    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе
    Эксперт объяснил повышенное внимание Пашиняна к Зеленскому
    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России
    Мадьяр выдвинул ультиматум по евроинтеграции Украины
    Путин поддержал кандидатуру главы ВС Дагестана Щукина на пост главы республики
    Песков назвал главный приоритет парада Победы
    Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин
    Вынесен на обсуждение ГОСТ на русскую кухню
    Задержаны участники акций устрашения против руководителей Роскомнадзора
    Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    30 апреля 2026, 20:41 • Справки

    Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

    @ z03/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    Магнитные бури в мае 2026 года – прогноз по дням

    По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, май 2026 года ожидается неспокойным. В первой половине месяца прогнозируется одна магнитная буря, а вторая половина будет более напряженной – магнитосфера часто будет находиться в возбужденном состоянии.

    Ниже представлен помесячный прогноз геомагнитной активности по шкале Kp, где ноль–три балла – спокойная магнитосфера, четыре балла – возбужденное состояние, а пять и более баллов – магнитная буря.

    Неблагоприятные дни в мае 2026

    Согласно прогнозу, геомагнитные возмущения в мае 2026 года ожидаются в следующие даты:

    • 7 мая – слабое возмущение (Kp 4, возбужденная магнитосфера). В этот день метеочувствительные люди могут ощутить легкое недомогание.

    • 15–16 мая – самые сильные магнитные бури месяца (Kp 5, магнитная буря). Это пик геомагнитной активности, когда воздействие на самочувствие может быть наиболее заметным.

    • 17–18 мая – нестабильный фон (Kp 4). Буря постепенно затухает, но магнитосфера остается возбужденной.

    • 23 мая – повторное возмущение (Kp 4). Завершающий неблагоприятный период месяца.

    Самые опасные даты месяца – 15 и 16 мая. В эти дни ученые прогнозируют полноценную магнитную бурю уровня G1, которая может влиять не только на самочувствие людей, но и вызывать незначительные сбои в работе спутников и электроприборов.

    Спокойные дни без магнитных бурь

    Большую часть мая 2026 года геомагнитное поле Земли, по предварительным данным, будет спокойным. Это отличная новость для чувствительных к космической погоде людей: планировать дела на большинство дней месяца можно без опасений.

    Спокойные периоды:

    • 1–6 мая

    • 8–14 мая

    • 19–22 мая

    • 24–31 мая (по большинству прогнозов)

    Когда будут самые сильные магнитные бури в мае 2026

    Пик геомагнитной активности в мае 2026 года придется на 15 и 16 мая. В эти дни ученые прогнозируют магнитную бурю с индексом Kp, достигающим 5 баллов. Это соответствует уровню G1 по международной классификации – слабая или умеренная магнитная буря.

    Специалисты Лаборатории солнечной астрономии отмечают, что 15 мая магнитосфера внезапно поднимется до «красного» уровня, а 16 мая ожидается такая же геомагнитная обстановка. В эти дни метеочувствительные люди могут испытывать головные боли, скачки давления, слабость и сонливость. Также возможны незначительные сбои в работе спутников и некоторых электроприборов.

    Что такое магнитные бури и как их измеряют

    Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце и выбросами солнечной плазмы. Когда поток заряженных частиц достигает нашей планеты и взаимодействует с ее магнитосферой, возникают колебания, которые могут влиять на технику и, по мнению некоторых ученых, на самочувствие людей.

    Для измерения интенсивности магнитных бурь используется Кр-индекс (планетарный индекс геомагнитной активности). Шкала Кр варьируется от 0 до 9 баллов.

    Расшифровка показателей:

    • 0–2 балла – спокойная магнитосфера. Геомагнитное поле стабильно, никаких внешних воздействий не ожидается.

    • 3 балла – «зеленый» уровень. Магнитосфера спокойна, даже метеозависимые люди обычно не ощущают дискомфорта.

    • 4 балла – «оранжевый» уровень, возбужденная магнитосфера. Метеозависимые люди могут ощущать легкое недомогание, головные боли, усталость.

    • 5 и более баллов – «красный» уровень, полноценная магнитная буря. Возможны более выраженные симптомы у метеочувствительных людей, а также незначительные сбои в работе электротехники.

