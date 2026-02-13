На переговорах по Украине прорыв, считают в США

Сергей Миркин
Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е
Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.
Юрий Мавашев
Против кого создают «мусульманское НАТО»
На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.
Ирина Алкснис
Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага
Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.