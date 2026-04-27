Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

Tекст: Ольга Никитина

Какие законы вступают в силу с 1 мая 2026 года в России

С 1 мая 2026 года в России вступает в силу сразу несколько важных законодательных изменений. Они касаются маркировки товаров в системе «Честный знак», правил вывоза золота, порядка списания налоговых долгов и тарифов Системы быстрых платежей. Также с мая меняются правила выплат пенсий и детских пособий, а с 22 мая – условия назначения единого пособия для многодетных семей. Ниже разбираем каждое изменение подробно.

Пенсии в мае 2026: график выплат и кому повысят

Когда придут пенсии за май 2026 года

Из-за майских праздников график выплат пенсий сдвигается. Пенсионеры, которые обычно получают пенсию через банк с 1-го по 4-е число месяца, получат деньги досрочно – до 30 апреля. Это касается всех видов пенсий: страховых, социальных, накопительных, по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты Социального фонда, они также будут перечислены досрочно. Никаких заявлений подавать не нужно – процесс автоматический.

Начиная с 5 мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику. Пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат деньги за май в привычные для себя даты. Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 2–3 мая. С этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения. Доставка пенсий по почте продлится до 25 мая.

Кому повысят пенсию с 1 мая

Стандартно бессрочную надбавку получат все пенсионеры, которым в апреле 2026 года исполнилось 80 лет. С мая они начнут получать двойную фиксированную выплату к страховой пенсии – 19 169,38 рубля. Пенсию повысят в беззаявительном порядке – обращаться в Социальный фонд не нужно. Эта прибавка распространяется только на получателей страховой пенсии.

Если пенсионер получил в апреле первую группу инвалидности, ему также (со дня установления группы) будет произведен перерасчет размера фиксированной выплаты – она будет выплачиваться в двойном размере.

Детские пособия в мае 2026: новые правила и даты выплат

Когда выплатят детские пособия за май

Социальный фонд предупредил, что 29–30 апреля перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти до 3 мая включительно. В список входят:

единое пособие на детей до 17 лет и по беременности;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям;

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Досрочно средства перечислят семьям, которые выбрали безналичную выплату через банк. Если пособие доставляет почта, выплата пройдет в мае и продлится до 25-го числа по графику работы отделений «Почты России» в каждом регионе.

Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, средства в мае будут перечислены по стандартному графику 5 мая.

Новые правила единого пособия с 22 мая 2026 года

С 22 мая 2026 года вступает в силу важное изменение в правилах назначения единого пособия для многодетных семей (с тремя и более детьми). Поправка направлена на сохранение права на единое пособие в случае небольшого превышения доходов.

Раньше, если среднедушевой доход семьи был выше регионального прожиточного минимума даже на несколько копеек, это лишало семью права на выплату. Теперь, если превышение составляет не более 10%, семья сохраняет право на пособие еще на 12 месяцев. В этом случае размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Кроме того, Социальный фонд автоматически пересмотрит отказы, вынесенные с января 2026 года, которые подпадают под новые нормы. Семьям не придется повторно обращаться – о решении уведомят через портал «Госуслуги».

Финансовые изменения с 1 мая 2026 года: что важно для кошелька

Почему в мае невыгодно брать отпуск

В мае 2026 года всего 19 рабочих дней (при 40-часовой рабочей неделе – 151 час). Это один из самых коротких рабочих месяцев в году. Для работников на окладе это означает, что стоимость одного рабочего дня в мае будет выше, чем в других месяцах. А отпускные, по закону, считаются исходя из среднего заработка за год (29,3 дня в месяц). В результате каждый день отпуска в мае оплачивается значительно ниже, чем рабочий день.

Пример: при окладе 100 тыс. рублей стоимость одного рабочего дня в мае составит около 5,3 тыс. рублей, а один день отпуска – около 3,4 тыс. рублей. Разница существенная. Выгоднее брать отпуск в месяцы с большим количеством рабочих дней: апрель (22 дня), июль (23 дня), сентябрь (22 дня), октябрь (22 дня), декабрь (22 дня).

