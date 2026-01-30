Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.0 комментариев
В России представили электромобиль-гаджет «Атом»
В Нижнекамске прошла презентация электромобиля-гаджета «Атом». Это первое полностью российское подобное авто с запасом хода до 500 км благодаря батарее емкостью 77 кВт*ч и продвинутой системой помощи водителю (фото: Егор Алеев/ТАСС)
В рамках тестового пробега машина преодолела 95% пути из Москвы в Казань в режиме автономного вождения. Было подтверждено, что даже в условиях небывалых снегопадов «Атом» на дороге остается стабильным. Это стало возможно благодаря сбалансированной развесовке, а также системе курсовой устойчивости ESC (Electronic Stability Control) (фото: Егор Алеев/ТАСС)
В «Атоме» используется система мониторинга состояния водителя, которая сигнализирует, если он управляет машиной хуже, чем обычно. Информация с камеры обрабатывается с помощью ML-моделей, определяющих положение лица, мимику и направление взгляда. Один зевок не станет поводом бить тревогу: система даст о себе знать, если признаки усталости сложатся в устойчивый паттерн. «Контроль усталости» – часть системы ADAS, интегрированной с «Ассистентом движения». Благодаря им «Атом» автоматически остановится, если водитель уснет или ему станет плохо (фото: Егор Алеев/ТАСС)
Также выпущено приложение для зарядки электромобилей «Я – Атом», объединяющее данные обо всех зарядных станциях России. Функционал включает поиск и фильтрацию станций, отображение их статуса в режиме реального времени, интеграцию платежных инструментов, мониторинг процесса зарядки, а также запуск и остановку зарядных сессий. Кроме того, приложение поможет построить оптимальный маршрут до выбранной станции. В ближайшее время в приложение добавят возможность бронирования коннекторов и настройки зарядных сессий (фото: Егор Алеев/ТАСС)
Совместно с «Лабораторией Касперского» разработчики «Атома» создали технологию, которая позволяет разграничивать права доступа к электронным блокам электромобиля на уровне приложений. Разработка обеспечивает защиту потока данных, а также корректную работу электромобиля с учетом всех требований безопасности. Кроме того, благодаря технологии OTA (Over-The-Air) программное обеспечение для «Атома» можно будет обновлять без визита в сервисный центр (фото: Егор Алеев/ТАСС)
По словам главы Минпромторга Антона Алиханова, продажи электромобиля могут начаться весной нынешнего года. Коммерческий директор компании «Кама» – производителя «Атома» – Александр Костылев заявил: для закрытой группы предзаказа цена авто составляет 3,9 млн рублей. При покупке в кредит или лизинг действует государственная субсидия в 925 тыс. рублей, что снижает стоимость до 2,9 млн рублей (фото: Максим Богодвид/РИА Новости)