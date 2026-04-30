Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

Tекст: Ольга Никитина

Магнитные бури в мае 2026 года – прогноз по дням

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, май 2026 года ожидается неспокойным. В первой половине месяца прогнозируется одна магнитная буря, а вторая половина будет более напряженной – магнитосфера часто будет находиться в возбужденном состоянии.

Ниже представлен помесячный прогноз геомагнитной активности по шкале Kp, где ноль–три балла – спокойная магнитосфера, четыре балла – возбужденное состояние, а пять и более баллов – магнитная буря.

Неблагоприятные дни в мае 2026

Согласно прогнозу, геомагнитные возмущения в мае 2026 года ожидаются в следующие даты:

7 мая – слабое возмущение (Kp 4, возбужденная магнитосфера). В этот день метеочувствительные люди могут ощутить легкое недомогание.

15–16 мая – самые сильные магнитные бури месяца (Kp 5, магнитная буря). Это пик геомагнитной активности, когда воздействие на самочувствие может быть наиболее заметным.

17–18 мая – нестабильный фон (Kp 4). Буря постепенно затухает, но магнитосфера остается возбужденной.

23 мая – повторное возмущение (Kp 4). Завершающий неблагоприятный период месяца.

Самые опасные даты месяца – 15 и 16 мая. В эти дни ученые прогнозируют полноценную магнитную бурю уровня G1, которая может влиять не только на самочувствие людей, но и вызывать незначительные сбои в работе спутников и электроприборов.

Спокойные дни без магнитных бурь

Большую часть мая 2026 года геомагнитное поле Земли, по предварительным данным, будет спокойным. Это отличная новость для чувствительных к космической погоде людей: планировать дела на большинство дней месяца можно без опасений.

Спокойные периоды:

1–6 мая

8–14 мая

19–22 мая

24–31 мая (по большинству прогнозов)

Когда будут самые сильные магнитные бури в мае 2026

Пик геомагнитной активности в мае 2026 года придется на 15 и 16 мая. В эти дни ученые прогнозируют магнитную бурю с индексом Kp, достигающим 5 баллов. Это соответствует уровню G1 по международной классификации – слабая или умеренная магнитная буря.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии отмечают, что 15 мая магнитосфера внезапно поднимется до «красного» уровня, а 16 мая ожидается такая же геомагнитная обстановка. В эти дни метеочувствительные люди могут испытывать головные боли, скачки давления, слабость и сонливость. Также возможны незначительные сбои в работе спутников и некоторых электроприборов.

Что такое магнитные бури и как их измеряют

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце и выбросами солнечной плазмы. Когда поток заряженных частиц достигает нашей планеты и взаимодействует с ее магнитосферой, возникают колебания, которые могут влиять на технику и, по мнению некоторых ученых, на самочувствие людей.

Для измерения интенсивности магнитных бурь используется Кр-индекс (планетарный индекс геомагнитной активности). Шкала Кр варьируется от 0 до 9 баллов.

Расшифровка показателей:

0–2 балла – спокойная магнитосфера. Геомагнитное поле стабильно, никаких внешних воздействий не ожидается.

– спокойная магнитосфера. Геомагнитное поле стабильно, никаких внешних воздействий не ожидается. 3 балла – «зеленый» уровень. Магнитосфера спокойна, даже метеозависимые люди обычно не ощущают дискомфорта.

– «зеленый» уровень. Магнитосфера спокойна, даже метеозависимые люди обычно не ощущают дискомфорта. 4 балла – «оранжевый» уровень, возбужденная магнитосфера. Метеозависимые люди могут ощущать легкое недомогание, головные боли, усталость.

– «оранжевый» уровень, возбужденная магнитосфера. Метеозависимые люди могут ощущать легкое недомогание, головные боли, усталость. 5 и более баллов – «красный» уровень, полноценная магнитная буря. Возможны более выраженные симптомы у метеочувствительных людей, а также незначительные сбои в работе электротехники.

Влияют ли магнитные бури на здоровье человека

Вопрос о влиянии магнитных бурь на самочувствие человека до сих пор вызывает споры в научном сообществе. С одной стороны, многие люди связывают свои головные боли, слабость и скачки давления с геомагнитной активностью. С другой стороны, строгих научных исследований, подтверждающих прямую причинно-следственную связь для всей популяции, недостаточно.

Что говорят врачи

Клинические наблюдения показывают, что во время геомагнитных возмущений некоторые пациенты действительно жалуются на ухудшение самочувствия. Чаще всего среди них – люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, вегетососудистой дистонией, а также пожилые люди и те, кто склонен к тревожности.

Типичные жалобы в дни магнитных бурь включают: головную боль, скачки артериального давления, слабость, сонливость, раздражительность, а также в отдельных случаях тошноту.

Почему люди чувствуют ухудшение

Даже если прямое физическое влияние магнитных бурь на организм не доказано научно, существует несколько правдоподобных объяснений того, почему люди могут чувствовать себя хуже в эти дни.

Эффект тревожности и самовнушение связаны с тем, что публикации о грядущих магнитных бурях создают информационный фон, который сам по себе может провоцировать тревожность. В результате человек ожидает ухудшения самочувствия и действительно его ощущает – это распространенное явление, известное как эффект ноцебо.