Новые комиссии и правила переводов (СБП)

С 1 мая 2026 года в Системе быстрых платежей вводятся новые тарифы. Переводы между физическими лицами остаются бесплатными. Комиссия вводится для переводов с участием бизнеса: от физлиц к юрлицам, ИП и самозанятым, а также в обратном направлении и между самими компаниями. Размер комиссии – от пяти копеек до трех рублей за операцию.

Отдельно устанавливается фиксированная комиссия шесть рублей за трансграничные переводы между физическими лицами (зачисление остается бесплатным).

Запрет на вывоз золота из России с 1 мая 2026 года

С 1 мая 2026 года вводится запрет на вывоз из России аффинированного (очищенного) золота в слитках весом более 100 граммов. Запрет распространяется на физических лиц, компании и индивидуальных предпринимателей.

Разрешен вывоз в следующих случаях:

в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через воздушные пункты пропуска в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также в аэропорту Кневичи (Владивосток) при наличии разрешительного документа Федеральной пробирной палаты;

в государства, не входящие в ЕАЭС, через те же воздушные пункты пропуска при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты.

Маркировка товаров с 1 мая 2026: что изменится для покупателей

С 1 мая 2026 года система обязательной маркировки «Честный знак» расширяется на новые товарные группы.

Какие товары попадают под обязательную маркировку:

радиоэлектронная продукция (смартфоны, ноутбуки, лампы, розетки, выключатели, светильники);

кондитерские изделия (круассаны, рулеты, торты, пирожные). Исключение – изделия со сроком хранения до пяти суток, они от маркировки освобождаются;

строительные материалы (цемент, гипс, сухие смеси, герметики и другие в индивидуальной упаковке).

Участники оборота этих товаров обязаны наносить средства идентификации и передавать данные в систему «Честный знак». В отношении масложировой продукции и растительных масел вводится прямой запрет на розничную продажу, если в системе отсутствуют сведения об их маркировке.

Товары, введенные в оборот до 1 мая, можно будет реализовывать до конца срока годности без перемаркировки.

Налоги и долги: новые правила списания задолженности

С 1 мая 2026 года Федеральная налоговая служба формализует порядок списания налоговых задолженностей, которые невозможно взыскать (например, из-за истечения срока давности или невозможности установить должника). Механизм теперь распространяется не только на федеральные, но и на региональные и местные налоги (для последних требуется решение властей субъекта или муниципалитета).

Одновременно с ноября 2025 года ФНС получила право на внесудебное взыскание подтвержденных долгов физических лиц и самозанятых. Это ускоряет процедуру и усиливает контроль за состоянием Единого налогового счета.

Главное об изменениях с 1 мая 2026 года – кратко

Пенсии: пенсионеры 80+ лет начнут получать двойную фиксированную выплату (19 169,38 рубля). Пенсии за май для получателей через банк с датой 1–4 мая придут досрочно – до 30 апреля. Получатели через почту – по обычному графику с 2–3 мая по 25 мая.

Детские пособия: единое пособие и пособие по уходу до полутора лет для неработающих перечислят 29–30 апреля. Выплата из маткапитала – 5 мая.

Единое пособие для многодетных: с 22 мая семьи с тремя и более детьми сохранят право на пособие, если доход превышает прожиточный минимум не более чем на 10%. Выплата составит 50% ПМ.

Отпуск в мае: невыгоден из-за 19 рабочих дней – отпускные будут ниже зарплаты. Лучше брать отпуск в апреле, июле, сентябре, октябре или декабре.

Запрет на вывоз золота: с 1 мая запрещен вывоз аффинированного золота в слитках весом более 100 граммов для всех категорий граждан и организаций (с ограниченными исключениями).

Маркировка товаров: с 1 мая обязательная маркировка вводится для электроники, кондитерских изделий и строительных материалов. Товары без маркировки продавать запрещено.

Налоги: ФНС формализует порядок списания безнадежных долгов по региональным и местным налогам, а также усиливает контроль через внесудебное взыскание.