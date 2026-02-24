Tекст: Денис Тельманов

Своевременность и обоснованность начала специальной военной операции подтверждается непрекращающимся сползанием подконтрольных Киеву территорий в нацистское мракобесие, заявила Мария Захарова, передает ТАСС.

Она отметила, что восхваление преступников третьего рейха, захваты храмов, репрессии против верующих и дискриминационные законы стали обыденностью на Украине.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что решению о начале СВО предшествовали восемь лет безуспешных попыток урегулировать конфликт в Донбассе мирным путем после госпереворота 2014 года, поддержанного Западом.

По ее словам, национал-радикалы в Киеве насаждали свои порядки, основанные на агрессивном национализме, что привело к многочисленным репрессиям против мирных жителей Донбасса и Новороссии.

Захарова привела данные о более чем 13,5 тыс. погибших среди населения Донбасса к 2022 году, а также о десятках тысяч людей, потерявших кров. Она подчеркнула, что западные организации намеренно замалчивали масштаб трагедии, обслуживая геополитические интересы, направленные на вытеснение всего русского с Украины.

Дипломат подчеркнула, что с 2014 года на Украине при поддержке Запада шла активная милитаризация, превращение страны в потенциальный театр боевых действий против России, а расширение НАТО создало глубокий кризис безопасности в Европе. Она также указала на озвученные Владимиром Зеленским претензии на обладание ядерным оружием, что, по ее словам, стало дополнительной угрозой для России.

Захарова подчеркнула, что цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины, обеспечение безопасности России и союзников. Операция проводится в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Она отметила, что ВС РФ вносят вклад в укрепление региональной и международной стабильности, а дипломатия России направлена на создание системы евразийской безопасности и достижение всех целей СВО, что приведет к прочному миру на основе устранения первопричин конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин после церемонии награждения в Кремле пообщался с героями спецоперации на Украине за бокалом шампанского.

Президент Владимир Путин назвал военнослужащих, участвующих в спецоперации, настоящими патриотами России. В День защитника Отечества президент Владимир Путин заявил, что страна сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость.

