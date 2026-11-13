Tекст: Вера Басилая

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил использовать формат из пяти стран для участия Европы в мирных переговорах по Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание The Kyiv Independent.

«У нас уже есть проверенный формат Е3. Мы также частично работаем над этим вопросом в формате пяти стран – Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы так оставалось и дальше», – заявил Мерц.

Канцлер ФРГ также выразил уверенность, что Россия готова к диалогу с европейскими государствами, несмотря на дипломатический тупик.

В четверг утром Москву посетили спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. После консультаций между Россией, США и Украиной в Абу-Даби они провели переговоры с Владимиром Путиным в Кремле, а затем отправились в Дублин на встречу с Владимиром Зеленским.

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что европейские страны пытаются подключиться к мирному процессу, однако их практические действия свидетельствуют о стремлении к продолжению конфликта. Ранее Владимир Путин называл бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера предпочтительным кандидатом в переговорщики, подчеркивая, что европейцы должны сами выбрать лидера, который пользуется доверием и не делал резких заявлений в адрес Москвы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить председателя Европейского совета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

В среду помощник президента Владимир Мединский заявил о возможности присоединения европейских государств к мирным переговорам по Украине после пробуждения у них совести.