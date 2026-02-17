Китайский Новый год приносит убытки российскому бизнесу

Tекст: Ольга Самофалова

С 17 февраля в Китай начинается Новый год, поэтому китайские заводы и фабрики останавливают работу на следующие две недели, до 3 марта. Многие китайцы уезжают в деревню к родителям надолго, и прекращают любые переписки по работе. Это приводит к перебоям с поставками товаров в Россию, с чем уже столкнулись маркетплейсы, покупатели и российская промышленность. Причем, проблемы начинают сильно заранее и не заканчиваются ровно 3 марта.

«Китайский Новый год – традиционно турбулентный период для поставок из КНР в Россию. В 2026 году пиковый сезон для логистики из Китая начался еще во второй половине января, так как китайские производители стремятся по максимуму отгрузить произведенный товар до праздников. За короткое время вся логистическая инфраструктура входит в фазу перегрузки и дефицита мощностей», - рассказывает Александр Токарев, руководитель отдела продаж логистической компании «Фрэйт Логистик Групп».

По его словам, ставки на доставку одного контейнера растут на 500 – 1000 долларов относительно ноября, часто свободных мест вообще не остается. Резкий рост стоимости доставки на 30 – 40% становится триггером того самого эффекта домино, из-за которого российские импортеры вынуждены либо повышать отпускные цены на товар, либо временно снижать объем закупок, говорит Токарев.

Некоторые перебои с поставками потребительских товаров из КНР заметны уже сейчас.

«Поскольку китайские поставщики стараются до длительных новогодних каникул отправить товары импортерам заранее, это приводит к дефициту контейнеров, грузовых вагонов и особенно – к росту стоимости транспортировки грузов в Россию.

По прошлому 2025 году стоимость доставки грузов из Китая в Россию перед новогодними праздниками по морю и железной дороге росла на 30-50%, стоимость доставки автотранспортом – на 10-20%.

Рост транспортных издержек в прошлом году отражался на розничных ценах стройматериалов, строительных инструментов, электроники, автозапчастей, товаров для дома, ряде других товаров повседневного спроса», - отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

«В феврале прошлого года импорт из Китая сократился в среднем на 12-15%. Одни импортеры и потребители столкнулись с задержками поставок на две-три недели и с дефицитом некоторых позиций. В других случаях происходил рост цен на 10 – 30% из-за увеличения издержек на доставку», - добавляет Токарев.

Эксперт не исключают, что в этом году может быть аналогичная ситуация. Наиболее уязвимые категории товаров - это электроника, бытовая техника, автозапчасти. Дорожают, как правило, объемные, но дешевые вещи, так как в их цене велика стоимость доставки.

Причем, задерживаются не только потребительские, но и промышленные товары, в частности, оборудования для электроэнергетики, станков, стройматериалы. С задержкой могут идти и финансовые платежи, отмечает Мильчакова.

«Некоторые российские продавцы, в основном средний и малый бизнес, могут терять по 0,3-0,5 млн рублей выручки из-за задержек поставок товаров из Китая.

Длительные задержки поставок условно можно разделить на три этапа. Первые задержки связаны с логистикой в преддверии Нового года за месяц-полтора до начала китайских новогодних каникул, когда из-за ажиотажного спроса возникает дефицит контейнеров и т.д.. Вторые задержки связаны с новогодними отпусками: в Китае многие рабочие предприятий уходят в отпуска еще перед Новым китайским годом за одну-две недели до праздника. И, собственно, сами праздничные задержки, когда не работают не только предприятия, но и банки и т.д.», - говорит Мильчакова.

Наивно полагать, что после 3 марта торговые потоки сразу нормализуются: логистика будет переживать проблемы еще минимум несколько недель, предупреждает Токарев. «Дело в том, что последние партии продукции обычно производятся непосредственно перед праздниками. После окончания каникул производители в первую очередь отправляют те партии, которые не успели вывезти до наступления каникул и закрытия складов. После этого следует провал в отгрузках на две-три недели – почти весь наличный товар был отправлен до праздников, а выпуск новых партий требует времени. Но ставки на перевозку постепенно начинают снижаться», - говорит собеседник.

Подобная история происходит, на самом деле, каждый год перед Китайским новым годом. Другое дело, подготовились ли российская розница и покупатели к этому заранее, заблаговременно заказ нужные товары?

«Некоторые российские импортеры еще в четвертом квартале прошлого года закупают большие партии товаров из Китая, чтобы в первом квартале нового года избежать негативного влияния задержек. А маркетплейсы заранее предупреждают покупателя о длительных сроках доставки товаров из Китая, которые могут составлять один-два месяца. Нередко особенностью покупок в Китае через российские маркетплейсы является то, что цены на эти товары реально низкие, а сроки поставок длительные - до двух месяцев, и есть проблемы с возвратом некачественных товаров», - говорит Мильчакова.