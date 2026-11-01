  • Новость часаНовак заявил о появлении российского дизеля на европейском рынке
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой кризис повлиял на израильский эксперимент

    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

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    1 ноября 2026, 13:25 • Новости дня

    В Госдуме сочли уморительными слова Зеленского о появлении России

    Шеремет назвал уморительными слова Зеленского о появлении России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал уморительной версию Владимира Зеленского о появлении России.

    Зеленский – это пример «необразованного и невежественного человека», который прорвался к власти, сказал парламентарий, передает РИА «Новости».

    «Его уморительные умозаключения ставят здравомыслящих людей в тупик, вызывая громкий нервический смех. Не удивлюсь, если для него что Киевская Русь, что Хазарский каганат – все едино», – заявил Шеремет.

    Ранее Зеленский назвал Украину наследницей Киевской Руси и отметил, что Украина существовала, когда России «еще и в помине не было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава крымского парламента Владимир Константинов назвал псевдоисторической версией и «побрехеньками» слова Владимира Зеленского о появлении Украины раньше России.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление Владимира Зеленского псевдоисторическими бреднями.

    31 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    В Крыму сочли «побрехеньками» заявление Киева о появлении России

    Глава парламента Крыма Константинов ответил на заявление Киева о России

    В Крыму сочли «побрехеньками» заявление Киева о появлении России
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал псевдоисторической версией и «побрехеньками» слова Владимира Зеленского о том, что Украина якобы появилась раньше России.

    «Для обозначения таких псевдоисторических версий есть подходящее украинское словечко: „побрехеньки“ (вранье). Но такие побрехеньки втюхиваются несчастному населению бывшей Украины уже не одну сотню лет», – заявил Константинов.

    По его словам, риторика киевского режима пропитана расизмом и воинствующей ксенофобией, передает РИА «Новости».

    «Зеленский бы еще о глобусе Украины рассказал», – сыронизировал глава парламента.

    Ранее Зеленский назвал Украину наследницей Киевской Руси, при этом он отождествил Украину с Киевской Русью, подчеркнув, что Украина существовала, когда России «еще и в помине не было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова назвала псевдоисторическими бреднями слова Владимира Зеленского о появлении Украины раньше России.

    Владимир Константинов заявил о сколачивании Владимиром Зеленским баснословного состояния на украинском конфликте.

    До этого Владимир Константинов назвал спекуляции главы киевского режима на теме Крыма показателем мышления негодяя.

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    31 октября 2026, 21:04 • Новости дня
    Лавров назвал санкции и арест активов подрывом международной торговли

    МИД: Лавров на заседании G20 осудил перехват торговых судов и санкции

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров на заседании министров иностранных дел стран G20 в американской Атланте заявил о деструктивных действиях, подрывающих международную торговлю, включая санкции и перехваты судов, сообщило Министерство иностранных дел.

    Сергей Лавров на заседании министров иностранных дел стран G20 дал комплексную оценку факторам глобальной напряженности в ключевых сферах мировой экономики.

    «С нашей стороны акцентирована важность укрепления многополярного миропорядка, реформирования системы экономического управления, противодействия недобросовестной конкуренции и неоколониальным практикам», – сообщили в МИД.

    В министерстве добавили, что Москва подчеркнула объединительный характер инициативы президента Владимира Путина о формировании Большого Евразийского партнерства.

    Отмечается, что в ходе заседания под председательством США прошла предметная дискуссия по широкому кругу актуальных международных проблем с учетом взаимосвязи экономических вызовов и геополитической нестабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель министра иностранных дел Александр Панкин назвал нерациональным нежелание некоторых делегаций делать совместное фото с Лавровым на встрече G20 в Атланте.

    Лавров провел серию двусторонних встреч с иностранными коллегами.

    В МИД заявили, что Россия на встрече глав МИД G20 в США подтвердила нацеленность оставаться ведущим поставщиком энергоресурсов, продовольствия и удобрений для нуждающихся стран.

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    1 ноября 2026, 11:25 • Видео
    Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

    Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    1 ноября 2026, 05:08 • Новости дня
    Пушилин назвал условие прекращения военных преступлений ВСУ

    Пушилин назвал победу России концом военных преступлений ВСУ

    Пушилин назвал условие прекращения военных преступлений ВСУ
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что победа России является единственной возможностью прекратить военные преступления украинской армии, включая использование военнопленных в качестве смертников.

