Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. И столь трудно измеримые чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.0 комментариев
В Госдуме сочли уморительными слова Зеленского о появлении России
Шеремет назвал уморительными слова Зеленского о появлении России
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал уморительной версию Владимира Зеленского о появлении России.
Зеленский – это пример «необразованного и невежественного человека», который прорвался к власти, сказал парламентарий, передает РИА «Новости».
«Его уморительные умозаключения ставят здравомыслящих людей в тупик, вызывая громкий нервический смех. Не удивлюсь, если для него что Киевская Русь, что Хазарский каганат – все едино», – заявил Шеремет.
Ранее Зеленский назвал Украину наследницей Киевской Руси и отметил, что Украина существовала, когда России «еще и в помине не было».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава крымского парламента Владимир Константинов назвал псевдоисторической версией и «побрехеньками» слова Владимира Зеленского о появлении Украины раньше России.
В среду официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление Владимира Зеленского псевдоисторическими бреднями.