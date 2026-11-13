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    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

    4 комментария
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировая торговля собирается в новые блоки

    Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

    0 комментариев
    13 ноября 2026, 09:48 • Новости дня

    Мерц: Европу на переговорах с Россией могут представить пять стран

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на возможных мирных переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта Европу могут представить пять государств.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил использовать формат из пяти стран для участия Европы в мирных переговорах по Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание The Kyiv Independent.

    «У нас уже есть проверенный формат Е3. Мы также частично работаем над этим вопросом в формате пяти стран – Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы так оставалось и дальше», – заявил Мерц.

    Канцлер ФРГ также выразил уверенность, что Россия готова к диалогу с европейскими государствами, несмотря на дипломатический тупик.

    В четверг утром Москву посетили спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. После консультаций между Россией, США и Украиной в Абу-Даби они провели переговоры с Владимиром Путиным в Кремле, а затем отправились в Дублин на встречу с Владимиром Зеленским.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что европейские страны пытаются подключиться к мирному процессу, однако их практические действия свидетельствуют о стремлении к продолжению конфликта. Ранее Владимир Путин называл бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера предпочтительным кандидатом в переговорщики, подчеркивая, что европейцы должны сами выбрать лидера, который пользуется доверием и не делал резких заявлений в адрес Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить председателя Европейского совета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

    В среду помощник президента Владимир Мединский заявил о возможности присоединения европейских государств к мирным переговорам по Украине после пробуждения у них совести.

    12 ноября 2026, 16:29 • Новости дня
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером описал позицию Европы по системе безопасности с помощью старой шутки о коррупции.

    Глава государства рассказал анекдот о жулике, который построил виллы и коттеджи, передает РИА «Новости».

    «Знаете, есть очень старая шутка на этот счет. Она не имеет никакой привязки к пространственной. Но с учетом особенностей сегодняшнего дня, я скажу так. Допустим, какого-то жулика, который построил какие-то коттеджи под Киевом, пригласили в следственные органы, в то же НАБУ. Его спрашивают, где взял деньги? Он отвечает: «В тумбочке».

    - Да, хорошо, а кто положил деньги в тумбочку?
    - Жена.
    - А откуда взяла жена?
    - Я ей дал.
    - А ты откуда взял?
    - Из тумбочки.

    Круг замкнулся».

    Президент пояснил, что Европа заявляет о готовности заключить мир после сделки, но затем собирается ввести войска на Украину, что приведет к продолжению войны.

    Путин подчеркнул абсолютную неприемлемость присутствия иностранных войск на украинской территории для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Москва, Вашингтон и Киев обсудили урегулирование конфликта на Украине и устройство европейской безопасности.

    Российский лидер предупредил о начале войны с Россией в случае появления европейских войск на украинской территории.

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    12 ноября 2026, 16:35 • Новости дня
    Путин объяснил подход России к территориальному вопросу на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В конфликте на Украине для России важнее люди и их право жить по своим традициям, чем вопросы территорий, заявил президент Владимир Путин на встрече с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Путин подчеркнул, что тема территорий в украинском конфликте понимается по-разному, для России важнее люди, живущие там, передает ТАСС. «Мы знаем, что по-разному с обеих сторон понимаются вопросы территорий. Для нас важнее люди, которые проживают там, их традиции, культура, право жить по своим правилам, право жить в соответствии со своими традиционными ценностями», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин перед началом переговоров в Москве поприветствовал американских спецпосланников рукопожатием. Стив Уиткофф выразил удовлетворение возобновлением трехстороннего формата в ОАЭ.

    Путин попросил американских переговорщиков рассказать об оценках европейских политиков по украинскому урегулированию.


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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 18:37 • Новости дня
    Спикер Рады на русском языке пожаловался на холод в парламенте

    Стефанчук на русском языке пожаловался на отсутствие отопления в Раде

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук на русском языке пожаловался на холод из-за отсутствия отопления в здании парламента.