    Влияют ли магнитные бури на здоровье человека

    Вопрос о влиянии магнитных бурь на самочувствие человека до сих пор вызывает споры в научном сообществе. С одной стороны, многие люди связывают свои головные боли, слабость и скачки давления с геомагнитной активностью. С другой стороны, строгих научных исследований, подтверждающих прямую причинно-следственную связь для всей популяции, недостаточно.

    Что говорят врачи

    Клинические наблюдения показывают, что во время геомагнитных возмущений некоторые пациенты действительно жалуются на ухудшение самочувствия. Чаще всего среди них – люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, вегетососудистой дистонией, а также пожилые люди и те, кто склонен к тревожности.

    Типичные жалобы в дни магнитных бурь включают: головную боль, скачки артериального давления, слабость, сонливость, раздражительность, а также в отдельных случаях тошноту.

    Почему люди чувствуют ухудшение

    Даже если прямое физическое влияние магнитных бурь на организм не доказано научно, существует несколько правдоподобных объяснений того, почему люди могут чувствовать себя хуже в эти дни.

    Эффект тревожности и самовнушение связаны с тем, что публикации о грядущих магнитных бурях создают информационный фон, который сам по себе может провоцировать тревожность. В результате человек ожидает ухудшения самочувствия и действительно его ощущает – это распространенное явление, известное как эффект ноцебо.

    Периоды геомагнитной активности часто совпадают с резкими изменениями обычной погоды (перепадами атмосферного давления, температуры, влажности), которые сами по себе влияют на метеозависимых людей. Кроме того, ожидание «опасности» в сочетании с изменением привычного ритма жизни (в праздничные дни люди больше устают) может усиливать любые негативные реакции организма.

    Важно отметить: даже если вы не верите в прямое влияние бурь, простые меры профилактики – режим сна, отдых и наблюдение за своим состоянием – помогут чувствовать себя лучше в любые дни.

    Симптомы в дни магнитных бурь – на что обратить внимание

    По отзывам метеочувствительных людей и данным медицинских наблюдений, в периоды геомагнитной активности могут проявляться следующие симптомы:

    • головная боль и головокружение

    • скачки артериального давления

    • тахикардия (учащенное сердцебиение)

    • слабость, быстрая утомляемость

    • сонливость или, наоборот, бессонница

    • раздражительность, тревожность, перепады настроения

    • в отдельных случаях тошнота

    Если вы заметили у себя эти симптомы именно в дни, объявленные неблагоприятными, возможно, ваше тело действительно более чувствительно к изменениям магнитного поля. Однако не стоит списывать любое недомогание только на космическую погоду – причины могут быть самыми разными, от переутомления до обычной простуды.

    Что делать во время магнитных бурь: советы врачей

    Если вы относитесь к числу метеочувствительных людей, в объявленные «опасные дни» (особенно 7, 15–16, 17–18 и 23 мая) стоит придерживаться простых рекомендаций.

    Соблюдайте режим сна. Полноценный 7–8-часовой сон – лучшее лекарство от стресса. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, чтобы не нарушать циркадные ритмы.

    Снизьте физические нагрузки. В дни геомагнитной активности откажитесь от интенсивных тренировок, тяжелой работы. Замените их спокойными прогулками на свежем воздухе – это поможет насытить кровь кислородом и улучшить самочувствие.

    Правильно питайтесь. Исключите из рациона жирное, жареное, острое, а также алкоголь и кофеин – эти продукты создают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Отдайте предпочтение легкой пище, овощам, кашам.

    Пейте достаточно воды. Норма – полтора–два литра чистой воды в день. Обезвоживание усиливает головную боль и общую слабость. А вот от кофе, крепкого чая и энергетиков в дни бурь лучше отказаться.

    Контролируйте давление. Если вы гипертоник, регулярно измеряйте давление и держите под рукой препараты, назначенные врачом. Не занимайтесь самолечением и не начинайте прием новых лекарств без консультации со специалистом.

    Проветривайте комнату. Свежий, прохладный воздух помогает нормализовать сосудистый тонус и улучшает кислородный обмен. Делайте это несколько раз в день.

    Для здоровых людей магнитные бури обычно не представляют серьезной угрозы. Однако если вы почувствовали недомогание, лучше не перенапрягаться и дать себе время на отдых.

