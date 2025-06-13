В МВД перешли к отбору полезных для России мигрантов

Tекст: Олег Исайченко

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что не работающие и не обучающиеся в вузах мигранты должны покинуть Россию. Еще одним основанием для депортации, по его мнению, является отсутствие у иностранца дактилоскопических данных. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале официального представителя ведомства Ирины Волк.

Как отметил Колокольцев, для «системного противодействия преступности среди мигрантов» необходимо работать «на упреждение». Глава МВД добавил, что уже принятые по данному направлению меры важно освещать, чтобы «подчеркивать неотвратимость наказания для виновных».

«На улице и в жилом секторе не должно быть нелегально пребывающих мигрантов. Те, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку и не приносит пользы для российского общества, должны покинуть нашу страну», – подчеркнул министр.

Отдельное внимание в ведомстве уделяют проблемам, которые связы с детьми мигрантов. Так, выступая в Госдуме, замглавы МВД Игорь Зубов отметил, что в настоящее время в стране находится свыше 638 тыс. детей иностранных граждан, значительная часть которых не учатся, пишет ТАСС. Только в Москве пребывают более 80 тыс. несовершеннолетних, и лишь 25 тыс. из них получают какое-либо образование.

Кроме того, в стране активно обсуждаются проблемы изучения мигрантами и их детьми русского языка. Систему контроля знаний пытаются адаптировать к вызовам нового времени. Так, замглавы Минобрнауки Константин Могилевский рассказал, что с 2026 года способы тестирования навыков иностранцев заметно преобразятся.

По его словам, экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ будет проводиться с использованием компьютерных и дистанционных технологий. В настоящий момент в режиме опытной эксплуатации находится ИИ-платформа, разработанная Томским государственным университетом совместно с «Яндексом». Точность оценки знаний мигрантов составляет 87%.

При этом проблема мигрантов имеет и внешнеполитическое измерение. Так, недавно МИД Узбекистана потребовал относиться с уважением к выходцам из страны на территории России. Поводом к заявлению стали «несанкционированные проверки» иностранных граждан. Официальный представитель дипведомства РФ Мария Захарова пообещала рассмотреть ноту Ташкента.

«Прежде всего хотели бы подчеркнуть, что с Узбекистаном нас связывают прочные отношения союзничества и всеобъемлющего стратегического партнерства, и ко всем темам наших двусторонних связей мы подходим под этим углом зрения», – прокомментировала она ситуацию для другого материала ТАСС.

«Строгость последних заявлений представителей МВД о необходимости ужесточения контроля над мигрантами связана с тем, что в скором времени в России завершится правовой режим амнистии для иностранцев, нарушивших наше законодательство. Произойдет это уже 10 сентября», – сказал член СПЧ Кирилл Кабанов.

«Соответственно, на то, чтобы привести свои документы в порядок, у этих граждан осталось несколько месяцев. Это небольшой срок, за который нужно многое успеть. Поэтому ведомство и выступило с соответствующим заявлением. В какой-то степени это предупреждение для иностранцев, своего рода призыв легализоваться в срочном порядке», – уточняет он.

«Обнародование статистики по детям мигрантов, которые живут в России, но не учатся в школах – закономерное развитие данной логики. Родителям важно помнить, что ненадлежащее воспитание сыновей и дочерей также может стать основанием для высылки. Им также следует уделять развитию и становлению ребят больше внимания», – отмечает собеседник.

«Подчеркну: в нашей стране уже выстроена система конкретных норм и правил, которые должны соблюдать мигранты.

Многого от них не требуется: нужно работать или учиться, знать русский язык, уважать законы РФ. То есть рамки правомерного пребывания иностранцев описаны крайне детально и понятно», – акцентирует член СПЧ.

«Если человек не считает нужным соблюдать предписанное, у нас остается только один выход – организовать процедуру депортации. Это нормальная практика, которой придерживаются все здравомыслящие государства. Соответственно, и правительствам Центральной Азии необходимо понимать, что у России есть право выстраивать нормы пребывания иностранцев на своей территории», – добавляет он.

«Конечно, заявления со стороны постсоветских республик, направленные на критику нашего миграционного законодательства, звучат регулярно. Часто с их помощью ведется дипломатическая игра с Западом. Путем уколов в сторону Москвы они хотят угодить США или ЕС. Поэтому в данной сфере России важно сосредоточиться на собственных интересах. Принятый нами вектор работы верный, и мы будем его продолжать», – подчеркивает Кабанов.

Россия долгое время выступала в качестве реципиента рабочей силы на постсоветском пространстве,

напоминает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «В какой-то степени это наша историческая роль», – поясняет он.

«Вокруг этого выстраивались экономики целых регионов, а сформированные в прошлом связи сильны и по сей день. Это характерно не только для Центральной Азии, но и для государств Кавказа, например, Армении или Азербайджана. Выстроенные «потоки» людей между нашими государствами – это, в том числе, и элемент мягкой силы», – считает собеседник.

«Поэтому подходить к его регулированию стоит аккуратно, без перегибов. В этом плане контакты с Узбекистаном во многом являются позитивными. Действительно, Ташкент выпустил соответствующую ноту, в которой выразил недовольство происходящими проверками. Однако у России есть свои доводы и основания для проведения таких проверок», – рассуждает эксперт.

«В свою очередь Узбекистан в целом демонстрирует заинтересованность в поддержании тесных контактов с Россией.

Страна приглашает наши университеты к себе – там открывается большое число филиалов отечественных ВУЗов», – говорит он.

«Это говорит о том, что Ташкент пытается взрастить будущее поколение граждан, которое будет тесно взаимодействовать с Москвой. Соответственно, нам важно помнить о том, что именно нас объединяет. Необходим открытый и доверительный диалог, в котором все стороны готовы учитывать интересы друг друга, включая вопросы безопасности», – заключил Ткаченко.