  • Новость часаЛантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В одной из стран Евросоюза закончился асфальт
    Новак сообщил о возобновлении атак ВСУ на российские НПЗ
    Журова объяснила успехи российских юниоров на международных турнирах
    Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских предпринимателей
    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»
    Глава МИД Германии решил сфотографироваться с Лавровым на встрече G20
    Плавучими АЭС Росатома заинтересовались девять стран Африки
    Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
    Новак: Россия планирует продлить запрет на экспорт дизеля с исключениями
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцам не хватает российского влияния

    Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    13 комментариев
    30 октября 2026, 19:22 • Новости дня

    Россия и США начали согласовывать дату переговоров в Абу-Даби

    Ушаков: Россия и США согласовывают дату переговоров в Абу-Даби

    Россия и США начали согласовывать дату переговоров в Абу-Даби
    @ REUTERS/Maxim Shemetov

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров с участием США и Украины в Абу-Даби.

    Ушаков заявил, что Россия и Соединенные Штаты приступили к процессу согласования даты проведения предстоящих переговоров в Абу-Даби, сообщают «Вести».

    «Мы начали работу по согласованию с американцами дат проведения трехсторонних переговоров Россия, Украина, США, Абу-Даби. Эти переговоры пройдут в ноябре. Сейчас согласовываем дату», – заявил помощник президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Ушаков заявил о решающем значении планируемых трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной.

    Представитель Кремля исключил возможность полноценного участия европейских стран в предстоящих консультациях.

    В среду Ушаков пообещал в скором времени объявить точную дату проведения встречи в Абу-Даби.

    30 октября 2026, 09:42 • Новости дня
    Минобороны назвало цели массированного удара по Киеву
    Минобороны назвало цели массированного удара по Киеву
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВПК и энергетики Украины, а также по портовой инфраструктуре и сухогрузу в Черном море, сообщило Минобороны.

    Удары были нанесены по ракетному агрегатно-детальному заводу в Киеве, выпускающему комплектующие для БПЛА, и цеху по сборке беспилотников большой и средней дальности компании «Файер Пойнт», сообщило ведомство в Max.

    Кроме того, поражены электроподстанции в Хотове и Светлом, обеспечивающие работу военной промышленности в Киеве и Днепропетровской области.

    В акватории Черного моря российские силы ударили по сухогрузу, который доставлял в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении инфраструктуры метрополитена и Южного моста в результате удара.

    В понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины, а также сухогруз с военным имуществом.

    Беспилотники нанесли удары по электроподстанции в Харькове.

    Комментарии (4)
    29 октября 2026, 22:03 • Новости дня
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере рассказал им о первопричинах конфликта на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин в телефонном разговоре со Стуббом и Стере объяснил им первопричину украинского конфликта, сообщает «Интерфакс». «По просьбе собеседников наш президент озвучил первопричину конфликта. С этого началась беседа», – заявил помощник президента в интервью Первому каналу.

    Ушаков подтвердил, что в разговоре обсуждались события начиная с 2014 года, а не со времен Средневековья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал эту беседу свидетельством осознания Европой поражения на Украине.

    В среду телефонный разговор лидеров спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

    Во вторник Ушаков сообщил о договоренности Путина, Стубба и Стере при необходимости провести новые переговоры.

    Комментарии (8)
    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    В Киеве началось возведение дополнительных переправ через Днепр

    В Киеве начали строить новые переправы через Днепр

    В Киеве началось возведение дополнительных переправ через Днепр
    @ Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины приступили к строительству дополнительных мостовых переправ через Днепр в Киеве, сообщил министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта страны Николай Калашник.

    По словам Калашника, есть одобренный правительством проект, который предусматривает быстрое возведение альтернативных мостовых переправ через реки, в том числе через Днепр, передает ТАСС.

    «В общей сложности намечена 21 мостовая переправа. Работы в Киеве уже начались, первые мосты заработают в начале 2027 года», – заявил Калашник.

    Южный мост является одной из ключевых переправ столицы Украины, соединяющей левый и правый берега Днепра. По данным издания «Страна», по нему осуществляется существенная часть военных перевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг украинские СМИ сообщили о масштабных пробках на Днепровской набережной в Киеве из-за перекрытия поврежденного Южного моста.

    Во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о намерении построить комбинированные водные переправы через Днепр.

    В тот же день Кличко опубликовал фотографии серьезных повреждений Южного моста.