    Как подготовиться к магнитным бурям в мае

    Чтобы дискомфорт от геомагнитных возмущений был минимальным, стоит заранее подготовиться к неблагоприятным дням. В мае 2026 года самыми сложными периодами станут 7 мая, 15–16 мая (пик активности) и 23 мая.

    Что можно сделать заранее. Планируйте свои дела на месяц с учетом прогноза. Старайтесь не назначать на неблагоприятные даты важные встречи, переезды, операции, сдачу экзаменов и другие стрессовые события. Заведите дневник самочувствия: отмечайте в нем, как вы себя чувствуете в разные дни, и сопоставляйте с прогнозом магнитных бурь. Это поможет понять, действительно ли вы реагируете на геомагнитную активность или ваше состояние связано с другими причинами. Если у вас есть хронические заболевания (гипертония, мигрень и др.), проверьте аптечку и запаситесь необходимыми препаратами.

    Подготовленный человек легче переносит любые внешние воздействия – как космические, так и бытовые.

    Почему прогноз магнитных бурь может меняться

    Важно понимать: прогноз магнитных бурь – это предварительная оценка вероятности геомагнитных возмущений, а не окончательный приговор. Космическая погода чрезвычайно изменчива. Интенсивность солнечного ветра, наличие и структура корональных выбросов массы могут отличаться от предсказанных моделей.

    Прогнозы могут корректироваться как в сторону усиления, так и в сторону ослабления активности. Именно поэтому самые точные данные появляются за два–три дня до события, а в день самого события возможны оперативные уточнения.

    Главное о магнитных бурях в мае 2026

    Самые опасные даты месяца – 15 и 16 мая (магнитная буря уровня Kp 5). В эти дни метеозависимым людям стоит быть особенно внимательными к своему самочувствию. Также возможны возмущения 7, 17–18 и 23 мая (Kp 4).

    Спокойные периоды: 1–6 мая, 8–14 мая, 19–22 мая, а также большая часть оставшихся дней месяца. На эти даты можно смело планировать активный отдых, поездки и другие важные дела.

    Магнитные бури в мае 2026 года не будут экстремальными. Их максимальный уровень – G1 (слабая или умеренная буря). Это означает, что серьезного влияния на технику и здоровье большинства людей не ожидается.

    Главный риск бурь – не столько их прямое физическое воздействие, сколько психологический эффект. Если вы не будете концентрироваться на предстоящих «опасных днях», а вместо этого примете простые профилактические меры (сон, отдых, прогулки), большая часть неприятных ощущений, скорее всего, обойдет вас стороной.

    Пашинян сообщил об ожидании Зеленского на саммите Армения – ЕС
    В Болгарии призвали разорвать соглашения с Украиной
    ФСБ сообщила о вовлечении россиян в теракты через объявления о быстрых заработках
    В морской пехоте США создали новые боевые подразделения
    ВМФ принял на вооружение тральщик «Полярный»
    Археолог Бутягин рассказал о задержании сотрудницами польских спецслужб
    Апрель в Москве стал самым мокрым в истории

    «Наиболее жесткий сценарий – ценовая война»

    Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК угрожает сильно изменить ситуацию на мировом нефтяном рынке. Среди возможных сценариев есть и резкий обвал цен на нефть, и масштабная ценовая война. О том, что за конфликт предшествовал такому решению ОАЭ и к каким последствиям для рынка и для самого ОПЕК это может привести, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал президент Центра ближневосточных исследований и эксперт НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде. Подробности

    Враги досрочно празднуют победу над президентом Сербии

    По Белграду ходят слухи, будто президенту Сербии Александру Вучичу недолго осталось: Евросоюз его дожал, нашел слабое место, уговорил уйти и выполнить требование уличной оппозиции о досрочных выборах, ради которых студенты периодически ставят сербскую столицу на уши. Как на самом деле? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    ЕС приготовил Зеленскому антикоррупционный ошейник

    Владимир Зеленский не успел отпраздновать решение ЕС о кредите в 90 млрд евро, как перед ним возникла новая проблема – более серьезная, чем вето Венгрии и Словакии. Евросоюз увязал выплаты макрофинансовой помощи Киеву с налоговой и антикоррупционной реформами. Почему Брюссель ужесточает требования к украинскому руководству и сможет ли Зеленский их саботировать? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

