных осенних закупок. В целом вполне логично было бы увидеть пару доллар/рубль в январе большую часть времени выше 80 рублей», – прогнозирует Бахтин.

    Далее главными определяющими факторами для рубля станут геополитика и внешняя торговля. «Геополитика интересна для рубля с точки зрения возможности смягчения санкций и возвращения широкого круга нерезидентов на внутренний рынок, а внешняя торговля – достаточным предложением валюты, чтобы перекрыть спрос со стороны импортеров и населения», – говорит Евстифеев.

    «На рынке есть консенсус, что рубль сильно переоценен, и в какой-то момент курсы базовых валют против российской пойдут быстро вверх. Случится ли это именно весной, никто не знает. Но, опять же, было бы логично ожидать, что напряжение вырвется в ближайшие месяцы. И если не в январе, то скорее весной, чем летом или еще позднее. Пауза в девальвации рубля слишком затянулась», – рассуждает Бахтин.

    В третьем квартале курс доллара повысится до 93,5 рубля за доллар, в четвертом квартале – до 94,5 рубля,

    прогнозирует Евстифеев. На рубль будет оказывать давление смягчение политики ЦБ РФ, поскольку рублевые инвестиции станут менее прибыльными, плюс часть инвестиционного спроса может переключиться на иностранную валюту, что приведет к плавному ослаблению рубля к концу 2026 года, заключает он.

    «Осенью и к концу года с высокой вероятностью мы увидим доллар заметно выше текущих значений. Потому что рубль перекуплен, а также из-за накопленной инфляции и того очевидного факта, что ставка ЦБ больше не будет так сильно сдерживать девальвацию, как прежде. При 12% курс выше 90 рублей за доллар более чем реален», – заключает Бахтин.

    Российские войска освободили Грабовское в Сумской области
    Президент Мексики отвергла угрозы Трампа о вторжении
    Туск предупредил о распаде Европы из-за разногласий по Венесуэле
    Молдавская армия начала отказ от автоматов Калашникова
    Во Франции осудили 10 человек за травлю Брижит Макрон
    С конвейера «КамАЗа» сошел новейший тягач
    Долина не передала квартиру Лурье

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений аппаратов – «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    Государство объявило бой русофобии и бесконтрольной миграции

    2025 год оказался насыщен знаковыми решениями в сфере языковой политики и миграции. Также утверждена новая Стратегия государственной национальной политики, в которой зафиксирована объединяющая роль государствообразующего русского народа. По мнению экспертов, система посылает четкий сигнал всем уровням управления: упор нужно делать на том, что объединяет людей, а не отличает их друг от друга. В то же время власти усиливают меры контроля за мигрантами. Подробности

    Как США удалось захватить Мадуро

    США утверждают, что не понесли потерь при проведении молниеносной операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как была подготовлена и проведена эта атака, почему ни армия Венесуэлы, ни охрана венесуэльского лидера не смогли ничего этому противопоставить – и какими будут военно-технические и политические последствия этого преступления для всего мира? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