    Комментарии (6)
    29 октября 2026, 22:39 • Новости дня
    В Киеве признали способность дронов «Герань-5» разгоняться до 1000 км/ч

    Бескрестнов заявил о разгоне российских дронов «Герань-5» до 1000 км/ч

    В Киеве признали способность дронов «Герань-5» разгоняться до 1000 км/ч
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов заявил, что новые российские реактивные дроны «Герань-5» способны разгоняться до тысячи километров в час во время маневрирования.

    Советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов сообщил, что украинские технологии постоянно отстают от новых модификаций российских беспилотников, скорость которых на отдельных участках достигает тысячи километров в час, передают «Вести».

    «Мы фиксировали случаи, когда в ходе маневрирования «Герань-5» разгонялась до тысячи километров в час», – сказал Бескрестнов. По его словам, возможности российских ударных аппаратов постоянно растут.

    Ранее российский военный обозреватель Евгений Поддубный отмечал, что эволюция отечественных беспилотников привела к созданию аппарата, стирающего грань между ударным дроном и крылатой ракетой. Главным преимуществом новой модели он назвал низкую цену, которая позволяет организовать массовое производство аппарата.

    Сооснователь украинской компании по производству беспилотников Станислав Гришин заявил о неготовности Украины к появлению передовых российских реактивных дронов «Герань».

    Житель Киева запечатлел на видео работу российского ударного беспилотника, выполняющего маневр уклонения с разворотом на 180 градусов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что реактивные «Герани» вывели Россию в лидеры мировой гонки беспилотников.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    Новак сообщил о возобновлении атак ВСУ на российские НПЗ

    Новак: Киев возобновил атаки на российские НПЗ

    Новак сообщил о возобновлении атак ВСУ на российские НПЗ
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина после некоторого перерыва возобновила атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «У нас был в течение какого-то времени перерыв. А сегодня атаки на НПЗ возобновлены, и наши предприятия работают по защите», – цитирует Новака РИА «Новости».

    По словам вице-премьера, в ходе сегодняшней атаки небольшие повреждения получил один НПЗ. Всего в пятницу Киев атаковал три российских НПЗ и один газохимический комплекс, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил о направленности ударов киевского режима по нефтеперерабатывающим заводам и гражданской инфраструктуре на создание очагов нестабильности.

    Ранее Новак сообщил о совместной работе нефтяных компаний и Министерства обороны над усилением систем противовоздушной обороны для защиты российских нефтеперерабатывающих заводов.

    Комментарии (9)
    30 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Сенатор: США осознали угрозу большого конфликта из-за буйных европейцев

    Сенатор Карасин: США осознали угрозу большого конфликта из-за буйных европейцев

    Сенатор: США осознали угрозу большого конфликта из-за буйных европейцев
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европа встала на перепутье в контексте отношений с Россией. Антироссийская риторика все больше осуждается не только в Москве, но и в Вашингтоне. Позитивным сигналом является и то, что европейские лидеры инициируют возобновление прямого диалога с российским руководством, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Григорий Карасин. Ранее в Пентагоне призвали страны Европы смягчить риторику, касающуюся «российской угрозы».

    «Примечательно, что заявления Москвы о провокационном характере заявлений лидеров стран Прибалтики поддерживаются американской стороной. Это позитивный сигнал. Международное сообщество, включая влиятельные круги США и других стран, стало полноценно осознавать опасность европейской антироссийской риторики», – отметил Григорий Карасин, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Сенатор указал на реальность риска зарождения «конфликта мирового масштаба на пустом месте». «В связи с этим необходимо оказывать сдерживающее влияние на буйных европейских политиков. Причем это касается не только Прибалтики, но и Польши, а также ряда других стран», – подчеркнул парламентарий.

    При этом, уточнил собеседник, реакция российской стороны в медиапространстве не должна быть чрезмерно эмоциональной. «Любой полуповод европейские деятели могут незамедлительно использовать для обоснования своей антироссийской риторики», – детализировал дипломат.

    «Сейчас Европа находится на условном перепутье. Некоторые местные политики уже инициируют возобновление прямого диалога с Москвой, пытаются обсудить с российским руководством свой взгляд по принципиальным вопросам», – напомнил парламентарий.

    «Мы ждем от Европы меньше напряженности и большего здравого смысла. Россия будет поддерживать настрой Старого Света на расширение диалога для достижения позитивных результатов по наиболее важным трекам», – резюмировал Карасин.

