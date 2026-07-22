Этническая преступность потеряет прописку в России

Tекст: Андрей Резчиков

Во вторник Госдума приняла во втором и третьем чтениях инициативу об ужесточении наказаний для иностранцев. Количество статей в КоАП РФ, предполагающих принудительную депортацию, выросло с 22 до 45. Теперь к их числу относятся неповиновение правоохранительным органам, мелкое хулиганство и дискриминация других граждан.

Депортация также грозит за участие в несанкционированных митингах и публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны. Строгие меры коснутся и лиц, демонстрирующих запрещенную символику или дискредитирующих действия ВС РФ. Кроме того, существенно повышаются штрафы за незаконную работу и нарушение режима пребывания.

Отдельно Госдума приняла закон о запрете на выдачу гражданства иностранцам с судимостью. Вне зависимости от тяжести правонарушения оно будет основанием для отказа в получении разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ). Норма касается абсолютно любых преступлений, совершенных как на территории России, так и за ее пределами.

Кроме того, мигранты, достигшие 14-летнего возраста, обязаны принести в территориальные органы МВД справку об отсутствии судимости. Ее должны выдать в стране происхождения не ранее чем за три месяца до подачи заявления на РВП или ВНЖ в России. Лица, совершившие преступление, должны предоставить соответствующий подтверждающий документ.

Исключение касается иностранцев, не достигших 14 лет, признанных беженцами либо получивших политическое или временное убежище. Также речь идет о служащих по контракту в российской армии или участвовавших в боевых действиях в их составе.

Комментируя принятые нормы, председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что Россия ждет законопослушных людей, уважающих местные традиции и законы. По его словам, работа над миграционным законодательством идет уже около года, и новые решения призваны закрыть оставшиеся лазейки для нарушителей.

Закон о расширении оснований для выдворения вступит в силу через 90 дней после опубликования, а запрет легализации судимых граждан – через 180, что связано с необходимостью скорректировать внутренние регламенты МВД.

«Принятые законы – это вполне логичная и обоснованная реакция на печальную реальность. Многие мигранты считают нормой крайне развязное поведение за пределами своей страны», – сказал Кирилл Кабанов, член Совета при президенте по правам человека (СПЧ), председатель Национального антикоррупционного комитета.

«То есть это не сиюминутная депутатская идея, а результат долгих обсуждений и консультаций со всеми уровнями власти», – пояснил эксперт. По его мнению, одним из наиболее важных нововведений является норма, согласно которой решение о депортации в отношении «провинившегося» становится безальтернативным.

«Фактически таковые дела выходят из поля зрения судов, для которых это означает значительную разгрузку.

К тому же зачастую нарушители обходили заслуженное наказание путем давления на жалость представителей закона, что позволило многим сохранить право на пребывание в России», – подчеркивает он.

Тем не менее запрет на выдачу гражданства, ВНЖ и РВП лицам с непогашенной судимостью, по мнению Кабанова, нуждается в отдельной и тщательной проработке. «Пророссийских граждан на Украине или в Прибалтике часто подводят под трибунал за то, что они отстаивали честь нашей страны», – напоминает собеседник.

«Под эту безальтернативную норму такие люди попадать не должны. Здесь нужны и разъяснения Верховного суда, и отдельные указы. А для всех остальных злостных нарушителей закон ставит стену. Раньше даже лица с «погашенными» судимостями получали гражданство, что приводило к ситуациям, когда многолетние насильники, например, могли свободно налаживать быт в нашей стране», – объяснил Кабанов.

В свою очередь член Общественной палаты, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев добавил, что расширение перечня статей с выдворением формирует то, чего давно требовало общество – режим нулевой толерантности к правонарушениям со стороны иностранных граждан.

«Здесь важен новый правовой принцип, который пока, к сожалению, прямо не прописан, но должен быть осмыслен: сам по себе миграционный статус должен становиться отягчающим обстоятельством при совершении преступления. Нам не нужна этническая преступность», – сказал Григорьев.

«Принятые депутатами поправки – это не просто реакция на текущую ситуацию, а выверенный и стратегически необходимый шаг для всего российского общества.

Расширение перечня статей, предполагающих обязательную депортацию, по сути, облегчит работу правоохранительных органов и в перспективе качественно изменит состав иностранных граждан в нашей стране», – считает Олег Иванников, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса МВД.

Ключевой момент, подчеркивает эксперт, в том, что эти меры направлены на прямое снижение тревожности в обществе. «Когда качество и уровень образования мигрантов станут высокими, автоматически снимутся вопросы бытовой ксенофобии. Образованные, культурные работники не вызывают в обществе того отторжения, которое провоцируют те, кто не желает уважать местные традиции и законы», – пояснил собеседник.

В рамках новых норм эксперт отдельно отметил два важных аспекта. «Первый касается двухлетнего переходного периода для украинцев по справкам о судимости. Это не бюрократическая слабость, а прагматичное решение, связанное с проведением СВО и вхождением новых регионов в состав России», – уточняет он.

«Логика подразумевает, что за эти два года территории в заявленных границах будут полностью очищены от украинских националистов, и все проживающие там граждане начнут получать российские документы. Что касается остальных мигрантов, в том числе 14-летних, новый закон посылает четкий сигнал: если человек намерен работать в России, он должен подготовить весь пакет документов, включая справки о несудимости, на родине, где сейчас для этого создаются все условия», – рассуждает Иванников.

Принципиально важно и расширение полномочий пограничных служб ФСБ, которые теперь могут инициировать выдворение за «выяснение отношений» на границе.

«Данная норма завязана не только на миграцию, но и на борьбу с терроризмом. Многие проникают на территорию России под видом трудовых мигрантов, вводя в заблуждение погранслужбу относительно своих занятий», – добавил спикер.

По мнению Кабанова, рост полномочий ФСБ также будет способствовать снижению коррупции в миграционной сфере. «В системе пограничной службы любой контакт жестко фиксируется. Кроме того, сам факт безальтернативного выдворения не оставляет поля для торга», – пояснил спикер.

Григорьев, однако, отметил, что в вопросах инициирования силовыми структурами депортации за неповиновение нужен баланс. «Этот процесс обязан фиксироваться, он не должен превращаться в произвол. Защита от превышения полномочий обязательна, но и выполнение законного требования – безусловно», – считает эксперт.

По его словам, именно такие меры действительно снижают тревожность в обществе. «Россияне должны четко понимать: их безопасность и их интересы были и остаются на первом месте. Это естественно, и это та норма, к которой мы шли очень долго», – резюмирует Григорьев.