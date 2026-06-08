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    8 июня 2026, 21:15 • Справки

    Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

    Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату
    @ Global Look Press

    Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу - и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

    С 1 января 2026 года в России вступил в силу федеральный закон от 13.07.2024 № 179-ФЗ «О ежегодной семейной выплате гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей». Закон предусматривает возврат части уплаченного НДФЛ работающим родителям, чей среднедушевой доход не превышает установленного порога.

    Что такое семейный налоговый кешбэк

    Семейный налоговый кешбэк, или семейная налоговая выплата, - это ежегодный возврат государством части налога на доходы физических лиц (НДФЛ) работающим родителям с двумя и более детьми. Механизм действует следующим образом: стандартная ставка НДФЛ составляет 13%, тогда как для семей с детьми, соответствующих критериям программы, государство фактически обеспечивает применение льготной ставки 6%. Разница в размере 7% от налогооблагаемой базы возвращается в виде разовой выплаты по итогам года.

    Расчётом и перечислением семейного налогового кешбэка занимается Социальный фонд России (СФР), а не налоговая служба. Работодатель как налоговый агент продолжает удерживать НДФЛ в штатном режиме - перерасчёт производится СФР по итогам года. Выплата защищена от принудительного списания в счёт требований кредиторов. На реализацию меры в 2026 году из федерального бюджета выделено около 119 млрд рублей. По расчётам Минтруда, поддержкой воспользуются около 4 млн семей, в которых воспитывается почти 11 млн детей.

    Кто имеет право на получение семейной налоговой выплаты

    Право на семейный налоговый кешбэк имеют граждане РФ при одновременном выполнении следующих условий:

    • Наличие двух и более детей - родных, усыновлённых, находящихся под опекой или попечительством. Дети должны быть гражданами РФ и постоянно проживать на территории России. Учитываются несовершеннолетние дети, а также дети до 23 лет, если они обучаются по очной форме в образовательной организации (вуз, колледж, техникум).

    • Гражданство РФ и постоянное проживание в России - условие распространяется как на родителей (опекунов, попечителей, усыновителей), так и на детей.

    • Статус налогового резидента - заявитель должен находиться на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев и уплачивать НДФЛ по ставке 13% с официальных доходов.

    • Среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания за год, предшествующий году подачи заявления.

    • Отсутствие задолженности по алиментам, лишения родительских прав, заключения под стражу, нахождения в розыске или на принудительном лечении, отбывания наказания в виде лишения свободы.

    Рекомендуется заблаговременно проверить наличие алиментной задолженности через портал Госуслуг и устранить её до подачи заявления: непогашенная задолженность является безусловным основанием для отказа.

    Кто не может получить семейный налоговый кешбэк

    Выплата предназначена исключительно для тех, кто уплачивает НДФЛ по ставке 13%. Следующие категории граждан не формируют базу для получения кешбэка, даже при наличии детей и соответствии критерию по доходу:

    • Самозанятые (плательщики налога на профессиональный доход). Они платят НПД по ставкам 4% или 6%, но не НДФЛ по ставке 13%. Если у самозанятого нет иных официальных доходов, облагаемых НДФЛ, право на выплату не возникает.

    • ИП на УСН, патенте или иных специальных налоговых режимах без уплаты НДФЛ.

    • Граждане, работающие неофициально («в серую»), - выплата назначается только по суммам фактически уплаченного НДФЛ.

    • Граждане, получающие исключительно социальные пособия без официальной занятости.

    Действует правило нулевого дохода, аналогичное применяемому при назначении единого пособия: если один из супругов не имеет официальных доходов без уважительной причины, в выплате будет отказано всей семье. Уважительными причинами считаются: декретный отпуск, уход за ребёнком до 1,5 лет, уход за инвалидом, статус многодетного родителя и ряд иных обстоятельств, предусмотренных законодательством.

    Как рассчитать среднедушевой доход для получения кешбэка

    Состав семьи для расчёта:

    • родители (оба либо один при отсутствии второго), опекуны, попечители, усыновители;

    • дети до 18 лет;

    • дети до 23 лет, обучающиеся по очной форме.

    Не включаются в состав семьи: бабушки, дедушки, иные родственники, даже совместно проживающие, а также дети, состоящие в браке.

    В совокупный доход семьи включаются: заработная плата (до вычета налогов), премии, надбавки, пенсии, стипендии, пособия (в том числе ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком до 1,5 лет). Не учитываются материнский капитал и единовременные социальные выплаты.

    Формула расчёта среднедушевого дохода:

    Общий доход семьи за год-  поделить на 12 месяцев - поделить на количество членов семьи.

    Пример расчёта: семья из 4 человек в Московской области. Отец зарабатывает 720 000 руб. в год, мать - 480 000 руб., пособия на детей - 180 000 руб. Совокупный годовой доход - 1 380 000 руб. Среднемесячный доход - 115 000 руб. Среднедушевой доход - 28 750 руб. Прожиточный минимум трудоспособного населения в Московской области на 2025 год - 21 039 руб. Порог 1,5 ПМ - 31 559 руб. Поскольку 28 750 руб. < 31 559 руб., семья имеет право на семейную налоговую выплату.

    Размер семейного налогового кешбэка: сколько можно получить

    Государство возвращает разницу между фактически уплаченным НДФЛ по ставке 13% и суммой налога по льготной ставке 6%, то есть 7% от совокупного налогооблагаемого дохода семьи за год. По оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, диапазон выплат составляет ориентировочно от 56 000 до 189 000 рублей в год. Конкретная сумма зависит от размера официального дохода и численности семьи.