    «Конечно, здесь нужно только побеждать быстрее, это единственная возможность прекратить подобного рода преступления, в том числе военные, которые нарушают международные нормы права», – сказал Пушилин ТАСС.

    Он отметил, что использование украинской стороной российских военнопленных в качестве смертников является серьезным военным преступлением и нарушением гуманитарного права.

    По его словам, обнародованные факты подобных действий Киева традиционно остаются без внимания международных СМИ, общественности и правозащитных организаций.

    Пушилин подчеркнул, что Россия не совершает ничего подобного, однако к ней находят поводы «прицепиться» на фоне полного молчания о действиях Украины, что свидетельствует о политике двойных и тройных стандартов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Пушилин также заявил о предстоящих крупных сражениях за полное освобождение ДНР. В четверг он сообщил о продолжении боев на добропольском направлении.

    В марте правозащитники рассказали о пытках российских военнопленных со стороны гражданских медиков на Украине.

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    31 октября 2026, 20:54 • Новости дня
    В МИД отреагировали на страх делегаций фотографироваться с Лавровым на G20

    Замглавы МИД Панкин осудил отказ делегаций G20 фотографироваться с Лавровым

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Александр Панкин заявил, что нежелание некоторых делегаций делать совместное фото с главой МИД Сергеем Лавровым на встрече G20 в американской Атланте является нерациональным и неконструктивным шагом.

    Панкин отметил, что Россия остается открытой к любым контактам и вопросам в рациональном ключе, несмотря на нежелание некоторых политиков делать совместное фото, передает «Вести».

    «Есть ряд делегаций, которые боятся подходить, боятся становиться в одну картинку с министром… Вот это нерационально и неконструктивно», – сказал Панкин.

    Замглавы МИД также подчеркнул, что участники совещания в Атланте сошлись во мнении о необходимости решения мировых конфликтов исключительно дипломатическими путями. Он добавил, что силовой метод не позволит одержать победу ни в одной войне.

    Организаторы встречи глав МИД стран G20 в Атланте отменили традиционное совместное фото из-за отказа некоторых участников фотографироваться с Лавровым.

    СМИ отмечали, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль оказался в позорной ситуации из-за решения отказаться от совместного фотографирования.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев также прокомментировал отмену совместного фото на встрече министров иностранных дел стран G20 в США.

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    1 ноября 2026, 02:10 • Новости дня
    Число пенсионеров в России превысило 40,5 млн человек

    Число пенсионеров в России превысило 40,5 млн

    Число пенсионеров в России превысило 40,5 млн человек
    @ Oksana Korol/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    По состоянию на 1 сентября текущего года количество состоящих на учете в Социальном фонде российских пенсионеров составило более 40,5 млн человек.

    Точная численность пенсионеров на учете в системе Соцфонда по состоянию на 1 сентября составила 40,519 млн человек, передает РИА «Новости».

    Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в сентябре 2026 года составил 25 469 рублей. За аналогичный период прошлого года работающие и неработающие пенсионеры в среднем получали 23 520 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-премьер Голикова сообщила о доле граждан старше 65 лет в стране на уровне 18%.

    Юрист Одинцов назвал условия для наследования пенсионных накоплений.

    Глава Соцфонда Чирков анонсировал рост средней пенсии россиян до 30 тыс. рублей.

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    31 октября 2026, 22:51 • Новости дня
    В ночь на Хеллоуин на Земле неожиданно началась магнитная буря

    ИКИ РАН: В ночь на Хеллоуин на Земле началась магнитная буря уровня G2

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на Хеллоуин на Земле неожиданно началась планетарная магнитная буря уровня G2, вызвавшая полярные сияния высшего уровня, сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    «Мягко говоря, неожиданно. Менее часа назад началась, началась планетарная магнитная буря уровня G2. После более чем суток борьбы с плазмой из корональной дыры, магнитосфера видимо, просто устала. Ночь на Хеллоуин получается неожиданно жаркой», – сказано в Telegram-канале лаборатории ИКИ РАН.

    После более чем суток воздействия плазмы из корональной дыры на Землю над территорией России зафиксировали полярные сияния высшего уровня интенсивности – 10 из 10, добавили специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили об отсутствии прогноза магнитной бури в выходные. В пятницу ученые ожидали начала магнитной бури на Земле в ночь на 31 октября. В четверг на планете спрогнозировали магнитную бурю из-за влияния второй корональной дыры.

