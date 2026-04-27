    Словении помешали показать европейцам выход из НАТО
    Юшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов
    Песков сообщил о регулярных докладах Путину об атаках на российские регионы
    Суверенитет в эпоху мирового шторма. Что Путин знал еще в 2000 году
    Путин: Трудности временны, а Россия вечна
    Освобождены сумское Таратутино и Ильичовка в ДНР
    Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива
    МИД назвал причину вызова посла Германии
    На Рижский вокзал Москвы не нашлось покупателей
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем России нужна Индонезия

    Индонезия была поставлена Трампом в ситуацию выбора: сохранить лояльность США, но скатиться в экономический кризис, или договориться с Россией. Индонезия выбрала второе. Теперь ее примеру могут последовать и другие страны.

    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    27 апреля 2026, 15:06 • Справки

    Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    Какие законы вступают в силу с 1 мая 2026 года в России

    С 1 мая 2026 года в России вступает в силу сразу несколько важных законодательных изменений. Они касаются маркировки товаров в системе «Честный знак», правил вывоза золота, порядка списания налоговых долгов и тарифов Системы быстрых платежей. Также с мая меняются правила выплат пенсий и детских пособий, а с 22 мая – условия назначения единого пособия для многодетных семей. Ниже разбираем каждое изменение подробно.

    Пенсии в мае 2026: график выплат и кому повысят

    Когда придут пенсии за май 2026 года

    Из-за майских праздников график выплат пенсий сдвигается. Пенсионеры, которые обычно получают пенсию через банк с 1-го по 4-е число месяца, получат деньги досрочно – до 30 апреля. Это касается всех видов пенсий: страховых, социальных, накопительных, по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты Социального фонда, они также будут перечислены досрочно. Никаких заявлений подавать не нужно – процесс автоматический.

    Начиная с 5 мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику. Пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат деньги за май в привычные для себя даты. Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 2–3 мая. С этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения. Доставка пенсий по почте продлится до 25 мая.

    Кому повысят пенсию с 1 мая

    Стандартно бессрочную надбавку получат все пенсионеры, которым в апреле 2026 года исполнилось 80 лет. С мая они начнут получать двойную фиксированную выплату к страховой пенсии – 19 169,38 рубля. Пенсию повысят в беззаявительном порядке – обращаться в Социальный фонд не нужно. Эта прибавка распространяется только на получателей страховой пенсии.

    Если пенсионер получил в апреле первую группу инвалидности, ему также (со дня установления группы) будет произведен перерасчет размера фиксированной выплаты – она будет выплачиваться в двойном размере.

    Детские пособия в мае 2026: новые правила и даты выплат

    Когда выплатят детские пособия за май

    Социальный фонд предупредил, что 29–30 апреля перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти до 3 мая включительно. В список входят:

    • единое пособие на детей до 17 лет и по беременности;

    • ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям;

    • ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

    Досрочно средства перечислят семьям, которые выбрали безналичную выплату через банк. Если пособие доставляет почта, выплата пройдет в мае и продлится до 25-го числа по графику работы отделений «Почты России» в каждом регионе.

    Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, средства в мае будут перечислены по стандартному графику 5 мая.

    Новые правила единого пособия с 22 мая 2026 года

    С 22 мая 2026 года вступает в силу важное изменение в правилах назначения единого пособия для многодетных семей (с тремя и более детьми). Поправка направлена на сохранение права на единое пособие в случае небольшого превышения доходов.

    Раньше, если среднедушевой доход семьи был выше регионального прожиточного минимума даже на несколько копеек, это лишало семью права на выплату. Теперь, если превышение составляет не более 10%, семья сохраняет право на пособие еще на 12 месяцев. В этом случае размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка.

    Кроме того, Социальный фонд автоматически пересмотрит отказы, вынесенные с января 2026 года, которые подпадают под новые нормы. Семьям не придется повторно обращаться – о решении уведомят через портал «Госуслуги».

    Финансовые изменения с 1 мая 2026 года: что важно для кошелька

    Почему в мае невыгодно брать отпуск

    В мае 2026 года всего 19 рабочих дней (при 40-часовой рабочей неделе – 151 час). Это один из самых коротких рабочих месяцев в году. Для работников на окладе это означает, что стоимость одного рабочего дня в мае будет выше, чем в других месяцах. А отпускные, по закону, считаются исходя из среднего заработка за год (29,3 дня в месяц). В результате каждый день отпуска в мае оплачивается значительно ниже, чем рабочий день.

    Пример: при окладе 100 тыс. рублей стоимость одного рабочего дня в мае составит около 5,3 тыс. рублей, а один день отпуска – около 3,4 тыс. рублей. Разница существенная. Выгоднее брать отпуск в месяцы с большим количеством рабочих дней: апрель (22 дня), июль (23 дня), сентябрь (22 дня), октябрь (22 дня), декабрь (22 дня).

