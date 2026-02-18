  • Новость часаУиткофф оценил итоги первого дня переговоров по Украине в Женеве
    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем
    В Крыму обвинили правнучку Хрущева в оправдании передачи полуострова Украине
    Хоккеист Ирбе заявил о готовности вернуть завоеванные со сборной СССР медали
    Белгород подвергся ракетному обстрелу
    Захарова заявила о попытках сорвать мирные переговоры по Украине
    WSJ: Иран готов передать часть урана России
    Bloomberg: Новые санкции против России разобщили Евросоюз
    Мигранта лишили гражданства России после слов о «плохом» паспорте
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Момент слабости сделал Запад сговорчивее

    Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бороться с лженаукой не менее важно, чем за науку

    В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.

    35 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Зачем Вашингтону женевский «дуршлаг»

    Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.

    3 комментария
    18 февраля 2026, 08:40 • Политика

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США
    @ IMAGO/Handout Bundesregierung/Steffen Kugler/dts Nachrichtenagen/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России.

    «Немецкое правительство принимает Гэвина Ньюсома. Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Мерца на сегодняшний день», – написал спецпосланник президента США Ричард Греннел, имея в виду переговоры канцлера Германии с губернатором Калифорнии. Теперь что-то грядет.

    В принципе, Ричард Гренелл, который унижает Германию и хамит ее руководству, – это обыденность, вариант нормы. На первом президентском сроке Дональда Трампа он был послом США в ФРГ и прославился как самый лихой ковбой в дипломатической команде – из тех, которые двери только ногами открывают. В Берлине терпели два года, после чего умолили Вашингтон заменить посла.

    В то же время это действительно близкий к Трампу человек, его доверенное лицо и не просто так посланник, а как в романах – по особым поручениям. Гренелла направляют на рубежи, где востребованы его методы: кулаком по столу шваркнуть, наорать, пригрозить пентагоновской военщиной. Поэтому он был относительно успешен в своих миссиях на Балканах: с некоторыми (властями в Приштине, например) иначе работать попросту нельзя.

    Таким образом, он опытный дипломат, а не дежурный лизоблюд, каких в дипкорпусе США при Трампе много. Он не пытается выслужиться, так как давно уже выслужился. Если говорит о крупнейшей оплошности Мерца – значит, Трамп в ярости.

    Немудрено: Гэвин Ньюсом для него – вражина. Во-первых, это наиболее вероятный кандидат в президенты от демократов на следующих президентских выборах. Во-вторых, Калифорния стала признанным лидером в противодействии политике Трампа и полигоном для леволиберальных идей.

    А больше всего Трампа наверняка бесят личные нападки Ньюсома (недавно, например, назвал его тираннозавром) и то, что калифорниец ведет себя как будущий президент. За последнее время он выступил с негубернаторскими по замаху речами на конференции в Мюнхене и на форме в Давосе, а лейтмотив был один: Трамп – временное недоразумение, при будущем президенте (то есть при Ньюсоме) в отношениях США и Европы опять возобладают гармония и стабильность.

    Ньюсома даже не пустили в штаб-квартиру американской делегации в Давосе как нерукопожатного. Зато в Мюнхене канцлер Мерц провел с ним личную встречу и заявил о единстве позиций по вопросу НАТО.

    Но в объятия к проклятому в Вашингтоне калифорнийцу немец полез не поэтому. Это он от обиды.

    Изначально новый канцлер очень хотел понравиться Трампу, потому что всю свою политическую карьеру поддерживал незыблемость военно-политического союза с США. Но Мерц, во-первых, удачлив, как Пульчинелла, во-вторых, нелеп сам по себе. Визит в Вашингтон с подарками (архивным документом дедушки) ничего не дал. Последовавшее за ним совещание с другими лидерами ЕС, на котором Трамп призывал завершить войну на Украине, а Мерц – посильнее давить на Россию, окончательно убедило президента США, что канцлер у немцев, мягко говоря, странный.

    Но Мерцу надо отдать должное: он не стал вести себя, как отвергнутый ухажер, которому 100 раз отказывать надо. Наоборот, по-своему разъярился и нескольких своих речах не только заявил о конце евро-американского альянса, но и о том, что после ухода Трампа альянс вряд ли возродится.

    Теперь он играет роль лидера, который не боится говорить с США на равных, представляя крупнейшую экономику ЕС и даже ЕС в целом. И его встреча с Ньюсомом – это отзеркаливание того, что команда Трампа недвусмысленно поддерживает главную оппозиционную партию ФРГ «Альтернатива для Германии». Мол, раз американцы лезут во внутреннюю политику Германии, мы тоже в американскую политику залезем.