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    1 ноября 2026, 00:55 • Новости дня
    Российская армия освободила 39 населенных пунктов в зоне СВО за октябрь

    ВС России за октябрь освободили 39 населенных пунктов в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России в течение октября взяли под контроль 39 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, большая часть которых расположена в Харьковской области.

    С 1 по 31 октября под контроль российских войск перешли 18 населенных пунктов в Харьковской области, десять – в Запорожской области, семь – в ДНР, три – в Сумской области и один – в Днепропетровской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны России.

    На Харьковскую и Запорожскую области пришлось около 72% от общего числа освобожденных территорий – 28 населенных пунктов. Почти половину месячного результата составили 18 населенных пунктов Харьковской области.

    Президент Владимир Путин 16 октября отмечал положительную динамику в действиях российских группировок войск. Он заявил, что наступление идет по всей линии фронта.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее сообщил, что с 1 сентября российские войска взяли под контроль 92 населенных пункта и более 1800 квадратных километров территории. Основные усилия Объединенной группировки сосредоточены на освобождении Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВС России освободили Общее в Запорожской области, Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области.

    В октябре российские войска за сутки взяли под контроль восемь населенных пунктов.

    В августе подразделения российской армии установили контроль над 32 населенными пунктами в Харьковской области и ДНР.

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    1 ноября 2026, 06:19 • Новости дня
    Суд заочно арестовал бывшего замначальника генштаба ВСУ за обстрелы Донбасса

    Суд Москвы заочно арестовал экс-замначальника генштаба ВСУ Артеменко

    Суд заочно арестовал бывшего замначальника генштаба ВСУ за обстрелы Донбасса
    @ Минобороны Ураины

    Tекст: Катерина Туманова

    Суд в Москве вынес решение о заочном аресте бывшего заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артура Артеменко по делу о применении запрещенных методов ведения войны в Донбассе.

    По версии следствия, с февраля 2017 года по июль 2019 года Артур Артеменко приказывал украинским военным обстреливать населенные пункты в Донбассе. В результате его действий пострадали и погибли 222 человека, включая 17 детей, передает РИА «Новости».

    В отношении бывшего военного руководителя расследуется уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинение в совершении данного преступления.

    Ранее стало известно, что МВД России объявило Артеменко в розыск по уголовной статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представитель СК Светлана Петренко сообщила о приговоре двум боевикам ВСУ за нападение на Курскую область. Летом СК России завел уголовное дело после удара ВСУ по пассажирскому автобусу в ДНР. В июле Верховный суд республики назначил высшую меру наказания четырем командирам ВСУ за преступления против мирных жителей Мариуполя.

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    31 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    МИД: Россия на G20 подтвердила статус ведущего поставщика энергоресурсов

    Tекст: Вера Басилая

    Россия на встрече глав МИД G20 в США подтвердила нацеленность оставаться ведущим поставщиком энергоресурсов, продовольствия и удобрений для нуждающихся стран, заявили в МИД.

    «Подтвердили нацеленность России оставаться надежным торговым партнером, ведущим поставщиком энергоресурсов, продовольствия и удобрений для широкого круга нуждающихся стран», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    В ведомстве также отметили весомый транспортно-логистический потенциал России, включая расширение возможностей Северного морского пути.

    «Подчеркнули объединительный характер инициативы президента Российской Федерации Владимира Путина о формировании Большого Евразийского партнерства, а также усилий по выстраиванию общей архитектуры безопасности в Евразии», – заключили в МИД.

    Россия акцентировала важность укрепления многополярного миропорядка, реформирования системы экономического управления, противодействия недобросовестной конкуренции и неоколониальным практикам.

    Совещание глав внешнеполитических ведомств стран G20 под американским председательством проходило в Атланте 30–31 октября. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МИД Сергей Лавров провел серию двусторонних встреч с иностранными коллегами на полях совещания министров иностранных дел стран G20 в американской Атланте.

    В пятницу Сергей Лавров провел переговоры с Тосимицу Мотэги.

    Также в пятницу Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии в Атланте и заявил о нарушении Вашингтоном принципов многосторонней дипломатии из-за единоличного приглашения Польши в G20.

    Лавров назвал прагматичной деловой договоренностью поставки дизеля в США.