    Стефанчук во время заседания парламента пожаловался, что замерз из-за отсутствия отопления в здании, передает РИА «Новости» со ссылкой на видеозапись, которую опубликовало украинское издание «Страна.ua».

    «Ужас», – сказал Стефанчук на русском языке. После этого спикер перешел на украинский язык и добавил, что в помещении ужасно холодно.

    Ранее депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев сообщил о перебоях со светом в украинском парламенте, а также констатировал отсутствие воды и тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Гетманцев заявил об отсутствии воды и отопления в здании Верховной рады.

    Мэр Киева Виталий Кличко выступал в парламенте с отчетом об отключениях электроэнергии, во время которого пропали свет, интернет и вода.

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    12 ноября 2026, 17:38 • Новости дня
    Рожин: Гуманитарная миссия может раскрыть Украине правду о потере Киевом Константиновки
    Рожин: Гуманитарная миссия может раскрыть Украине правду о потере Киевом Константиновки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Гуманитарная операция в Константиновке необходима для безопасной эвакуации оставшихся жителей города. Однако примет ли Киев предложение Владимира Путина – большой вопрос, поскольку признание потери населенного пункта нанесет идеологический удар Украине, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    «Константиновка на текущий момент находится под полным контролем России. В городе остается небольшое число мирных жителей – около 400-500. Большая часть людей покинула населенный пункт в период насильственной эвакуации, которую организовывал Киев при отступлении», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    Впрочем, кому-то все же удалось остаться в своих домах. «Тем не менее ситуация в Константиновке постепенно накалялась, поэтому еще определенное число местных из наиболее опасных районов вывозили уже российские бойцы. Соответственно, сейчас в городе остается лишь небольшой процент населения», – продолжает собеседник.

    Сейчас, по его словам, населенный пункт является небезопасным местом для гражданских лиц. «ВСУ ведут регулярные обстрелы этой территории. Кроме того, противник, оставляя эти позиции, буквально «усеял» городскую черту минами. В таких условиях вывести оставшихся людей, как и в Алешках, без приостановки огня на данном участке фронта – невозможно», – уточняет эксперт.

    Поэтому гуманитарная миссия, предложенная лично Владимиром Путиным, – насущная необходимость для спасения жителей Константиновки. Однако согласится ли на этот шаг Киев – большой вопрос. «Офис Владимира Зеленского так и не признал потерю этого населенного пункта. Поддержка российской инициативы «обнажит» для международной общественности вранье украинского руководства», – акцентирует он.

    «Но и отказ от миссии ничего хорошего для ВСУ не несет, поскольку таким образом Москва еще раз продемонстрирует неготовность Киева к шагам, действительно приближающим завершение конфликта. Однако, на мой взгляд, итоговое решение Зеленского зависит от того, сумеют ли американцы в этот раз найти подходящие рычаги давления», – заключил Рожин.

    Ранее Владимир Путин на встрече в Кремле со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке. «В рамках стратегической линии обороны Украины, как они считают, в Донбассе есть такой населенный пункт – Константиновка, там еще около 400-500 гражданских лиц. Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Алешках, пригласим представителей иностранной прессы, в том числе американской… поручим это людям, которые занимаются правами человека с обеих сторон, уполномоченным по правам человека», – сказал он.

    Президент также уточнил, что Россия полностью контролирует Константиновку, в связи с чем Москва готова гарантировать и обеспечить абсолютную безопасность работы будущей гуманитарной миссии на этой территории. Напомним, об освобождении данного населенного пункта Минобороны сообщало еще в начале июля.

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    12 ноября 2026, 19:04 • Новости дня
    Песков сравнил европейских политиков с пауками в банке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил политиков в Европе с грызущимися в банке пауками из-за их отношения к сторонникам диалога с Москвой.

    По его словам, европейские политики подвергают едва ли не остракизму коллег, которые самостоятельно выходят на контакты с Россией, передают «Вести».

    «Европейцы до сих пор иногда, наверное, как пауки в банке грызутся, если кто-то по своей инициативе вышел на какие-то контакты с российской стороной. Эти люди – их чуть ли не остракизму подвергают», – отметил Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил об открытости президента России Владимира Путина к контактам с европейскими лидерами.

    В мае он заявил о жесткой конфронтации между Москвой и Евросоюзом из-за показной русофобии.

    В апреле председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев также сравнил Европу и США с пауками в банке.

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    13 ноября 2026, 02:35 • Новости дня
    Премьер Эстонии Михал назвал ловушкой переговоры о безопасности в Европе

    FT: Европа испугалась требований России по архитектуре безопасности

    Премьер Эстонии Михал назвал ловушкой переговоры о безопасности в Европе
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что европейские страны оказались в ловушке из-за требований Москвы пересмотреть архитектуру безопасности континента в обмен на участие в мирных переговорах по Украине.

    Европейские дипломаты выразили обеспокоенность тем, что последний раунд переговоров по Украине лишь усилил требования России о полной перестройке архитектуры безопасности континента, пишет Financial Times.

    «Три официальных представителя сообщили Financial Times, что в европейских столицах нарастает беспокойство по поводу того, что согласие на обсуждение более широких вопросов обороны и безопасности на континенте станет ценой за участие в переговорах по Украине, от чего они отказывались на протяжении пяти лет», – сказано в материале.

    В частности, премьер-министр Эстонии Кристен Михал предупредил, что Европу заманили в «ловушку» обсуждения архитектуры безопасности континента в обмен на участие в переговорах и что Россия якобы много лет пытается повлиять на суверенитет государств НАТО.

    «Сейчас мы в ловушке. Россия не должна участвовать в этой дискуссии», – заявил он в преддверии саммита европейских лидеров в Дублине в четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Михал призвал уполномочить председателя Кошту и Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    В среду помощник президента России Мединский заявил о необходимости полного пересмотра архитектуры европейской безопасности. Он также допустил участие европейских государств в мирных переговорах после пробуждения у них совести.

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    12 ноября 2026, 20:35 • Новости дня
    Автоконцерн Mercedes заморозил инвестиции в Германии
    Автоконцерн Mercedes заморозил инвестиции в Германии
    @ Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Германский автоконцерн Mercedes-Benz принял решение заморозить все дальнейшие инвестиции в производство на территории Германии и допускает закрытие заводов в стране из-за проблем с сокращением расходов на персонал.

    Автоконцерн Mercedes-Benz заморозил дальнейшие капиталовложения в производство на территории ФРГ и допустил закрытие местных заводов на фоне обсуждения сокращения расходов на персонал, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    Член правления концерна по вопросам производства Михаэль Шибе сообщил, что руководство приняло такое решение совместно. По его словам, интенсивные консультации с производственным советом и профсоюзом IG Metall не привели к компромиссу. Шибе подчеркнул невозможность дальнейших инвестиций в Германию при текущей структуре издержек, поскольку стоимость рабочего часа на немецких предприятиях местами в пять раз превышает показатели заводов в Восточной Европе. Аналогичный разрыв фиксируется и в административном секторе.

    Ранее топ-менеджер предупреждал, что отсутствие прогресса в оптимизации затрат ставит под угрозу закрытия два немецких предприятия: сборочный завод и площадку по выпуску силовых агрегатов. В целом автомобильная промышленность Германии находится в кризисе, который начался во время пандемии и обострился с 2022 года из-за скачка цен на энергоносители и усиления конкуренции с китайскими производителями. Дополнительными негативными факторами стали американские пошлины и последствия конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz предложил части вспомогательного персонала добровольно покинуть компанию на фоне ухудшения ситуации на рынке.

    Автоконцерн пригрозил закрыть два завода в Германии при отказе сотрудников от неоплачиваемой сверхурочной работы.

    Член правления и директор по производству Mercedes-Benz Михаэль Шибе заявил об угрозе закрытия двух немецких предприятий автоконцерна из-за высоких расходов.

