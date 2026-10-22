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Дмитриев заявил о глубочайшем энергетическом кризисе в Европе
Европа переживает глубочайший кризис в энергетике, однако продолжает закупать российский газ, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Дмитриев на сессии открытия Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле подчеркнул, что Европа сейчас находится в состоянии глубочайшего кризиса в энергетике, передает РИА «Новости».
Он отметил, что, несмотря на сложную ситуацию и рост цен на газ в Европе на 140% за последний год, европейские страны не прекратили импорт энергоносителей из России.
«Давайте не будем забывать про то, что Европа прямо сейчас покупает российский газ, покупает российскую энергию», – подчеркнул глава РФПИ.
XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит 22-23 октября. Главная тема мероприятия – вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава «Новатэка» Леонид Михельсон заявил, что у Европы еще есть время отменить запрет на перевалку российского сжиженного природного газа.
На прошлой неделе глава Газпрома Алексей Миллер предупредил, что цены на газ в Европе останутся высокими в долгосрочной перспективе.
Весной Дмитриев выразил мнение, что Евросоюз столкнется с цунами последствий из-за ошибок в энергетической политике.