    Если бы не эта конфронтация с Трампом, Мерц вряд ли бы искал общения с Ньюсомом: они слишком разные. Один очень либерален даже по американским меркам, другой – консервативен не только по немецким, но и по меркам своей партии (центристское «крыло» там представляла Ангела Меркель, старый враг Мерца). По таким вопросам, как миграция или налоговая политика, они бы ни за что не сошлись во взглядах. Но вот насчет НАТО сошлись. И по вопросу противостояния России (в том числе руками Украины) тоже сойдутся. 

    Это нужно учитывать, поскольку Ньюсом действительно выглядит перспективным кандидатом. Если президентство Трампа окажется провальным, как президентство Джо Байдена или предыдущее президентство самого Трампа, выборы 2028 года выиграет демократ. А наилучшие шансы стать кандидатом от демократов как раз у Ньюсома (по крайней мере, так считают организаторы тотализаторов).

    Да, он фрондирующе либерален, с явным «чересчуром» по меркам умеренной части партии – вплоть до того, что объявил Калифорнию «убежищем» для нелегальных мигрантов и трансгендеров. Однако у него классическая для американского политика биография – без пугающих обывателя завихрений в карьере, семье и идеологии. Сын адвоката с четырьмя собственными детьми, бизнесмен-винодел, не атеист и не марксист, прошел путь от депутата горсовета и мэра родного Сан-Франциско до вице-губернатора и губернатора Калифорнии.

    Традиционные демократы предпочли бы ему кого-то вроде молодого Джо Байдена, но Ньюсом устраивает их значительно больше, чем любой из «левого» крыла партии вроде мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани. Часть элит уже продвигает калифорнийца как «кандидата номер один», прежде всего это Нэнси Пелоси – еще один заклятый враг Трампа. Она вроде как на пенсии, да все никак не успокоится: десятилетиями держала калифорнийскую ячейку демократов в своем сухощавом кулачке, а теперь лоббирует выдвижение своего земели в Капитолии, где ее каждая собака знает.

    Для внешней политики США избрание Ньюсома стало бы возвращением к глобализму, диктатуре либеральных догм и фокусу на конфликте с Россией. Последнее Мерца более чем устраивает, поскольку вписывается в его стратегическое видение будущего Германии – расширять производство вооружений на заемные средства в расчете на то, что война будет продолжаться долго.

    С учетом всего этого хочется пожелать успеха обеим сторонам: и Трампу в его праведном гневе, и Мерцу в его желании прогневать Трампа. Нынешний президент США пускай и оранжевый, но не апельсин, то есть состоит не из одних только достоинств, чтобы нравиться американцам и тем более нам. Но как разрушитель он хорош. И чем больше успеет разрушить в отношениях США с Европой и Германией как ее флагманом, тем больше ему зачтется на суде истории по делу о преступлениях американского империализма.

    А вот Мерца на том суде уже ничто не спасет. Канцлер Германии, толкающий Европу к войне с Россией, – это уже дважды разобранный прецедент с двумя исчерпывающими приговорами.

    Китайский Новый год приносит убытки российскому бизнесу

    Мировая фабрика прекращает работать на две недели с наступлением китайского Нового года. Китайцы уезжают в деревни к родителям и откладывают любые переписки по работе. В итоге ждать заказанные товары россиянам приходится по несколько месяцев. Более того, не факт, что даже после окончания китайских праздников все сразу нормализуется. Что ждет Россию в этот месяц тишины из Китая? Подробности

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    «Хватаюсь за лезвие ножа». Хроника подвига воспитательниц в Бугуруслане

    Детский сад № 1 в Бугуруслане Оренбургской области стал знаменит после того, как воспитательница Лия Галеева и учитель музыки Людмила Платонова спасли десятерых малышей от ворвавшегося наркомана с ножом. Спецкор газеты ВЗГЛЯД познакомился с женщинами, проявившими, помимо огромного мужества, очевидный пример единства народов России. В данном случае – в противодействии прямой и явной угрозе для жизни детей. Подробности

    Как живет Куба в условиях тотальной блокады

    Вот уже несколько недель Куба живет в режиме полной топливной блокады, введенной Соединенными Штатами. Как это сказалось на жизни кубинцев и готовы ли они в таких условиях договариваться с Вашингтоном? Спецкор газеты ВЗГЛЯД пообщалась и с кубинской интеллигенцией, и с простыми людьми – и своими глазами оценила масштабы кубинского кризиса. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Новый раунд переговоров с Украиной: главное

      Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    • Польша рвется к атомной бомбе

      Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    • Европа нашла в США корень своих бед

      Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

