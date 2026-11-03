Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.9 комментариев
Российские беспилотники поразили четыре локомотива на Украине
Минобороны: «Герани» поразили четыре локомотива на Украине
Российские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань» нанесли удары по четырем локомотивам в Сумах, Днепропетровске и Харьковской области, сообщило Минобороны.
ВС России поразили четыре локомотива в Сумах, Днепропетровске и Харьковской области, указало ведомство в Max.
Специалисты войск беспилотных систем использовали аппараты «Герань». Два локомотива были поражены в районах Сум, один – около Комсомольского в Харьковской области, еще один – в районе Днепропетровска.
Министерство также опубликовало видеоролик с кадрами нанесения ударов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Вооруженные силы России поразили железнодорожную станцию в Сумской области.
В пятницу российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.
В четверг беспилотники ударили по портовой инфраструктуре и сухогрузу с военными грузами для украинской армии.