Tекст: Катерина Туманова

«Сегодня по указанию президента США Джаред Кушнер и я присоединились к нашим европейским союзникам в Берлине на встрече Коалиции желающих. Разговоры были откровенными и продуктивными», – сообщил Уиткофф в соцсети X.

По его словам, Трамп полон решимости положить конец конфликту, сохранив безопасность и суверенитет Украины и предотвратив повторение противостояния.

Уиткофф отметил, что цель встречи заключалась в прямом взаимодействии с европейскими партнерами, обмене взглядами и обсуждении дальнейших шагов.

«Мы провели содержательные и откровенные обсуждения и высоко ценим серьезность и приверженность, продемонстрированные всеми участниками», – добавил спецпосланник.

Он подчеркнул, что впереди предстоит важная работа, и США продолжат усилия в тесной координации с союзниками для достижения прочного мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник Кушнер сообщил о поездке с Уиткоффом в Берлин для переговоров по украинскому урегулированию с Зеленским и европейскими лидерами. Президент Франции Макрон заявил о планах европейских стран начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. В среду еврочиновники и дипломаты выразили сомнения в готовности России к мирному урегулированию.