Эрдоган подарит Турцию сыну

Никита Анисимов
Для Кубы начался обратный отсчет
Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.
Сергей Миркин
Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е
Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.
Юрий Мавашев
Против кого создают «мусульманское НАТО»
На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.