    Ранее стало известно, что в последние недели представители Пентагона обратились к нескольким странам НАТО с просьбой смягчить риторику, касающуюся «российской угрозы». Американская сторона отмечает, что некоторые заявления европейских лидеров и чиновников способствуют подрыву безопасности в масштабах всего континента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

    Среди стран, получивших сообщения с призывом к сдержанности в публичных заявлениях, значатся Литва, Латвия и Эстония. Одним из американских чиновников, присутствовавших на встречах, был руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби. Он, в частности, отметил, что США не приветствуют риторических провокаций в отношении Москвы. При этом неясно, были ли эти сигналы, переданные на двусторонних встречах, направлены другим правительствам.

    Один из европейских чиновников в ответ на это заявил, что рекомендации Пентагона, хотя и были сделаны в доброжелательной форме, вызывают недоумение. По его словам, разведывательные службы стран Балтии в последние месяцы, наоборот, преуменьшали вероятность того, что Россия решит «проверить на прочность положения НАТО о взаимной обороне».

    В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас признала, что жителям Европы все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Киева. Об этом дипломат заявила во время публичной дискуссии с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Монреальском университете.

    «Нам нужно сохранять стойкость и делать больше [для поддержки Украины]. Но, конечно, людям тоже становится все сложнее это объяснять, потому что все устали от этой войны», – сказала Каллас.

    Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с финским коллегой Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере по их инициативе. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, а российский президент изложил свою оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что обращение европейских лидеров к Москве свидетельствует об их стремлении вернуться к диалогу после успехов России на поле боя, при этом Путин продвигает дипломатическую линию, что урегулирование невозможно без учета российских интересов в сфере безопасности.

    Комментарии (6)
    30 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    Минэнерго Украины признало сложную ситуацию с энергоснабжением в Киеве
    Минэнерго Украины признало сложную ситуацию с энергоснабжением в Киеве
    @ Yuliia Ovsiannikova/Ukrinform via ZUMA/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Минэнерго Украины заявило о сложной ситуации с энергоснабжением в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

    Для полного восстановления электроснабжения требуется время, поскольку масштабы повреждений оборудования значительны, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    В части украинской столицы и Киевской области электричества нет более десяти часов с самого утра, пишут украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила об отключении электроснабжения в Киеве и трех украинских областях из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

    Во вторник часть жителей в пяти областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения инфраструктуры.

    В середине месяца украинское Минэнерго сообщило о повреждении энергетических объектов в восьми областях страны.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 02:29 • Новости дня
    Каллас пожаловалась на усталость европейцев от конфликта на Украине
    Каллас пожаловалась на усталость европейцев от конфликта на Украине
    @ Стрингер/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Жителям Европы все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Киева, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на дискуссии в Монреале.

    Каллас заявила об этом во время публичной дискуссии с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Монреальском университете, передает РИА «Новости».

    «Нам нужно сохранять стойкость и делать больше [для поддержки Украины]. Но, конечно, людям тоже становится все сложнее это объяснять, потому что все устали от этой войны», – сказала Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас отказалась завершить дискуссию в Монреальском университете вопреки просьбам модератора.

    Каллас заявила о крайне тяжелом положении Украины перед зимой и призвала увеличить поставки средств противовоздушной обороны.

    Она также призвала усилить санкционное давление на Россию.

    Комментарии (6)
    29 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    Песков: Лидеры стран Африки приехали в Москву вопреки помехам Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры африканских стран столкнулись с трудностями при прилете в Москву из-за атак украинских беспилотников, однако они отдают себе отчет в действиях киевского режима.

    По словам Пескова, африканские лидеры испытывали сложности с прибытием в российскую столицу из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины, но они находились в курсе ситуации, сообщают «Вести».

    «Они в курсе, многие в курсе. Они испытывали трудности с прилетом сюда. Несколько самолетов приземлилось в Шереметьеве вместо Внукова», – заявил Песков.

    Представитель Кремля добавил, что некоторые гости при отлете интересовались происходящим. Он подчеркнул, что участники международных мероприятий прекрасно знают о действиях властей Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попытку массированной атаки украинских беспилотников на Москву подтверждением необходимости продолжения спецоперации. Прибывшие в Москву африканские лидеры собрались в Большом Кремлевском дворце на центральное пленарное заседание саммита. Президент Владимир Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    Премьер Эстонии отказался смягчать антироссийскую риторику по просьбе США

    Премьер-министр Эстонии Михал отказался смягчать риторику в отношении России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал отказался смягчать риторику в отношении России, несмотря на просьбы союзников.

