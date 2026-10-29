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Над Калужской областью уничтожили 170 беспилотников
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 170 беспилотных летательных аппаратов над территорией Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«За вчерашний вечер и минувшую ночь над территорией Калужской области силами ПВО уничтожены 170 БПЛА», – сообщил глава региона в Max.
Шапша добавил, что на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские силы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников над Калужской областью.
Во вторник средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат над окраиной Калуги.
В понедельник военные ликвидировали восемь украинских дронов над территорией региона.