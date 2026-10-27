Франция решила не восполнять стратегические запасы дизельного топлива

Politico: Франция решила не восполнять стратегические запасы дизеля

Tекст: Игорь Иножарский

Французское правительство намерено освободить дистрибьюторов от обязанности восстанавливать стратегические запасы дизеля, пишет Politico.

В начале октября премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил о выделении 10 млн баррелей дизельного топлива из стратегических резервов с 1 ноября. Эта мера должна снизить цены на заправках на 12–18 центов за литр, поскольку топливо было закуплено по средней цене 28 центов за литр.

Изначально предполагалось, что у компаний будет год на восполнение запасов. Однако, по информации издания, после консультаций с отраслью правительство решило отказаться от этого требования. Причиной стали опасения, что закупка по текущим высоким рыночным ценам приведет к новому скачку стоимости топлива на заправках.

Кроме того, потребление дизеля во Франции ежегодно снижается из-за перехода автомобилистов на бензиновые и электрические машины. Выделенные 10 млн баррелей составляют пятую часть стратегических запасов дизельного топлива страны, которые должны обеспечивать трехмесячное потребление.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Елисейский дворец заручился обязательствами Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна о регулярных поставках сотен тысяч тонн дизельного топлива. В начале месяца страны «Большой семерки» приняли решение о высвобождении из стратегических резервов до 100 млн баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизельным горючим. В прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин на фоне массовых перебоев со снабжением автозаправочных станций.