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    13 ноября 2026, 04:10 • Новости дня
    Кушнер сообщил о прогрессе на трехдневных переговорах по Украине

    США, Россия и Украина договорились расширить формат переговоров

    Кушнер сообщил о прогрессе на трехдневных переговорах по Украине
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Трехдневные переговоры с участием российской и украинской делегаций, а также прямые дискуссии с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским завершились существенным прогрессом, сообщил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

    Консультации проходили в Абу-Даби, после чего американская делегация посетила Москву и Дублин для встреч с лидерами России и Украины. В завершение дня состоялись консультации с советниками по национальной безопасности Украины, Германии, Италии, Франции, Ирландии, Польши и представителями ЕС, сообщил Кушнер в соцсети X (бывший Twitter).

    «Была проделана огромная работа, чтобы после многих месяцев перерыва возобновить прямые переговоры. Нам удалось добиться значительного прогресса в понимании опасений обеих сторон, поиске возможных решений и определении дальнейших шагов. Обе стороны согласились расширить формат следующего раунда переговоров, включив в него наших европейских партнеров», – написал Кушнер.

    Он пояснил, что это позволит одновременно обсуждать как территориальные вопросы между Украиной и Россией, так и более широкие аспекты послевоенной системы европейской безопасности.

    По словам спецпосланника США, для того, чтобы боевые действия прекратились окончательно, необходимы надежные гарантии безопасности, механизмы предотвращения конфликтов и взаимные обязательства по деэскалации, которые снизят риск возникновения новых столкновений в будущем.

    Кроме того, ведется подготовка к крупнейшему за время конфликта обмену пленными. При этом окончательные договоренности по европейской безопасности возможны только при учете интересов безопасности Украины.

    «В ближайшее время мы планируем объявить о форматах переговоров, графике встреч и других деталях», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кушнер заявил о проведении следующего этапа консультаций на следующей неделе. Он также назвал переговоры с Путиным подробными и продуктивными.

    Во вторник Уиткофф и Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в переговорах.

    Комментарии (2)
    12 ноября 2026, 19:32 • Новости дня
    Уиткофф анонсировал присоединение Европы к переговорам по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представители европейских стран присоединятся к следующему раунду переговоров по украинскому урегулированию, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    «Европейцы присоединятся к следующей встрече, и мы считаем это очень важным событием. Они наши партнеры, и для них важно быть вовлеченными», – цитирует Уиткоффа CNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения европейцев к трехсторонним переговорам.

    Президент Владимир Путин попросил американских переговорщиков рассказать об оценках политиков ЕС по украинскому урегулированию.

    Во вторник Уиткофф и Джаред Кушнер выступили за прямое участие стран Европы в будущих консультациях.

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    12 ноября 2026, 20:58 • Новости дня
    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы

    Le Figaro: Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы

    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы
    @ Hannibal Hanschke/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо сформировать четкое и единое видение своих целей, прежде чем назначать специального посланника для переговоров с Россией, и отметил, что готов заниматься этим вопросом.

    Лидеры европейских стран обсудили возможность назначения единого представителя на возможных мирных переговорах. Об этом стало известно по прибытии политиков на саммит Европейского политического сообщества в Дублине, пишет Le Figaro.

    «Я всегда готов этим заняться», – сказал Макрон в ответ на вопрос, может ли он стать переговорщиком с Россией от всей Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны встревожились из-за планов США обсуждать европейскую безопасность с Россией.

    В пятницу Мерц заявил о необходимости одобрения мирного соглашения по Украине всеми странами НАТО.

    В прошлом месяце Брюссель попытался закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса.

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    12 ноября 2026, 20:37 • Новости дня
    Ушаков: Гуманитарная миссия в Константиновке покажет, под чьим контролем город
    Ушаков: Гуманитарная миссия в Константиновке покажет, под чьим контролем город
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Гуманитарная акция в Константиновке позволит продемонстрировать, под чьим реальным контролем находится город, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    «Украинская сторона поднимает вопрос о так называемых серых зонах. И предлагаемая нами гуманитарная акция позволит всем убедиться, под чьим контролем реально, а не на картах украинских, не на украинских картах, не на картах ВСУ, находится Константиновка», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Ушаков сообщил о согласии американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с предложением распространить опыт гуманитарной операции на Константиновку.