    Михал заявил, что не собирается смягчать риторику в отношении России, даже по просьбе, поступившей из США, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Delfi. «Из новостей узнаем, что наши союзники из крупнейшей страны мира просят нас сдерживаться. Вот в такой ситуации мы и оказались», – заявил эстонский премьер. Он подчеркнул, что не собирается сдерживаться в своих высказываниях.

    Михал отметил, что напрямую подобных просьб от США не получал, а в ходе последней встречи с американским лидером Дональдом Трампом летом в Анкаре эта тема не обсуждалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби и другие представители Пентагона призвали власти Эстонии, Латвии и Литвы смягчить публичную риторику о российской угрозе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал риторику прибалтийских стран в отношении России агрессивной.

    Сенатор Григорий Карасин заявил об осуждении антироссийской риторики в Москве и Вашингтоне.

    Комментарии (5)
    30 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках

    Лантратова: Гуманитарная операция в Алешках завершается

    Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках
    @ Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гуманитарная миссия в городе Алешки Херсонской области завершается, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «Мы завершаем нашу гуманитарную миссию в Алешках. Сейчас мы уже находимся на территории Армянска, рассаживаемся по колоннам», – заявила Лантратова в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.

    Омбудсмен добавила, что операция прошла без каких-либо инцидентов. По ее словам, обе стороны отметили высокую организацию миссии.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что координирующую роль в организации миссии играет первая леди США Мелания Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец отправились в Алешки для координации миссии.

    В тот же день Лантратова сообщила об организации колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью в Алешках и сообщила о гибели сапера и еще одного человека в ходе разминирования путей.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил стремление Пентагона успокоить Европу

    Военный эксперт Козюлин: США намерены приглушить воинственную риторику Европы

    Военный эксперт объяснил стремление Пентагона успокоить Европу
    @ Jens Kalaene/DPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В то время как США стараются не допустить глобальной эскалации и завершить конфликт на Украине, страны Прибалтики, претендуя на лидерство в антироссийской риторике, действуют без учета последствий. На этом фоне Пентагон стремится донести до европейцев конкретные военные последствия их алармистских криков, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    «США с самого начала конфликта придерживаются взвешенного подхода к поддержке Украины, тщательно отслеживая уровень эскалации. Цель такой стратегии – не допустить перерастания противостояния в глобальный конфликт, учитывая, что в нем участвует ядерная держава – Россия. Американская сторона осознает риски провоцирования Москвы», – отметил Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ.

    При этом, добавил он, отдельные шаги Запада усиливают напряженность. «Ряд западных государств – прежде всего страны Прибалтики – действуют без учета возможных последствий и претендуют на роль лидеров в антироссийской риторике. Такой подход потенциально опасен. Важно верно считывать политический момент, но, по всей видимости, эта способность в прибалтийских столицах неразвита», – рассуждает собеседник.

    По его мнению, требования США к Европе продиктованы не реакцией на предупреждения Москвы о нагнетании военной истерики, а собственными интересами Вашингтона. «Администрации Дональда Трампа важно как можно быстрее завершить конфликт на Украине и продемонстрировать внешнеполитический успех. Настрой Штатов на мир прослеживается и в риторике, и в действиях, в том числе в мероприятиях, которые сегодня наблюдаются в Алешках», – считает Козюлин.

    Эксперт счел примечательным, что сигнал странам Европы был направлен через Пентагон, а не по дипломатической линии. Как полагает спикер, США таким образом стремятся донести до европейцев конкретные военные последствия их алармистских криков. «Речь идет о государствах-членах НАТО, которые заявляют о якобы российской угрозе и необходимости готовиться к войне к 2030 году. В первую очередь нужно приглушить именно эти «языки», – уточнил он.

    По прогнозам аналитика, европейские страны выполнят требование Пентагона. «Традиционной реакцией Европы на указания из Вашингтона всегда было оперативное исполнение. Да, сегодня отношение к Трампу отличается от того, что было к предыдущим президентам США. Однако думаю, рефлекс сработает и на этот раз», – заключил Козюлин.

    Ранее стало известно, что представители Пентагона в последние недели попросили несколько стран НАТО сдержаннее высказываться о якобы угрозе со стороны России, поскольку подобные заявления подрывают безопасность Европы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре информированных источника.

    По их словам, среди стран, получивших просьбы, Эстония, Латвия и Литва. Неизвестно, обращался ли Вашингтон с аналогичными просьбами к другим европейским правительствам. Одним из чиновников США, кто передавал просьбы, был руководитель политического отдела военного ведомства США Элбридж Колби.