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    31 октября 2026, 15:13 • Новости дня
    Ирландский журналист высмеял слова главы МИД ФРГ об отношениях с Россией

    Репортер Боуз раскритиковал слова главы МИД ФРГ Вадефуля об отношениях с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля об отношениях с Россией.

    Ирландский журналист Чей Боуз отреагировал на слова министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля о том, что нельзя направлять Москве неправильные сигналы о дружбе, передает РИА «Новости».

    «Единственный ложный сигнал, который вы когда-либо могли бы послать, – так это о вашем стремлении к миру», – написал Боуз в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о непринадлежности России к западной семье.

    В пятницу журналист Чей Боуз назвал важным заявление президента Владимира Путина о готовности России к войне с Западом. До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о сомнениях в когнитивных способностях Йоханна Вадефуля из-за слов об отсутствии ценностей у Москвы.

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    31 октября 2026, 16:49 • Новости дня
    В Госдуме напомнили о вступающих в силу 1 ноября законах

    Депутат Госдумы Говырин рассказал о перерасчете пенсий с 1 ноября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин рассказал об изменениях в торговле и правилах перерасчета пенсионных выплат, которые вступают в силу с 1 ноября.

    В Госдуме напомнили об изменениях в ряде законов, которые вступают в силу с 1 ноября. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин.

    В частности, с 1 ноября в российской торговле появится больше сведений о происхождении отдельных товаров, а пенсионные выплаты пересчитают по индивидуальным основаниям.

    «Для молочной продукции со сроком годности свыше 40 суток начнут указывать номер производственной партии. В одну партию входят товары с одинаковым кодом и датой выпуска, произведенные или ввезенные одним участником оборота. Связь партии с упаковками позволит проследить конкретный выпуск на пути к магазину», – заявил Говырин.

    Он отметил, что для продукции со сроком годности до 40 суток этот порядок начнет действовать весной 2027 года. Кроме того, для растворимых кофейных напитков введут новый ГОСТ, а маркировка растительных масел перейдет на поэкземплярный учет.

    Депутат добавил, что для граждан, достигших 80 лет, общеустановленная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличится с 9584 до 19169 рублей. К ней назначается надбавка на уход в размере 1413,86 рубля, причем наличие оформленного ухаживающего лица не требуется, а перерасчет проводится автоматически со дня рождения. Также пересчитают профессиональные доплаты для бывших членов летных экипажей и работников угольной промышленности.

    Парламентарий уточнил, что пенсионерам, которым банк обычно перечисляет деньги 4 ноября, выплата автоматически поступит 3 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца некоторым категориям граждан назначили автоматическую прибавку к пенсии в ноябре.

    Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила о включении в состав пенсии выплаты по уходу за гражданами старше 80 лет. До этого период ухода за человеком старшего возраста разрешили зачесть в страховой стаж ухаживающего.

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    1 ноября 2026, 01:27 • Новости дня
    Служащие в ВСУ женщины призвали Зеленского вернуть их в мирную жизнь

    Служащие в ВСУ женщины попросили Зеленского вернуть их в мирную жизнь

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о том, что проходящие службу в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) женщины обращаются к Владимиру Зеленскому с призывами вернуть их к мирной жизни.

    «Тенденция увеличения женщин на линии боевого соприкосновения хоть и небольшая, но действует на регулярной основе. Сейчас наши разведорганы фиксируют все большее и большее присутствие женщин на линии боевого соприкосновения», – рассказал он ТАСС.

    Марочко отметил, что в украинских пабликах уже появляются обращения украинских женщин, которые до службы были на гражданских профессиях. Они просят Зеленского вернуть их обратно – в мирную жизнь.

    «Но я глубоко сомневаюсь, что их мобилизация на фронт проходит без участия Зеленского», – сказал эксперт.

    Он добавил, что из-за нехватки личного состава командование ВСУ отправляет женщин гражданских профессий для участия в боях у Славянска и Краматорска в ДНР. Они служат стрелками, операторами противотанковых управляемых ракет и механиками-водителями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о возможности принудительного призыва женщин на военную службу.

    Марочко в июле сообщил об отправке украинским командованием насильно мобилизованных солдат в район Славянска и Краматорска. Тогда же женщина возглавила роту украинской армии из-за нехватки мужчин.