    Новые комиссии и правила переводов (СБП)

    С 1 мая 2026 года в Системе быстрых платежей вводятся новые тарифы. Переводы между физическими лицами остаются бесплатными. Комиссия вводится для переводов с участием бизнеса: от физлиц к юрлицам, ИП и самозанятым, а также в обратном направлении и между самими компаниями. Размер комиссии – от пяти копеек до трех рублей за операцию.

    Отдельно устанавливается фиксированная комиссия шесть рублей за трансграничные переводы между физическими лицами (зачисление остается бесплатным).

    Запрет на вывоз золота из России с 1 мая 2026 года

    С 1 мая 2026 года вводится запрет на вывоз из России аффинированного (очищенного) золота в слитках весом более 100 граммов. Запрет распространяется на физических лиц, компании и индивидуальных предпринимателей.

    Разрешен вывоз в следующих случаях:

    • в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через воздушные пункты пропуска в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также в аэропорту Кневичи (Владивосток) при наличии разрешительного документа Федеральной пробирной палаты;

    • в государства, не входящие в ЕАЭС, через те же воздушные пункты пропуска при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты.

    Маркировка товаров с 1 мая 2026: что изменится для покупателей

    С 1 мая 2026 года система обязательной маркировки «Честный знак» расширяется на новые товарные группы.

    Какие товары попадают под обязательную маркировку:

    • радиоэлектронная продукция (смартфоны, ноутбуки, лампы, розетки, выключатели, светильники);

    • кондитерские изделия (круассаны, рулеты, торты, пирожные). Исключение – изделия со сроком хранения до пяти суток, они от маркировки освобождаются;

    • строительные материалы (цемент, гипс, сухие смеси, герметики и другие в индивидуальной упаковке).

    Участники оборота этих товаров обязаны наносить средства идентификации и передавать данные в систему «Честный знак». В отношении масложировой продукции и растительных масел вводится прямой запрет на розничную продажу, если в системе отсутствуют сведения об их маркировке.

    Товары, введенные в оборот до 1 мая, можно будет реализовывать до конца срока годности без перемаркировки.

    Налоги и долги: новые правила списания задолженности

    С 1 мая 2026 года Федеральная налоговая служба формализует порядок списания налоговых задолженностей, которые невозможно взыскать (например, из-за истечения срока давности или невозможности установить должника). Механизм теперь распространяется не только на федеральные, но и на региональные и местные налоги (для последних требуется решение властей субъекта или муниципалитета).

    Одновременно с ноября 2025 года ФНС получила право на внесудебное взыскание подтвержденных долгов физических лиц и самозанятых. Это ускоряет процедуру и усиливает контроль за состоянием Единого налогового счета.

    Главное об изменениях с 1 мая 2026 года – кратко

    Пенсии: пенсионеры 80+ лет начнут получать двойную фиксированную выплату (19 169,38 рубля). Пенсии за май для получателей через банк с датой 1–4 мая придут досрочно – до 30 апреля. Получатели через почту – по обычному графику с 2–3 мая по 25 мая.

    Детские пособия: единое пособие и пособие по уходу до полутора лет для неработающих перечислят 29–30 апреля. Выплата из маткапитала – 5 мая.

    Единое пособие для многодетных: с 22 мая семьи с тремя и более детьми сохранят право на пособие, если доход превышает прожиточный минимум не более чем на 10%. Выплата составит 50% ПМ.

    Отпуск в мае: невыгоден из-за 19 рабочих дней – отпускные будут ниже зарплаты. Лучше брать отпуск в апреле, июле, сентябре, октябре или декабре.

    Запрет на вывоз золота: с 1 мая запрещен вывоз аффинированного золота в слитках весом более 100 граммов для всех категорий граждан и организаций (с ограниченными исключениями).

    Маркировка товаров: с 1 мая обязательная маркировка вводится для электроники, кондитерских изделий и строительных материалов. Товары без маркировки продавать запрещено.

    Налоги: ФНС формализует порядок списания безнадежных долгов по региональным и местным налогам, а также усиливает контроль через внесудебное взыскание.

    Иранский кризис создает новое значение Северного морского пути

    Неожиданный сигнал пришел из Южной Кореи: эта страна готовит закон об арктическом судоходстве, иначе говоря, о Северном морском пути России. Что означает это решение для Москвы, Пекина и Вашингтона – и почему перед нами важный эпизод геополитического соперничества России и Запада? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Словении помешали показать европейцам выход из НАТО

    В маленькой Словении большой политический кризис. Конфигурация власти, которая создавалась по итогам прошедших месяц назад выборов, внезапно обрушилась: ситуация патовая, парламент в тупике, ни у кого нет большинства. Но кризис этот рукотворный: так Брюссель защитил НАТО от начала распада. Точнее, отсрочил его. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