    На встрече с одним из прибалтийских политиков он подчеркнул, что не должно быть «поддразнивания» русских. «Мы вам помогаем. Американцы здесь. Просто не шумите. Не создавайте шума», – пересказал источник Reuters посыл Пентагона. В материале говорится, что совет Вашингтона вызвал недоумение у части европейских представителей.

    Официально Пентагон рассылку просьб не подтвердил. «Частные разговоры между союзниками – это всего лишь частные беседы, поэтому мы не будем комментировать эти обвинения», – сказал представитель ведомства.

    В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о разногласиях между США и Европой. Она также отметила, что европейской общественности становится все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Украины из-за усталости от конфликта.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 06:47 • Новости дня
    Лавров прибыл в США на встречу министров иностранных дел стран G20
    Лавров прибыл в США на встречу министров иностранных дел стран G20
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в американскую Атланту для участия во встрече глав МИД стран G20, сообщают информационные агентства.

    Встреча министров иностранных дел G20 пройдет 30–31 октября и станет подготовительной к саммиту «двадцатки», который состоится 14–15 декабря в Майами, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД анонсировал намерение Лаврова представить на встрече в Атланте российское видение катализаторов международной напряженности.

    В среду официальный представитель ведомства Мария Захарова подтвердила участие Лаврова в совещании глав МИД стран G20.

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что решение о поездке президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами будет приниматься после завершения ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Эксперт: Скудоумие ряда деятелей из Прибалтики вредит интересам США

    Политолог Ткаченко: Скудоумие ряда деятелей из Прибалтики вредит интересам США

    Эксперт: Скудоумие ряда деятелей из Прибалтики вредит интересам США
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Судя по всему, Белый дом принял комплексную программу сближения с Россией, в рамках которой предполагается демонтаж санкций и снижение агрессивной европейской риторики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Пентагоне призвали страны Европы смягчить риторику, касающуюся «российской угрозы».

    «США надоел конфликт на Украине, они теряют деньги и возможность сотрудничать с Россией», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Спикер напомнил, что американская сторона готова прорабатывать с Москвой реализацию целого ряда проектов в энергетике и транспорте, в том числе в Арктике. «Но тезис, что широкое сотрудничество начнется только после урегулирования украинского кризиса, связывает руки Белому дому», – подчеркнул собеседник.

    «США хотят добиться деэскалации и в итоге объявить о наступлении мира. Одной из составляющих этого процесса является смена европейской позиции об условиях окончания конфликта, касающихся украинских границ образца 1991 года и вхождения Украины в НАТО», – детализировал аналитик.

    «Судя по всему, Белый дом принял комплексную программу для проведения в жизнь своих планов. Полагаю, демонтаж санкций будет вестись параллельно со снижением агрессивной европейской риторики. ЕС отреагирует на эти посылы США правильно и сбавит обороты, подобно тому, как Киев ранее внял американскому требованию прекратить удары по НПЗ», – продолжил эксперт.

    Спикер напомнил, что «горящие головы» не составляют большинства в европейском публичном поле. «Как правило, в Прибалтике ряд деятелей рвут на себе рубахи и ждут победы в гипотетической войне с Россией. В этом, например, особо заметна глава евродипломатии Кая Каллас. Но эти заявления совершенно не соответствуют действительности и выдают лишь скудоумие политиков. На этом фоне США призывают вернуть здравый смысл в политику и не провоцировать Россию», – заметил он.

    Ранее стало известно, что в последние недели представители Пентагона обратились к нескольким странам НАТО с просьбой смягчить риторику, касающуюся «российской угрозы». Американская сторона отмечает, что некоторые заявления европейских лидеров и чиновников способствуют подрыву безопасности в масштабах всего континента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

    Среди стран, получивших сообщения с призывом к сдержанности в публичных заявлениях, значатся Литва, Латвия и Эстония. Одним из американских чиновников, присутствовавших на встречах, был руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби. Он, в частности, отметил, что США не приветствуют риторических провокаций в отношении Москвы. При этом неясно, были ли эти сигналы, переданные на двусторонних встречах, направлены другим правительствам.

    Один из европейских чиновников в ответ на это заявил, что рекомендации Пентагона, хотя и были сделаны в доброжелательной форме, вызывают недоумение. По его словам, разведывательные службы стран Балтии в последние месяцы, наоборот, преуменьшали вероятность того, что Россия решит «проверить на прочность положения НАТО о взаимной обороне».