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    1 ноября 2026, 05:55 • Новости дня
    Граждане ФРГ стали лидерами среди европейцев по запросу убежища в России

    МВД: Граждане ФРГ чаще других европейцев просили убежище в России

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала 2026 года в России чаще всего просили временное убежище граждане Германии среди представителей стран Европейского союза.

    С января по сентябрь 2026 года ходатайства о предоставлении временного убежища в России подали 49 граждан Германии, что стало наибольшим показателем среди иностранцев из стран Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

    Второе и третье места по числу обращений заняли граждане Латвии (36 человек) и Литвы (12). За убежищем также обращались граждане Италии и Эстонии (по 7 человек), Франции (6), Болгарии и Чехии (по 4) и Греции (3).

    Граждане ФРГ удерживают лидирующие позиции не первый год. В 2025 году они подали 93 заявления, в 2024-м – 116, а в 2023 году – 111.

    В общей сложности за три квартала 2026 года за предоставлением убежища в России обратились 3 802 иностранца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре проживающие в ФРГ россияне заинтересовались участием в госпрограмме по переселению в Россию.

    В августе посольство России в Берлине сообщило о росте интереса соотечественников к возвращению из Германии.

    В мае генконсул России Черкашин рассказал о значительном росте спроса на переезд в Россию среди жителей Австрии и Германии.

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    1 ноября 2026, 06:45 • Новости дня
    В Черногории назвали экономическим самоубийством введение виз для россиян

    Политик Кнежевич: Введение виз с РФ – самоубийство для Черногории

    Tекст: Катерина Туманова

    Введение властями Черногории виз для граждан России с 1 ноября является экономическим самоубийством, заявил председатель Демократической народной партии Милан Кнежевич.

    «Речь идет об экономическом самоубийстве Черногории в тот момент, когда весь мир ожидает геополитических изменений», – заявил политик РИА «Новости».

    Он отметил, что Черногория решила продолжить антироссийскую политику, от которой ущерб понесет не Россия, а те, кто эту политику проводит.

    По словам Кнежевича, введение виз ставит под угрозу туристический сезон и ВВП страны. Кроме того, Россия может ответить равноценными мерами и ввести визы для граждан Черногории.

    Политик добавил, что Черногория, следуя инструкциям Запада, решила вести «воображаемую войну» с Россией, которая веками была ее союзником, а по сути, страна воюет сама с собой.

    «Мы по инструкциям коллективного Запада или, лучше сказать, спецслужб, решили с Россией, государством, которое было нашим многовековым защитником и союзником, вести воображаемую войну, а по сути, воюем сами с собой», – отметил Кнежевич.

    По данным статистики, в 2025 году граждане России совершили 203 тыс. въездов в Черногорию, что составило 8% от всех въездов иностранцев. В июле посольство России заявило, что введение виз доказывает зависимость Подгорицы от зарубежных покровителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду консульский департамент МИД России напомнил о введении визового режима с Черногорией с 1 ноября. На прошлой неделе Российский союз туриндустрии назвал ориентировочную стоимость въездной визы для взрослых граждан России в 35 евро.

    Посольство России в Подгорице сообщило о росте количества прибывших в Черногорию россиян перед введением визового режима.

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    31 октября 2026, 15:06 • Новости дня
    Президент ЦАР предложил России проекты по малой электрогенерации

    Президент ЦАР Туадера предложил России проекты по малой электрогенерации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство Центральноафриканской Республики (ЦАР) рассчитывает на реализацию совместных с Россией проектов в энергетике и прорабатывает систему гарантий для инвесторов, заявил президент страны Фостен-Арканж Туадера.

    ЦАР рассчитывает на совместные с Россией проекты по малой электрогенерации. Об этом в интервью ТАСС заявил лидер страны Фостен-Арканж Туадера.

    По словам главы государства, у республики уже подготовлена дорожная карта в энергетической сфере. Фостен-Арканж Туадера выразил надежду на реализацию совместных проектов по созданию объектов малой электрогенерации в отдаленных регионах ЦАР, которые лишены стабильного электроснабжения.

    «Кроме того, мы прорабатываем вопрос о гарантиях для российских инвесторов, поскольку без четких и стабильных правил игры крупный капитал не придет к нам», – сказал Туадера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера также сообщил о планах привлечь инвесторов из России к освоению месторождений полезных ископаемых.

    Накануне президент России Владимир Путин провел встречу с лидером африканского государства. Сам Туадера планировал уделить особое внимание вопросам экономического партнерства на переговорах с российским лидером.

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