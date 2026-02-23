23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.15 комментариев
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали четыре человека
Гладков сообщил о ранении четырех человек после атаки дрона
В Шебекино после атаки украинского дрона на автомобиль пострадали четыре мирных жителя, их госпитализировали для оказания медицинской помощи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в Max, что в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины в городе Шебекино Белгородской области были ранены четверо мирных жителей.
По его словам, удар пришелся по автомобилю, внутри которого находились пострадавшие.
Глава региона добавил, что сейчас все пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь.
Ранее в результате атаки беспилотников на Белгородскую область погиб мужчина. Женщину с тяжелыми травмами доставили в больницу Белгорода.