    В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас признала, что жителям Европы все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Киева. Об этом дипломат заявила во время публичной дискуссии с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Монреальском университете.

    «Нам нужно сохранять стойкость и делать больше [для поддержки Украины]. Но, конечно, людям тоже становится все сложнее это объяснять, потому что все устали от этой войны», – сказала Каллас.

    Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с финским коллегой Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере по их инициативе. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, а российский президент изложил свою оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что обращение европейских лидеров к Москве свидетельствует об их стремлении вернуться к диалогу после успехов России на поле боя, при этом Путин продвигает дипломатическую линию, что урегулирование невозможно без учета российских интересов в сфере безопасности.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 01:06 • Новости дня
    МАГАТЭ было проинформировано о гибели сотрудника ЗАЭС от удара дрона ВСУ
    МАГАТЭ было проинформировано о гибели сотрудника ЗАЭС от удара дрона ВСУ
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что проинформировано о гибели сотрудника Запорожской АЭС в результате атаки беспилотника.

    «МАГАТЭ проинформировано о том, что сегодня в результате атаки беспилотника погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции», – сообщило агентство в X.

    Погибший работал сварщиком в централизованной ремонтной мастерской ЗАЭС.

    Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что «любое нападение на персонал атомной станции совершенно неприемлемо и нарушает семь важнейших принципов ядерной безопасности во время вооруженного конфликта».

    Он вновь призвал к максимальной военной сдержанности, чтобы предотвратить риск ядерной аварии в ходе конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг дрон ВСУ убил мужчину на электросамокате в Энергодаре, городе-спутнике Запорожской АЭС.

    Замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета 81-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Украина открыто развернула кампанию по целенаправленным и систематическим убийствам персонала Запорожской АЭС.

    Комментарии (0)
    Главное
    Дегтярев назвал решение CAS по допуску россиян концом дискриминации в хоккее
    Гендиректор Донецкой железной дороги погиб при атаке беспилотника ВСУ
    В Киеве началось возведение дополнительных переправ через Днепр
    США перебрасывают силы на Ближний Восток для новых ударов по Ирану
    Премьер Эстонии отказался смягчать антироссийскую риторику по просьбе США
    Разрисованный в Подмосковье особняк оказался домом Орбакайте
    Муртазин: Владельцам криптовалют стоит пересмотреть риски после атаки на Binance

    Россия предложила Африке уникальную СПГ-технологию

    Россия готова предложить африканским партнерам не только свой СПГ, но и технологию, не имеющую аналогов в мире. Россия уже отработала ее на своем арктическом проекте, и интерес к ней проявляли США для своего проекта на Аляске. Зачем Россия готова так вложиться в небогатый африканский континент? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый созыв Госдумы расширил защиту прав граждан

    Первый месяц работы новой Госдумы оказался насыщенным: обновленный почти наполовину состав сразу приступил к обсуждению федерального бюджета – депутаты уже одобрили его в первом чтении. При этом параллельно шла работа и над другими законами, направленными на защиту детей, прав потребителей, заемщиков и других категорий граждан. Поэтому для новичков депутатского корпуса знакомство с парламентской практикой сразу перешло в работу над конкретными задачами, связанными в том числе с реализацией стратегических поручений президента. Подробности

    Перейти в раздел

    В Киеве переизобрели военную доктрину Гитлера

    Пророссийское подполье на Украине раскрыло список городов, которые по указу Владимира Зеленского переходят в режим «круговой обороны». Эту идею украинцы подсмотрели у гитлеровцев и уже практиковали прежде. На сей раз масштаб совершенно другой. А вот финал, вероятно, будет тот же. Подробности

    Перейти в раздел

    Пентагон запретил прибалтам русофобский шум

    «Не дразните русских» – Пентагон призвал европейских союзников по НАТО, особенно власти Эстонии, Латвии и Литвы, смягчить публичную риторику о якобы «российской угрозе». По словам экспертов, чрезмерный негатив в адрес Москвы со стороны европейцев стал проблемой для Вашингтона. Как отреагируют на американское требование европейские лидеры? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

      Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

    • После СВО нашел семью и новую жизнь

      Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    • Как спорт восстанавливает после ранений

      Коренной севастополец Егор Табаков с детства наблюдал крымские события. А когда повзрослел, пошел на СВО воевать за свою страну. Был готов вернуться со щитом или на щите, но ранение внесло свои коррективы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации