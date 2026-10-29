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Пушилин заявил о продолжении боев на добропольском направлении
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Доброполья не означает прекращения боев на этом участке фронта, так как российским войскам предстоит зачистить соседние населенные пункты.
Пушилин заявил, что освобождение Доброполья не поставило точку в боях на этом участке фронта, передает ТАСС.
«На добропольском направлении точка еще не поставлена. Рядом есть населенные пункты, которые находятся под контролем противника, и еще предстоит их освобождение и зачистка, и это только до выхода на границу», – рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
В середине октября начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Доброполья и Алексеево-Дружковки подразделениями группировки войск «Центр».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава ДНР Денис Пушилин сообщил о сохранении множества горячих точек на линии фронта.
В среду Пушилин заявил о масштабности предстоящих боев за освобождение Славянско-Краматорской агломерации.
В понедельник руководитель региона рассказал о наступлении российских войск практически на всех направлениях.