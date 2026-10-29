Tекст: Дмитрий Зубарев

Пушилин заявил, что освобождение Доброполья не поставило точку в боях на этом участке фронта, передает ТАСС.

«На добропольском направлении точка еще не поставлена. Рядом есть населенные пункты, которые находятся под контролем противника, и еще предстоит их освобождение и зачистка, и это только до выхода на границу», – рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

В середине октября начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Доброполья и Алексеево-Дружковки подразделениями группировки войск «Центр».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава ДНР Денис Пушилин сообщил о сохранении множества горячих точек на линии фронта.

В среду Пушилин заявил о масштабности предстоящих боев за освобождение Славянско-Краматорской агломерации.

В понедельник руководитель региона рассказал о наступлении российских войск практически на всех направлениях.