Периоды геомагнитной активности часто совпадают с резкими изменениями обычной погоды (перепадами атмосферного давления, температуры, влажности), которые сами по себе влияют на метеозависимых людей. Кроме того, ожидание «опасности» в сочетании с изменением привычного ритма жизни (в праздничные дни люди больше устают) может усиливать любые негативные реакции организма.

Важно отметить: даже если вы не верите в прямое влияние бурь, простые меры профилактики – режим сна, отдых и наблюдение за своим состоянием – помогут чувствовать себя лучше в любые дни.

Симптомы в дни магнитных бурь – на что обратить внимание

По отзывам метеочувствительных людей и данным медицинских наблюдений, в периоды геомагнитной активности могут проявляться следующие симптомы:

головная боль и головокружение

скачки артериального давления

тахикардия (учащенное сердцебиение)

слабость, быстрая утомляемость

сонливость или, наоборот, бессонница

раздражительность, тревожность, перепады настроения

в отдельных случаях тошнота

Если вы заметили у себя эти симптомы именно в дни, объявленные неблагоприятными, возможно, ваше тело действительно более чувствительно к изменениям магнитного поля. Однако не стоит списывать любое недомогание только на космическую погоду – причины могут быть самыми разными, от переутомления до обычной простуды.

Что делать во время магнитных бурь: советы врачей

Если вы относитесь к числу метеочувствительных людей, в объявленные «опасные дни» (особенно 7, 15–16, 17–18 и 23 мая) стоит придерживаться простых рекомендаций.

Соблюдайте режим сна. Полноценный 7–8-часовой сон – лучшее лекарство от стресса. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, чтобы не нарушать циркадные ритмы.

Снизьте физические нагрузки. В дни геомагнитной активности откажитесь от интенсивных тренировок, тяжелой работы. Замените их спокойными прогулками на свежем воздухе – это поможет насытить кровь кислородом и улучшить самочувствие.

Правильно питайтесь. Исключите из рациона жирное, жареное, острое, а также алкоголь и кофеин – эти продукты создают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Отдайте предпочтение легкой пище, овощам, кашам.

Пейте достаточно воды. Норма – полтора–два литра чистой воды в день. Обезвоживание усиливает головную боль и общую слабость. А вот от кофе, крепкого чая и энергетиков в дни бурь лучше отказаться.

Контролируйте давление. Если вы гипертоник, регулярно измеряйте давление и держите под рукой препараты, назначенные врачом. Не занимайтесь самолечением и не начинайте прием новых лекарств без консультации со специалистом.

Проветривайте комнату. Свежий, прохладный воздух помогает нормализовать сосудистый тонус и улучшает кислородный обмен. Делайте это несколько раз в день.

Для здоровых людей магнитные бури обычно не представляют серьезной угрозы. Однако если вы почувствовали недомогание, лучше не перенапрягаться и дать себе время на отдых.

Как подготовиться к магнитным бурям в мае

Чтобы дискомфорт от геомагнитных возмущений был минимальным, стоит заранее подготовиться к неблагоприятным дням. В мае 2026 года самыми сложными периодами станут 7 мая, 15–16 мая (пик активности) и 23 мая.

Что можно сделать заранее. Планируйте свои дела на месяц с учетом прогноза. Старайтесь не назначать на неблагоприятные даты важные встречи, переезды, операции, сдачу экзаменов и другие стрессовые события. Заведите дневник самочувствия: отмечайте в нем, как вы себя чувствуете в разные дни, и сопоставляйте с прогнозом магнитных бурь. Это поможет понять, действительно ли вы реагируете на геомагнитную активность или ваше состояние связано с другими причинами. Если у вас есть хронические заболевания (гипертония, мигрень и др.), проверьте аптечку и запаситесь необходимыми препаратами.

Подготовленный человек легче переносит любые внешние воздействия – как космические, так и бытовые.

Почему прогноз магнитных бурь может меняться

Важно понимать: прогноз магнитных бурь – это предварительная оценка вероятности геомагнитных возмущений, а не окончательный приговор. Космическая погода чрезвычайно изменчива. Интенсивность солнечного ветра, наличие и структура корональных выбросов массы могут отличаться от предсказанных моделей.

Прогнозы могут корректироваться как в сторону усиления, так и в сторону ослабления активности. Именно поэтому самые точные данные появляются за два–три дня до события, а в день самого события возможны оперативные уточнения.

Главное о магнитных бурях в мае 2026

Самые опасные даты месяца – 15 и 16 мая (магнитная буря уровня Kp 5). В эти дни метеозависимым людям стоит быть особенно внимательными к своему самочувствию. Также возможны возмущения 7, 17–18 и 23 мая (Kp 4).

Спокойные периоды: 1–6 мая, 8–14 мая, 19–22 мая, а также большая часть оставшихся дней месяца. На эти даты можно смело планировать активный отдых, поездки и другие важные дела.

Магнитные бури в мае 2026 года не будут экстремальными. Их максимальный уровень – G1 (слабая или умеренная буря). Это означает, что серьезного влияния на технику и здоровье большинства людей не ожидается.

Главный риск бурь – не столько их прямое физическое воздействие, сколько психологический эффект. Если вы не будете концентрироваться на предстоящих «опасных днях», а вместо этого примете простые профилактические меры (сон, отдых, прогулки), большая часть неприятных ощущений, скорее всего, обойдет вас стороной.