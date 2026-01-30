В России представили электромобиль-гаджет «Атом»

По словам главы Минпромторга Антона Алиханова, продажи электромобиля могут начаться весной нынешнего года. Коммерческий директор компании «Кама» – производителя «Атома» – Александр Костылев заявил: для закрытой группы предзаказа цена авто составляет 3,9 млн рублей. При покупке в кредит или лизинг действует государственная субсидия в 925 тыс. рублей, что снижает стоимость до 2,9 млн рублей (фото: Максим Богодвид/РИА Новости)

Совместно с «Лабораторией Касперского» разработчики «Атома» создали технологию, которая позволяет разграничивать права доступа к электронным блокам электромобиля на уровне приложений. Разработка обеспечивает защиту потока данных, а также корректную работу электромобиля с учетом всех требований безопасности. Кроме того, благодаря технологии OTA (Over-The-Air) программное обеспечение для «Атома» можно будет обновлять без визита в сервисный центр (фото: Егор Алеев/ТАСС)

Также выпущено приложение для зарядки электромобилей «Я – Атом», объединяющее данные обо всех зарядных станциях России. Функционал включает поиск и фильтрацию станций, отображение их статуса в режиме реального времени, интеграцию платежных инструментов, мониторинг процесса зарядки, а также запуск и остановку зарядных сессий. Кроме того, приложение поможет построить оптимальный маршрут до выбранной станции. В ближайшее время в приложение добавят возможность бронирования коннекторов и настройки зарядных сессий (фото: Егор Алеев/ТАСС)

В «Атоме» используется система мониторинга состояния водителя, которая сигнализирует, если он управляет машиной хуже, чем обычно. Информация с камеры обрабатывается с помощью ML-моделей, определяющих положение лица, мимику и направление взгляда. Один зевок не станет поводом бить тревогу: система даст о себе знать, если признаки усталости сложатся в устойчивый паттерн. «Контроль усталости» – часть системы ADAS, интегрированной с «Ассистентом движения». Благодаря им «Атом» автоматически остановится, если водитель уснет или ему станет плохо (фото: Егор Алеев/ТАСС)

В рамках тестового пробега машина преодолела 95% пути из Москвы в Казань в режиме автономного вождения. Было подтверждено, что даже в условиях небывалых снегопадов «Атом» на дороге остается стабильным. Это стало возможно благодаря сбалансированной развесовке, а также системе курсовой устойчивости ESC (Electronic Stability Control) (фото: Егор Алеев/ТАСС)

В Нижнекамске прошла презентация электромобиля-гаджета «Атом». Это первое полностью российское подобное авто с запасом хода до 500 км благодаря батарее емкостью 77 кВт*ч и продвинутой системой помощи водителю (фото: Егор Алеев/ТАСС)

Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

В чем уникальность российского маткапитала: сколько за рождение ребенка дают в других странах Материнский капитал – одна из самых узнаваемых и устойчивых мер поддержки семей в России. Подобные программы существуют лишь в ограниченном числе стран мира, а по масштабу, условиям и моменту предоставления российская модель остается практически уникальной. Это не разовая символическая выплата и не растянутая во времени помощь, а крупный целевой ресурс, который семья получает именно тогда, когда он особенно нужен – в момент рождения ребенка.

Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть. Перейти в раздел