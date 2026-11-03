Минобороны: «Герани» поразили четыре локомотива на Украине

Tекст: Алексей Дегтярёв

ВС России поразили четыре локомотива в Сумах, Днепропетровске и Харьковской области, указало ведомство в Max.

Специалисты войск беспилотных систем использовали аппараты «Герань». Два локомотива были поражены в районах Сум, один – около Комсомольского в Харьковской области, еще один – в районе Днепропетровска.

Министерство также опубликовало видеоролик с кадрами нанесения ударов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Вооруженные силы России поразили железнодорожную станцию в Сумской области.

В пятницу российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.

В четверг беспилотники ударили по портовой инфраструктуре и сухогрузу с военными грузами для украинской армии.