    Формула расчёта суммы кешбэка:

    Сумма НДФЛ по ставке 13% минус сумма НДФЛ по ставке 6% = Сумма к возврату

    Пример: семья из 4 человек с совокупным годовым доходом 900 000 руб. Налог по ставке 13% - 117 000 руб. Налог по ставке 6% - 54 000 руб. Сумма возврата - 63 000 рублей.

    Для получения семейной налоговой выплаты необходимо:

    1. Рассчитать среднедушевой доход семьи за предыдущий год и убедиться, что он не превышает 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

    2. Убедиться в отсутствии имущества, превышающего установленный ценз (подробнее - в разделе об имущественных ограничениях).

    3. Проверить отсутствие задолженностей по алиментам и иных ограничений через портал Госуслуг.

    4. Подать заявление в Социальный фонд России в период с 1 июня по 1 октября года, следующего за отчётным. Заявление за 2025 год принимается с 1 июня по 1 октября 2026 года.

    5. Выбрать способ подачи: через портал Госуслуг (электронно), в отделении СФР лично или через МФЦ по месту постоянной, временной регистрации или фактического проживания.

    6. Дождаться решения фонда. СФР запросит необходимые сведения по межведомственным каналам из ФНС, Росреестра и иных ведомств. При необходимости фонд может запросить дополнительные документы у заявителя.

    7. Получить выплату на банковский счёт, указанный в заявлении. Решение принимается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления (срок может быть продлён до 20 рабочих дней при запросе сведений), а перечисление производится в течение 5 рабочих дней после положительного решения.

    Сроки подачи заявления

    Заявление на семейную налоговую выплату подаётся ежегодно. Первый приём заявлений - с 1 июня по 1 октября 2026 года (за 2025 год). В аналогичные сроки 2027 года можно будет обратиться за выплатой за 2026 год.

    Пропуск установленного срока означает утрату права на получение выплаты за соответствующий год - перенос на следующий период законом не предусмотрен.

    Имущественные ограничения: кому откажут

    При назначении семейной налоговой выплаты СФР проверяет не только уровень доходов, но и имущественную обеспеченность семьи. Применяются критерии, аналогичные правилам единого пособия. Так, в общем случае семья может владеть:

    • одной квартирой (любой площади) либо при наличии нескольких объектов - с ограничением не более 24 кв. м общей площади на каждого члена семьи;

    • одним жилым домом (любой площади) либо при наличии нескольких - с ограничением не более 40 кв. м на каждого члена семьи;

    • одним автомобилем (мощностью до 250 л. с.), одним мотоциклом и одним гаражом или машино-местом;

    • земельными участками общей площадью до 0,25 га в городе и до 1 га в сельской местности.

    Фактически государство оценивает не только текущий доход, но и общую модель потребления и владения активами. Поскольку решение принимает Социальный фонд, а не налоговый орган, подход к проверке носит в большей степени оценочный, чем формальный, характер. Это означает, что неточности в данных или неполная информация о составе имущества могут стать основанием для отказа.

    Точный перечень учитываемого имущества и нормативы площади утверждены постановлением правительства РФ от 27.12.2025 № 2173. Перед подачей заявления рекомендуется проверить сведения об имуществе всех членов семьи на портале Госуслуг.

    Основания для отказа и порядок обжалования

    Наиболее распространённые основания для отказа в назначении семейного налогового кешбэка:

    • Среднедушевой доход семьи превышает 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

    • В семье только один ребёнок или дети не подпадают под возрастные и статусные условия (старше 23 лет, обучаются заочно и т. д.).

    • Родитель не уплачивал НДФЛ по ставке 13%: работал неофициально, являлся самозанятым без иных облагаемых доходов, получал только пособия.

    • Один из супругов не имел официальных доходов без уважительной причины.

    • Имущество семьи превышает установленный ценз.

    • Заявление подано после 1 октября соответствующего года.

    • Ошибки в документах: несовпадение данных о детях, браке, месте жительства или банковских реквизитах.

    • Выявлены заведомо ложные сведения - сокрытие части доходов, фиктивная регистрация детей.

    Если семья считает отказ необоснованным, порядок действий следующий:

    1. Запросить в СФР письменное обоснование принятого решения.

    2. Проверить корректность данных, переданных ФНС в СФР (данные о доходах доступны в личном кабинете на сайте ФНС nalog.gov.ru).

    3. При обнаружении ошибки на стороне ведомств - подать жалобу в вышестоящий орган СФР.

    4. В случае отказа в удовлетворении жалобы - обратиться в суд.

    Наиболее частая причина ошибочных отказов - некорректная передача данных о доходах из ФНС или неучёт изменений в составе семьи. Своевременная актуализация сведений на Госуслугах снижает риск подобных ситуаций.

    Особенности процедуры в 2026 году

    • Получение семейной налоговой выплаты не лишает права на стандартные налоговые вычеты на детей по НДФЛ. Обе меры поддержки применяются независимо друг от друга.

    • СФР получает сведения о доходах, налогах и составе семьи по межведомственным каналам из ФНС, Росреестра, ГИБДД и других ведомств без участия заявителя. Дополнительные документы запрашиваются только при необходимости.

    • Семейный налоговый кешбэк перечисляется одним платежом по итогам года, а не ежемесячно.

    • Выплата, как и другие меры социальной поддержки, не может быть взыскана кредиторами в счёт погашения долгов.

    • Граждане, усыновившие детей или оформившие опеку, пользуются теми же правами, что и родные родители.

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