    В тот же день военный эксперт Борис Рожин назвал признание потери населенного пункта идеологическим ударом по Украине.

    В четверг президент Владимир Путин предложил поручить омбудсменам России и Украины организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

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    13 ноября 2026, 05:43 • Новости дня
    Кушнер назвал условие заключения гарантий безопасности в Европе

    Кушнер назвал окончание боевых действий условием безопасности ЕС

    Кушнер назвал условие заключения гарантий безопасности в Европе
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что США договорились с Владимиром Зеленским обсуждать гарантии безопасности и обязательства по деэскалации на Украине параллельно с вопросами европейской безопасности, которые невозможны при продолжении боевых действий.

    «Для того чтобы боевые действия прекратились окончательно, необходимы надежные гарантии безопасности, механизмы предотвращения конфликтов и взаимные обязательства по деэскалации, которые снизят риск возникновения новых столкновений в будущем», – написал Кушнер в соцсети Х.

    Он отметил, что США договорились с Владимиром Зеленским поддерживать тесный контакт с ним и его командой.

    «Мы также подтвердили, что никакие договоренности, касающиеся системы европейской безопасности, не будут приняты без учета интересов Украины в сфере безопасности», – написал спецпосланник.

    Кушнер добавил, что эти вопросы будут обсуждаться параллельно, однако окончательные решения, кроме мер гуманитарного характера, будут приняты только в рамках всеобъемлющего соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кушнер сообщил о существенном прогрессе по итогам трехдневных переговоров по Украине, а также назвал переговоры с Путиным подробными и продуктивными.

    Во вторник политолог Алексей Мартынов отметил отсутствие у европейских лидеров готовности к конструктивному обсуждению урегулирования на Украине.

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    12 ноября 2026, 20:48 • Новости дня
    Объект компании «Нафтогаз» поврежден на севере Украины

    Объект «Нафтогаза» в Черниговской области получил повреждения

    Объект компании «Нафтогаз» поврежден на севере Украины
    @ Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В Черниговской области на севере Украины поврежден объект компании «Нафтогаз», предприятие подверглось серьезным разрушениям.

    Объект получил повреждения в Черниговской области на севере Украины, пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал предприятия. «Предприятие подверглось серьезным разрушениям, повреждено технологическое оборудование», – говорится в сообщении компании.

    Других подробностей не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава региональной администрации Вячеслав Чаус заявил о повреждении промышленного предприятия в городе Прилуки Черниговской области.

    В сентябре в Полтавской области уничтожили объект нефтегазового комплекса компании «Нафтогаз».

    В августе взрыв повредил объект газораспределительной инфраструктуры в Черниговской области.

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    12 ноября 2026, 23:36 • Новости дня
    Эксперт: Путин добивается мира на Украине без навязанных Европой «серых зон»

    Политолог Данилин: Завершение конфликта с Украиной требует определения новой госграницы

    Эксперт: Путин добивается мира на Украине без навязанных Европой «серых зон»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия готова к долгосрочного миру с Украиной c определением новых государственных границ без «серых зон». Поэтому европейская идея размещения миротворцев лишь создает предпосылки для новых конфликтов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В четверг в Кремле прошла встреча Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    «Владимир Путин намерен достичь вечного мира с Украиной, что подразумевает не просто завершение конфликта, а определение новой государственной границы, что позволит полностью оставить в прошлом любые территориальные претензии. При таком подходе, конечно же, попросту не может существовать каких-либо «серых зон», – сказал политолог Павел Данилин.

    Он напомнил, что одна из идей «урегулирования» конфликта, озвучиваемая европейскими политиками, подразумевает создание между двумя странами особого района, в котором будет дислоцирован «миротворческий» контингент ЕС. «Для нас это неприемлемо, поскольку подобный шаг лишь закладывает основу для будущих противостояний», – подчеркнул эксперт.

