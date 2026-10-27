Омбудсмен Украины Ивановская заявила о праве врачей не лечить русскоязычных

Tекст: Дмитрий Зубарев

Медики могут предоставлять услуги на другом языке только при обоюдном желании, поскольку граждане страны не обязаны знать другие языки, кроме украинского, передает ТАСС.

«Ко мне много кто обращается, например, из числа медиков, которые говорят, что не готовы предоставлять услуги русскоязычному пациенту. Я говорю, что это уже вопрос морали», – заявила Ивановская.

Она подчеркнула, что по закону об обеспечении функционирования украинского языка как государственного обслуживание на другом языке возможно исключительно по желанию врача. Омбудсмен добавила, что граждане Украины не обязаны владеть какими-либо языками, кроме государственного.

С 2014 года на Украине ведется политика открытого вытеснения русского языка. В 2019 году был принят закон, существенно ограничивший использование русского языка и языков национальных меньшинств в стране. Местные власти вводят полные запреты на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы и музыку, а также запрещают изучение русского языка в школах и вузах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская обратилась в главный офис Google из-за русскоязычной выдачи результатов поиска.

Ранее омбудсмен пригрозила штрафовать родителей школьников за использование русского языка в чатах с учителями.

Также уполномоченный выступила за увеличение в десять раз санкций за нарушение языкового законодательства.