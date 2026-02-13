Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

Россия делает ставку на промышленных роботов Чтобы выполнить майские указы президента России Владимира Путина, страна должна выйти на уровень в 145 роботов на 10 тыс. человек, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Успехи в этой области уже имеются. Россия научилась делать редкие промышленные роботы. Однако цель стоит серьезная – нарастить число роботов более чем в два раза. Получится?

Турцию должен возглавить другой Эрдоган Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много.

Чем можно ответить на размещение ударного оружия США в Гренландии Россия впервые обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии – и особенно при размещении на острове американских систем, прямо нацеленных на нашу страну. Какая военная инфраструктура США уже присутствует на этом арктическом острове, в какую сторону она, скорее всего, будет развиваться – и что способна противопоставить Россия?

Счета за отопление стали бедствием для Прибалтики Сотни евро – десятки тысяч рублей – теперь ежемесячно платят жители Прибалтики за отопление своих скромных квартир. Но даже при этом холодно даже в государственных учреждениях – например, один из депутатов эстонского парламента жалуется, что «чувствует себя, как француз под Москвой». Такой стала цена, которую прибалтийские страны платят за отказ от российского топлива.

Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс.

На переговорах по Украине прорыв, считают в США Американские СМИ заявляют, что на переговорах между Россией и Украиной есть «прорыв». Но Москва подтверждает только то, что на следующую неделю назначен новый раунд переговоров. О каком «прорыве» идет речь?

В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

Россия и ЕС открыли «канал связи» Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

Когда сеять перцы на рассаду в 2026 году по лунному календарю: лучшие дни Выращивание рассады перца – процесс, требующий внимания и терпения. Эта культура отличается длительным периодом вегетации и чувствительностью к стрессам при пересадке. Чтобы семена дали дружные всходы, а сеянцы сформировали крепкую корневую систему, многие огородники планируют посев, ориентируясь не только на климатические условия, но и на лунный календарь. Учет фаз Луны помогает выбрать дни, когда жизненные силы растений максимально активны.

Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?