    Таким образом, в настоящий момент позиция Европы по вопросу завершения конфликта выглядит дестабилизирующей. «Страны ЕС воспринимают Украину как оружие, направленное против России. Мы же пытаемся его «разрядить». Соответственно, и европейцам предстоит понять: готовы ли они к этому», – указал собеседник.

    При этом Москва готова к обсуждению архитектуры безопасности в Европе. Путин уже сейчас открыт к диалогу с отдельными государствами региона, в том числе и по стратегическим вопросам. Но Брюсселю необходимо продемонстрировать реальную готовность способствовать миру на континенте, считает Данилин.

    Помочь определиться своим союзникам, в частности, могут США, с которыми у Москвы выстроился конструктивный диалог. «И это большое достижение Владимира Путина, чье дипломатическое мастерство позволило сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки. Впрочем, президент всегда демонстрировал невероятные способности в этой сфере», – отмечает эксперт.

    «Пока Европа кричит о международной изоляции Москвы, глава нашего государства проводит колоссальное количество встреч с иностранными лидерами, поддерживая темп, который и не снился главам Старого Света. И в рамках любых контактов Путин продвигает и воплощает в жизнь самые сложные схемы, способствующие укреплению интересов России. И диалог с Вашингтоном здесь исключением не является», – подытожил Данилин.

    В четверг Владимир Путин провел в Кремле переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча продолжалась около двух с половиной часов. Одним из ключевых вопросов диалога остается будущая архитектура безопасности.

    Российски лидер обратил внимание участников переговоров на то, что украинская сторона поднимает вопрос так называемых «серых зон». «И это, как я уже говорил, всегда будет яблоком раздора. Для нас есть только одна линия разграничения – линия государственной границы. Потому что это будет тогда понятно и ясно: здесь – вы, здесь – мы», – подчеркнул Путин.

    Кроме того президент отметил, что Россия против размещения иностранных военных контингентов на оставшейся территории Украины. «Мы с самого начала говорили, что присутствие любых иностранных войск на украинской территории для нас абсолютно неприемлемо. Потому что мы считаем, что это угрожает безопасности Российской Федерации», – заявил глава государства.

    В последнее время страны ЕС делают заявления, что после заключения мира они сразу же введут войска на территорию Украины. «Что это означает? Мы уже об этом говорили: для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится», – объяснил позицию России президент. – «Что предлагает американская администрация, президент Трамп, насколько я понял? Президент Трамп предлагает: давайте договоримся об инструментах обеспечения безопасности в Европе в целом. Что мы слышим от европейцев? Говорят: нет, только после мира на Украине. Но после мира на Украине они собираются вводить войска на территорию Украины. А это продолжение войны. Круг замкнулся».

    Отдельно глава государства предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по аналогии с операцией в Алешках. Путин заявил, что Россия полностью контролирует населенный пункт и готова гарантировать безопасность участников миссии. Напомним, об освобождении Константиновки Минобороны сообщало еще в начале июля.

    По итогам встречи Уиткофф выразил надежду на продолжение переговоров с участием европейских представителей. В свою очередь, Ушаков сообщил, что Путин и Дональд Трамп могут вновь обсудить украинское урегулирование на предстоящем саммите АТЭС в Китае.

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    12 ноября 2026, 22:23 • Новости дня
    Путин после встречи с Уиткоффом и Кушнером собрал оперативное совещание Совбеза

    Путин собрал оперативное совещание Совбеза после встречи с Уиткоффом и Кушнером

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в Кремле после переговоров со специальными посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Президент России проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза вскоре после окончания встречи с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, передает ТАСС.

    Помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию в Абу-Даби, и другие переговорщики России принимают участие в оперативном совещании Совбеза.

    Переговоры с эмиссарами США длились свыше двух часов. Они прибыли в Москву после завершения очередного раунда трехсторонних консультаций по урегулированию украинского кризиса, который прошел накануне в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил о поддержке посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложения Владимира Путина распространить успешный опыт гуманитарной операции на Константиновку.

    Юрий Ушаков рассказал об обсуждении на переговорах нежелания властей Украины завершать конфликт из-за всеобщих выборов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

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